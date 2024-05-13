https://crimea.ria.ru/20240513/posle-ataki-dronov-tushat-pozhar-na-elektropodstantsii-v-lipetskoy-oblasti-1137224758.html
После атаки дронов тушат пожар на электроподстанции в Липецкой области
После атаки дронов тушат пожар на электроподстанции в Липецкой области - РИА Новости Крым, 13.05.2024
После атаки дронов тушат пожар на электроподстанции в Липецкой области
В Липецкой области после атаки беспилотников ликвидируют возгорание на территории электроподстанции. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T06:45
2024-05-13T06:45
2024-05-13T06:45
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
липецкая область
игорь артамонов
пво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В Липецкой области после атаки беспилотников ликвидируют возгорание на территории электроподстанции. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.На месте падения беспилотника работают спецслужбы. Накануне украинские боевики попытались атаковать объекты промышленной инфраструктуры в Липецке. ВСУ регулярно наносят удары по мирным регионам РФ, с начала марта участились атаки на российские предприятия НПЗ. Среди них – заводы в Нижегородской, Самарской, Ростовской, Рязанской областях и Краснодарском крае.
https://crimea.ria.ru/20240512/v-rayone-simferopolya-silami-pvo-sbit-vrazheskiy-bpla-1137215181.html
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всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), липецкая область, игорь артамонов, пво, новости
После атаки дронов тушат пожар на электроподстанции в Липецкой области
В Липецкой области после атаки беспилотников произошел пожар на электроподстанции