https://crimea.ria.ru/20250129/byli-verny-prisyage-i-strane-kerch-prostilas-s-geroyami-spetsoperatsii-1143785474.html
"Были верны присяге и стране": Керчь простилась с героями спецоперации
"Были верны присяге и стране": Керчь простилась с героями спецоперации - РИА Новости Крым, 29.01.2025
"Были верны присяге и стране": Керчь простилась с героями спецоперации
Керчь простилась с погибшими героям спецоперации Аркадием Ананьевым, Вячеславом Ходакиным и Алексеем Косогоровым. Об этом в среду сообщил глава администрации... РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T18:34
2025-01-29T18:34
2025-01-29T18:43
олег каторгин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Керчь простилась с погибшими героям спецоперации Аркадием Ананьевым, Вячеславом Ходакиным и Алексеем Косогоровым. Об этом в среду сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Все трое погибших бойцов – уроженцы Керчи.Аркадий Ананьев родился в 1972 году, 27 лет работал докером в Керченском торговом порту, был почетным донором. Контракт с Минобороны заключил в апреле 2024 года. Погиб, самоотверженно и мужественно защищая Родину.Вячеслав Ходакин – 1995 года рождения, окончил Судомеханический техникум в родном городе, многократно становился призером чемпионатов Крыма и Украины по каратэ. После срочной службы работал на Керченском судостроительном заводе имени Бутомы. В ноябре 2023 года принял решение встать на защиту Родины. Героически погиб 19 декабря 2024-го, выполняя задачи по освобождению города Часов Яр в Донбассе.Алексей Косогоров родился 20 апреля 1987 года. После школы получил специальность компьютерщика-настройщика в местном профессиональном техническом училище. Осенью 2024 ушел в зону СВО по контракту. Погиб при выполнении боевых задач в Донецкой Народной Республике.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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олег каторгин, керчь, память, утраты, новости сво, герои сво, новости крыма
"Были верны присяге и стране": Керчь простилась с героями спецоперации
Керчь простилась с погибшими героям спецоперации
18:34 29.01.2025 (обновлено: 18:43 29.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Керчь простилась с погибшими героям спецоперации Аркадием Ананьевым, Вячеславом Ходакиным и Алексеем Косогоровым. Об этом в среду сообщил глава администрации города Олег Каторгин.
"Герои были верны присяге и своей стране до последнего вздоха. Память об их мужестве сохранится в сердцах керчан", – написал Каторгин в своемTelegram-канале.
Все трое погибших бойцов – уроженцы Керчи.
Аркадий Ананьев родился в 1972 году, 27 лет работал докером в Керченском торговом порту, был почетным донором. Контракт с Минобороны заключил в апреле 2024 года. Погиб, самоотверженно и мужественно защищая Родину.
Вячеслав Ходакин – 1995 года рождения, окончил Судомеханический техникум в родном городе, многократно становился призером чемпионатов Крыма и Украины по каратэ. После срочной службы работал на Керченском судостроительном заводе имени Бутомы. В ноябре 2023 года принял решение встать на защиту Родины. Героически погиб 19 декабря 2024-го, выполняя задачи по освобождению города Часов Яр в Донбассе.
Алексей Косогоров родился 20 апреля 1987 года. После школы получил специальность компьютерщика-настройщика в местном профессиональном техническом училище. Осенью 2024 ушел в зону СВО по контракту. Погиб при выполнении боевых задач в Донецкой Народной Республике.