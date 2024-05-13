https://crimea.ria.ru/20240513/posle-ataki-dronov-tushat-pozhar-na-elektropodstantsii-v-lipetskoy-oblasti-1137224758.html

После атаки дронов тушат пожар на электроподстанции в Липецкой области

После атаки дронов тушат пожар на электроподстанции в Липецкой области - РИА Новости Крым, 13.05.2024

После атаки дронов тушат пожар на электроподстанции в Липецкой области

В Липецкой области после атаки беспилотников ликвидируют возгорание на территории электроподстанции. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T06:45

2024-05-13T06:45

2024-05-13T06:45

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

липецкая область

игорь артамонов

пво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050918_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_eeba5921dec52afed327c61ac02ddc12.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В Липецкой области после атаки беспилотников ликвидируют возгорание на территории электроподстанции. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.На месте падения беспилотника работают спецслужбы. Накануне украинские боевики попытались атаковать объекты промышленной инфраструктуры в Липецке. ВСУ регулярно наносят удары по мирным регионам РФ, с начала марта участились атаки на российские предприятия НПЗ. Среди них – заводы в Нижегородской, Самарской, Ростовской, Рязанской областях и Краснодарском крае.

https://crimea.ria.ru/20240512/v-rayone-simferopolya-silami-pvo-sbit-vrazheskiy-bpla-1137215181.html

липецкая область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), липецкая область, игорь артамонов, пво, новости