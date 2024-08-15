https://crimea.ria.ru/20240815/v-sevastopole-narastili-tempy-ustanovki-betonnykh-ukrytiy-1139636728.html

В Севастополе нарастили темпы установки бетонных укрытий

В Севастополе нарастили темпы установки бетонных укрытий - РИА Новости Крым, 15.08.2024

В Севастополе нарастили темпы установки бетонных укрытий

Властям Севастополя удалось повысить темпы установки бетонных укрытий, еженедельно в городе будут устанавливать не менее 50 модулей. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T20:20

2024-08-15T20:20

2024-08-15T20:21

севастополь

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

укрытия

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Властям Севастополя удалось повысить темпы установки бетонных укрытий, еженедельно в городе будут устанавливать не менее 50 модулей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он напомнил, что в городе постоянно идет коррекция плана по установке укрытий в связи с обращениями местных жителей.Развожаев также заверил, что особое внимание будет уделено санитарному состоянию укрытий. За этим, в частности, будут следить казачьи патрули и добровольные народные дружины. Губернатор также сообщил, что дал поручение специалистам посчитать, во сколько обойдется установка на них легких металлических дверей с магнитными замками, которые будут размыкаться во время сигналов "Воздушная тревога" и "Баллистика"."Это небыстрый и, скорее всего, недешевый процесс", - констатировал он.Решение об установке в Севастополе около 600 бетонных укрытий блиндажного типа было принято 27 июня на чрезвычайном заседании Законодательного собрания Севастополя, которое созвал губернатор после обстрела ВСУ пляжа ракетами ATACMS, в результате чего погибли и были ранены мирные люди. Укрытия устанавливают на официальных пляжах, в парках и скверах, а также на остановках общественного транспорта, поблизости с которыми нет капитальных строений.12 августа сообщалось, что Развожаев распорядился ускорить работы по установке боновых ворот в Балаклаве, которыми будет перекрываться бухта на ночь в целях безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько бронепленки уйдет на защиту окон в школах и детсадах СевастополяВ Севастополе увеличат число народных дружинВ Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, укрытия, общество, новости крыма