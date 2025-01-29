https://crimea.ria.ru/20250129/byli-verny-prisyage-i-strane-kerch-prostilas-s-geroyami-spetsoperatsii-1143785474.html

"Были верны присяге и стране": Керчь простилась с героями спецоперации

"Были верны присяге и стране": Керчь простилась с героями спецоперации - РИА Новости Крым, 29.01.2025

"Были верны присяге и стране": Керчь простилась с героями спецоперации

Керчь простилась с погибшими героям спецоперации Аркадием Ананьевым, Вячеславом Ходакиным и Алексеем Косогоровым. Об этом в среду сообщил глава администрации... РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T18:34

2025-01-29T18:34

2025-01-29T18:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Керчь простилась с погибшими героям спецоперации Аркадием Ананьевым, Вячеславом Ходакиным и Алексеем Косогоровым. Об этом в среду сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Все трое погибших бойцов – уроженцы Керчи.Аркадий Ананьев родился в 1972 году, 27 лет работал докером в Керченском торговом порту, был почетным донором. Контракт с Минобороны заключил в апреле 2024 года. Погиб, самоотверженно и мужественно защищая Родину.Вячеслав Ходакин – 1995 года рождения, окончил Судомеханический техникум в родном городе, многократно становился призером чемпионатов Крыма и Украины по каратэ. После срочной службы работал на Керченском судостроительном заводе имени Бутомы. В ноябре 2023 года принял решение встать на защиту Родины. Героически погиб 19 декабря 2024-го, выполняя задачи по освобождению города Часов Яр в Донбассе.Алексей Косогоров родился 20 апреля 1987 года. После школы получил специальность компьютерщика-настройщика в местном профессиональном техническом училище. Осенью 2024 ушел в зону СВО по контракту. Погиб при выполнении боевых задач в Донецкой Народной Республике.

керчь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег каторгин, керчь, память, утраты, новости сво, герои сво, новости крыма