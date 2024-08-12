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Упор на безопасность: как школы Севастополя готовят к новому году - РИА Новости Крым, 12.08.2024
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Упор на безопасность: как школы Севастополя готовят к новому году
Упор на безопасность: как школы Севастополя готовят к новому году - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Упор на безопасность: как школы Севастополя готовят к новому году
Около 80 процентов севастопольских школ будут полностью готовы к началу нового учебного года до 16 августа, еще несколько дней может потребоваться на устранение РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T16:52
2024-08-12T16:52
севастополь
школа
образование в крыму и севастополе
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости крыма
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ,12 авг - РИА Новости Крым. Около 80 процентов севастопольских школ будут полностью готовы к началу нового учебного года до 16 августа, еще несколько дней может потребоваться на устранение замечаний. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве города сообщил директор Департамента образования и науки Максим Кривонос."Традиционно мы проверяем все образовательные организации вне зависимости от формы собственности и ведомственной принадлежности. &lt;…&gt;. К приемке планируем 170 образовательных организаций. С этого года у нас в обязательном порядке также севастопольский кадетский корпус Следственного комитета", - сказал он.По его информации, началась приемка организаций с 29 июля. Всего создано шесть приемочных комиссий, в которые входят представители органов власти, Росгвардии, МВД, МЧС, депутатского корпуса и "родительской общественности".Как отметил Кривонос, основное – это вопросы обеспечения пожарной безопасности, наличие первичных средств пожаротушения, системы автоматической сигнализации действия при пожаре. Кроме того, на контроле антитеррористическая защищенность объектов, исправность всех систем комплексной безопасности, готовность частных охранных предприятий к несению службы на объектах. В частности уделяется внимание укрытиям, паспортам планов укрытий, которые при необходимости дополнительно корректируют, отметил выступающий.Впервые за парты в Севастополе в этом году сядут 4866 ребят. Работа по зачислению первоклассников продолжится до 5 сентября. Ориентировочно еще около тысячи человек доберут, сказал Кривонос. Всего в школы набрано 51 540 человек.Ранее сообщалось, что в Севастополе продолжается оборудование защитной бронепленкой окон детских садов и школ города, к 1 сентября планируется завершить работы на 191 объекте.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Симферополе появятся новые школы и детские садыКак в лагерях Крыма обеспечена безопасность детей на случай угрозВ Севастополе число первых классов бьет рекорды
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, школа, образование в крыму и севастополе, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма, дети
Упор на безопасность: как школы Севастополя готовят к новому году

В Севастополе готовность школ к новому учебному году проверят до 16 августа

16:52 12.08.2024
 
© РИА Новости КрымВ Севастополе окна школ и детсадов оклеивают бронепленкой
В Севастополе окна школ и детсадов оклеивают бронепленкой - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ,12 авг - РИА Новости Крым. Около 80 процентов севастопольских школ будут полностью готовы к началу нового учебного года до 16 августа, еще несколько дней может потребоваться на устранение замечаний. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве города сообщил директор Департамента образования и науки Максим Кривонос.
"Традиционно мы проверяем все образовательные организации вне зависимости от формы собственности и ведомственной принадлежности. <…>. К приемке планируем 170 образовательных организаций. С этого года у нас в обязательном порядке также севастопольский кадетский корпус Следственного комитета", - сказал он.
По его информации, началась приемка организаций с 29 июля. Всего создано шесть приемочных комиссий, в которые входят представители органов власти, Росгвардии, МВД, МЧС, депутатского корпуса и "родительской общественности".
Как отметил Кривонос, основное – это вопросы обеспечения пожарной безопасности, наличие первичных средств пожаротушения, системы автоматической сигнализации действия при пожаре. Кроме того, на контроле антитеррористическая защищенность объектов, исправность всех систем комплексной безопасности, готовность частных охранных предприятий к несению службы на объектах.
"Традиционно организация приемки осуществляется на основании методических рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации. Они едины для всей страны и основной упор делается, конечно, на пожарную и антитеррористическую безопасность. Но у нас есть региональная специфика, и мы также учитываем ее", - сказал Кривонос.
В частности уделяется внимание укрытиям, паспортам планов укрытий, которые при необходимости дополнительно корректируют, отметил выступающий.
"В 80 процентах школы будут приняты до 16 августа", - заверил он. И добавил, что основная масса замечаний будет устранена к 25 августа.
Впервые за парты в Севастополе в этом году сядут 4866 ребят. Работа по зачислению первоклассников продолжится до 5 сентября. Ориентировочно еще около тысячи человек доберут, сказал Кривонос. Всего в школы набрано 51 540 человек.
Ранее сообщалось, что в Севастополе продолжается оборудование защитной бронепленкой окон детских садов и школ города, к 1 сентября планируется завершить работы на 191 объекте.
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6 августа, 11:50
Почти 200 детсадов и школ в Севастополе оборудуют защитной бронепленкой
 
СевастопольШколаОбразование в Крыму и СевастополеБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости Крымадети
 
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