Рейтинг@Mail.ru
После атаки дронов тушат пожар на электроподстанции в Липецкой области - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240513/posle-ataki-dronov-tushat-pozhar-na-elektropodstantsii-v-lipetskoy-oblasti-1137224758.html
После атаки дронов тушат пожар на электроподстанции в Липецкой области
После атаки дронов тушат пожар на электроподстанции в Липецкой области - РИА Новости Крым, 13.05.2024
После атаки дронов тушат пожар на электроподстанции в Липецкой области
В Липецкой области после атаки беспилотников ликвидируют возгорание на территории электроподстанции. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T06:45
2024-05-13T06:45
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
липецкая область
игорь артамонов
пво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050918_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_eeba5921dec52afed327c61ac02ddc12.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В Липецкой области после атаки беспилотников ликвидируют возгорание на территории электроподстанции. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.На месте падения беспилотника работают спецслужбы. Накануне украинские боевики попытались атаковать объекты промышленной инфраструктуры в Липецке. ВСУ регулярно наносят удары по мирным регионам РФ, с начала марта участились атаки на российские предприятия НПЗ. Среди них – заводы в Нижегородской, Самарской, Ростовской, Рязанской областях и Краснодарском крае.
https://crimea.ria.ru/20240512/v-rayone-simferopolya-silami-pvo-sbit-vrazheskiy-bpla-1137215181.html
липецкая область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050918_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_be8ce1a08b2ee5f27023d9139938ac9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), липецкая область, игорь артамонов, пво, новости
После атаки дронов тушат пожар на электроподстанции в Липецкой области

В Липецкой области после атаки беспилотников произошел пожар на электроподстанции

06:45 13.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В Липецкой области после атаки беспилотников ликвидируют возгорание на территории электроподстанции. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"БПЛА подавлены на территории Становлянского округа. Жертв нет. Ликвидируется возгорание на территории электроподстанции", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.

На месте падения беспилотника работают спецслужбы.
Накануне украинские боевики попытались атаковать объекты промышленной инфраструктуры в Липецке.
ВСУ регулярно наносят удары по мирным регионам РФ, с начала марта участились атаки на российские предприятия НПЗ. Среди них – заводы в Нижегородской, Самарской, Ростовской, Рязанской областях и Краснодарском крае.
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Вчера, 17:46
Над Симферополем сбили беспилотник
 
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Липецкая областьИгорь АртамоновПВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:10Крымский мост открыт для проезда
09:06Десятки погибших и раненых: ситуация в Белгороде после атак ВСУ
08:45От эскадры в Ахтиарской бухте до стратегического объединения ВМФ России
08:16Никаких компромиссов: посол РФ прокомментировал удары ВСУ по Белгороду
07:57В нацпроекте "Семья" появится блок по охране материнства
07:37ВСУ атаковали Крым ракетами Storm Shadow и беспилотниками
07:15Крымский мост закрыт для проезда: оперативная информация
07:12На Крымском мосту выросла очередь
06:52Рейд в Севастополе открыт
06:46Крымский мост открыли для проезда
06:45После атаки дронов тушат пожар на электроподстанции в Липецкой области
06:38В России идет конкурс на создание единого учебника по истории
06:14Число жертв удара ВСУ по Белгороду достигло 15 человек
06:06В Севастополе не ходят катера и паромы
06:05День Черноморского флота России: история и современность
05:50Проезд по Крымскому мосту закрыт
00:01Заморозки и дожди: чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 13 мая
23:37Тринадцатого погибшего нашли под завалами дома в Белгороде
22:37Найден еще один погибший под завалами дома в Белгороде
Лента новостейМолния