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В Севастополе нарастили темпы установки бетонных укрытий - РИА Новости Крым, 15.08.2024
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В Севастополе нарастили темпы установки бетонных укрытий
В Севастополе нарастили темпы установки бетонных укрытий - РИА Новости Крым, 15.08.2024
В Севастополе нарастили темпы установки бетонных укрытий
Властям Севастополя удалось повысить темпы установки бетонных укрытий, еженедельно в городе будут устанавливать не менее 50 модулей. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T20:20
2024-08-15T20:21
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
укрытия
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Властям Севастополя удалось повысить темпы установки бетонных укрытий, еженедельно в городе будут устанавливать не менее 50 модулей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он напомнил, что в городе постоянно идет коррекция плана по установке укрытий в связи с обращениями местных жителей.Развожаев также заверил, что особое внимание будет уделено санитарному состоянию укрытий. За этим, в частности, будут следить казачьи патрули и добровольные народные дружины. Губернатор также сообщил, что дал поручение специалистам посчитать, во сколько обойдется установка на них легких металлических дверей с магнитными замками, которые будут размыкаться во время сигналов "Воздушная тревога" и "Баллистика"."Это небыстрый и, скорее всего, недешевый процесс", - констатировал он.Решение об установке в Севастополе около 600 бетонных укрытий блиндажного типа было принято 27 июня на чрезвычайном заседании Законодательного собрания Севастополя, которое созвал губернатор после обстрела ВСУ пляжа ракетами ATACMS, в результате чего погибли и были ранены мирные люди. Укрытия устанавливают на официальных пляжах, в парках и скверах, а также на остановках общественного транспорта, поблизости с которыми нет капитальных строений.12 августа сообщалось, что Развожаев распорядился ускорить работы по установке боновых ворот в Балаклаве, которыми будет перекрываться бухта на ночь в целях безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько бронепленки уйдет на защиту окон в школах и детсадах СевастополяВ Севастополе увеличат число народных дружинВ Севастополе расширен перечень объектов для укрытий при тревогах – указ
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, укрытия, общество, новости крыма
В Севастополе нарастили темпы установки бетонных укрытий

В Севастополе еженедельно будут устанавливать не менее 50 бетонных укрытий – Развожаев

20:20 15.08.2024 (обновлено: 20:21 15.08.2024)
 
© РИА Новости КрымПляж "Учкуевка" в Севастополе
Пляж Учкуевка в Севастополе - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Властям Севастополя удалось повысить темпы установки бетонных укрытий, еженедельно в городе будут устанавливать не менее 50 модулей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"На этой неделе мы, наконец-то, вышли на нормальный ритм, после того как деньги были выделены и контракты заключены. На прошлой неделе около 30 временных укрытий было установлено, на этой неделе мы должны поставить 50, большая часть из них уже смонтирована и установлена. Теперь каждую неделю мы должны устанавливать не менее 50, но будем стараться еще нарастить эти темпы", - сказал руководитель региона в эфире телеканала СТВ.

Он напомнил, что в городе постоянно идет коррекция плана по установке укрытий в связи с обращениями местных жителей.
Развожаев также заверил, что особое внимание будет уделено санитарному состоянию укрытий. За этим, в частности, будут следить казачьи патрули и добровольные народные дружины. Губернатор также сообщил, что дал поручение специалистам посчитать, во сколько обойдется установка на них легких металлических дверей с магнитными замками, которые будут размыкаться во время сигналов "Воздушная тревога" и "Баллистика".
"Это небыстрый и, скорее всего, недешевый процесс", - констатировал он.
Решение об установке в Севастополе около 600 бетонных укрытий блиндажного типа было принято 27 июня на чрезвычайном заседании Законодательного собрания Севастополя, которое созвал губернатор после обстрела ВСУ пляжа ракетами ATACMS, в результате чего погибли и были ранены мирные люди. Укрытия устанавливают на официальных пляжах, в парках и скверах, а также на остановках общественного транспорта, поблизости с которыми нет капитальных строений.
12 августа сообщалось, что Развожаев распорядился ускорить работы по установке боновых ворот в Балаклаве, которыми будет перекрываться бухта на ночь в целях безопасности.
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СевастопольМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяУкрытияОбществоНовости Крыма
 
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