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Балаклавскую бухту будут закрывать на ночь - РИА Новости Крым, 12.08.2024
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Балаклавскую бухту будут закрывать на ночь
Балаклавскую бухту будут закрывать на ночь - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Балаклавскую бухту будут закрывать на ночь
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил завершить до осени установку боновых заграждений, которыми будет перекрываться на ночь вход в Балаклавскую... РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T18:42
2024-08-12T18:42
михаил развожаев
балаклава
новости
правительство севастополя
черное море
безопасность
павел иено
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил завершить до осени установку боновых заграждений, которыми будет перекрываться на ночь вход в Балаклавскую бухту. Соответствующее распоряжение он дал на аппаратном совещании.Как доложил в ходе совещания и.о. губернатора Павел Иено, техническое задание на установку боновых ворот в Балаклаве уже утверждено, контракт с подрядчиком на выполнение работ подписывают в понедельник, 12 августа.В ответ на это губернатор напомнил, что установка боновых заграждений в Балаклавской бухте является частью комплексной работы по обеспечению безопасности в городе, а значит наиважнейшей, и распорядился завершить все мероприятия до осени."Это сейчас самая приоритетная задача. Мы договорились, в том числе с депутатами объявили, проанонсировали. Все эти меры должны быть решены к началу учебного года, к осени", – поручил Развожаев.Он также дал понять, что рассчитывает через неделю узнать о положительных сдвигах в работе по ряду других вопросов, касающихся обеспечения безопасности, в том числе касающихся установки укрытий.Решение о том, чтобы перекрывать на ночь вход в Балаклавскую бухту, было принято на чрезвычайном заседании законодательного собрания Севастополя, которое было созвано губернатором после обстрела ВСУ города ракетами ATACMS и трагедии на пляже Учкуевка. Тогда Развожаев сообщил, что Балаклавская бухта будет оборудоваться боновыми заграждениями.Читайте также на РИА Новости Крым:Упор на безопасность: как школы Севастополя готовят к новому году Сколько бронепленки уйдет на защиту окон в школах и детсадах Севастополя В Севастополе увеличат число народных дружин
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михаил развожаев, балаклава, новости, правительство севастополя, черное море, безопасность, павел иено, безопасность республики крым и севастополя
Балаклавскую бухту будут закрывать на ночь

Развожаев распорядился завершить установку боновых ворот в Балаклавской бухте до сентября

18:42 12.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБалаклавская бухта
Балаклавская бухта - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил завершить до осени установку боновых заграждений, которыми будет перекрываться на ночь вход в Балаклавскую бухту. Соответствующее распоряжение он дал на аппаратном совещании.
Как доложил в ходе совещания и.о. губернатора Павел Иено, техническое задание на установку боновых ворот в Балаклаве уже утверждено, контракт с подрядчиком на выполнение работ подписывают в понедельник, 12 августа.
"Определились с подрядчиком, сегодня подписываем контракт и приступаем к работам. Дополнительно по срокам выполнения доложу. Постараемся оперативно все сделать", – заявил Иено.
В ответ на это губернатор напомнил, что установка боновых заграждений в Балаклавской бухте является частью комплексной работы по обеспечению безопасности в городе, а значит наиважнейшей, и распорядился завершить все мероприятия до осени.
"Это сейчас самая приоритетная задача. Мы договорились, в том числе с депутатами объявили, проанонсировали. Все эти меры должны быть решены к началу учебного года, к осени", – поручил Развожаев.
Он также дал понять, что рассчитывает через неделю узнать о положительных сдвигах в работе по ряду других вопросов, касающихся обеспечения безопасности, в том числе касающихся установки укрытий.
Решение о том, чтобы перекрывать на ночь вход в Балаклавскую бухту, было принято на чрезвычайном заседании законодательного собрания Севастополя, которое было созвано губернатором после обстрела ВСУ города ракетами ATACMS и трагедии на пляже Учкуевка. Тогда Развожаев сообщил, что Балаклавская бухта будет оборудоваться боновыми заграждениями.
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Михаил РазвожаевБалаклаваНовостиПравительство СевастополяЧерное мореБезопасностьПавел ИеноБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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