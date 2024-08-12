https://crimea.ria.ru/20240812/balaklavskuyu-bukhtu-budut-zakryvat-na-noch-1139547426.html

Балаклавскую бухту будут закрывать на ночь

Балаклавскую бухту будут закрывать на ночь - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Балаклавскую бухту будут закрывать на ночь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил завершить до осени установку боновых заграждений, которыми будет перекрываться на ночь вход в Балаклавскую... РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T18:42

2024-08-12T18:42

2024-08-12T18:42

михаил развожаев

балаклава

новости

правительство севастополя

черное море

безопасность

павел иено

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/06/1119125801_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_a7a0209ea88631bedb28e8ea7051694c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил завершить до осени установку боновых заграждений, которыми будет перекрываться на ночь вход в Балаклавскую бухту. Соответствующее распоряжение он дал на аппаратном совещании.Как доложил в ходе совещания и.о. губернатора Павел Иено, техническое задание на установку боновых ворот в Балаклаве уже утверждено, контракт с подрядчиком на выполнение работ подписывают в понедельник, 12 августа.В ответ на это губернатор напомнил, что установка боновых заграждений в Балаклавской бухте является частью комплексной работы по обеспечению безопасности в городе, а значит наиважнейшей, и распорядился завершить все мероприятия до осени."Это сейчас самая приоритетная задача. Мы договорились, в том числе с депутатами объявили, проанонсировали. Все эти меры должны быть решены к началу учебного года, к осени", – поручил Развожаев.Он также дал понять, что рассчитывает через неделю узнать о положительных сдвигах в работе по ряду других вопросов, касающихся обеспечения безопасности, в том числе касающихся установки укрытий.Решение о том, чтобы перекрывать на ночь вход в Балаклавскую бухту, было принято на чрезвычайном заседании законодательного собрания Севастополя, которое было созвано губернатором после обстрела ВСУ города ракетами ATACMS и трагедии на пляже Учкуевка. Тогда Развожаев сообщил, что Балаклавская бухта будет оборудоваться боновыми заграждениями.Читайте также на РИА Новости Крым:Упор на безопасность: как школы Севастополя готовят к новому году Сколько бронепленки уйдет на защиту окон в школах и детсадах Севастополя В Севастополе увеличат число народных дружин

балаклава

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, балаклава, новости, правительство севастополя, черное море, безопасность, павел иено, безопасность республики крым и севастополя