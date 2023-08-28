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В Севастополе число первых классов бьет рекорды

В Севастополе число первых классов бьет рекорды - РИА Новости Крым, 28.08.2023

В Севастополе число первых классов бьет рекорды

Число первых классов в школах Севастополя еще до окончания приема документов больше, чем в прошлом году. Об этом в ходе аппаратного совещания правительства... РИА Новости Крым, 28.08.2023

2023-08-28T17:57

2023-08-28T17:57

2023-08-28T17:57

образование в крыму и севастополе

севастополь

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общество

школа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Число первых классов в школах Севастополя еще до окончания приема документов больше, чем в прошлом году. Об этом в ходе аппаратного совещания правительства сообщил и. о. директора департамента образования и науки города Максим Кривонос.При этом прием документов на зачисление в школы еще не завершен: он продлится до 5 сентября, отметил глава профильного департамента.В нынешнем учебном году за парты в школах Севастополя сядут 53 594 ученика. Из них первоклашек – 6 105. В прошлом году в севастопольские школы впервые пришли 6220 учеников, это был рекорд города за всю его историю.По словам Кривоноса, работа комиссий по приемке образовательных организаций завершена: все 160 учреждений, где прошли проверки, готовы к учебному году. Еще 11 школ и детсадов еще находятся на капитальном ремонте.Кривонос отметил, что 1 сентября участие в торжественных линейках в школах города примут ученики 1, 9, 10 и 11 классов. Ограничения рекомендованы в связи с требованиями безопасности.Ранее начальник управления образования правительства Симферополя Татьяна Сухина рассказала о нехватке в школах крымской столицы учителей. Читайте также на РИА Новости Крым:Что дарить учителю на День знаний В некоторых школах Крыма занижена стоимость бесплатных обедов – эксперт Школьный класс и любимчики: учитель о роли классного руководителя

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в крыму и севастополе, севастополь, новости крыма, общество, школа, дети