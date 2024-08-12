https://crimea.ria.ru/20240812/upor-na-bezopasnost-kak-shkoly-sevastopolya-gotovyat-k-novomu-godu-1139539120.html

Упор на безопасность: как школы Севастополя готовят к новому году

Упор на безопасность: как школы Севастополя готовят к новому году - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Упор на безопасность: как школы Севастополя готовят к новому году

Около 80 процентов севастопольских школ будут полностью готовы к началу нового учебного года до 16 августа, еще несколько дней может потребоваться на устранение РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T16:52

2024-08-12T16:52

2024-08-12T16:52

севастополь

школа

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СИМФЕРОПОЛЬ,12 авг - РИА Новости Крым. Около 80 процентов севастопольских школ будут полностью готовы к началу нового учебного года до 16 августа, еще несколько дней может потребоваться на устранение замечаний. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве города сообщил директор Департамента образования и науки Максим Кривонос."Традиционно мы проверяем все образовательные организации вне зависимости от формы собственности и ведомственной принадлежности. <…>. К приемке планируем 170 образовательных организаций. С этого года у нас в обязательном порядке также севастопольский кадетский корпус Следственного комитета", - сказал он.По его информации, началась приемка организаций с 29 июля. Всего создано шесть приемочных комиссий, в которые входят представители органов власти, Росгвардии, МВД, МЧС, депутатского корпуса и "родительской общественности".Как отметил Кривонос, основное – это вопросы обеспечения пожарной безопасности, наличие первичных средств пожаротушения, системы автоматической сигнализации действия при пожаре. Кроме того, на контроле антитеррористическая защищенность объектов, исправность всех систем комплексной безопасности, готовность частных охранных предприятий к несению службы на объектах. В частности уделяется внимание укрытиям, паспортам планов укрытий, которые при необходимости дополнительно корректируют, отметил выступающий.Впервые за парты в Севастополе в этом году сядут 4866 ребят. Работа по зачислению первоклассников продолжится до 5 сентября. Ориентировочно еще около тысячи человек доберут, сказал Кривонос. Всего в школы набрано 51 540 человек.Ранее сообщалось, что в Севастополе продолжается оборудование защитной бронепленкой окон детских садов и школ города, к 1 сентября планируется завершить работы на 191 объекте.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Симферополе появятся новые школы и детские садыКак в лагерях Крыма обеспечена безопасность детей на случай угрозВ Севастополе число первых классов бьет рекорды

https://crimea.ria.ru/20240806/pochti-200-detsadov-i-shkol-v-sevastopole-oboruduyut-zaschitnoy-broneplenkoy-1139386300.html

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севастополь, школа, образование в крыму и севастополе, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма, дети