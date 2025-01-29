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"Были верны присяге и стране": Керчь простилась с героями спецоперации - РИА Новости Крым, 29.01.2025
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"Были верны присяге и стране": Керчь простилась с героями спецоперации
"Были верны присяге и стране": Керчь простилась с героями спецоперации - РИА Новости Крым, 29.01.2025
"Были верны присяге и стране": Керчь простилась с героями спецоперации
Керчь простилась с погибшими героям спецоперации Аркадием Ананьевым, Вячеславом Ходакиным и Алексеем Косогоровым. Об этом в среду сообщил глава администрации... РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T18:34
2025-01-29T18:43
олег каторгин
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Керчь простилась с погибшими героям спецоперации Аркадием Ананьевым, Вячеславом Ходакиным и Алексеем Косогоровым. Об этом в среду сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Все трое погибших бойцов – уроженцы Керчи.Аркадий Ананьев родился в 1972 году, 27 лет работал докером в Керченском торговом порту, был почетным донором. Контракт с Минобороны заключил в апреле 2024 года. Погиб, самоотверженно и мужественно защищая Родину.Вячеслав Ходакин – 1995 года рождения, окончил Судомеханический техникум в родном городе, многократно становился призером чемпионатов Крыма и Украины по каратэ. После срочной службы работал на Керченском судостроительном заводе имени Бутомы. В ноябре 2023 года принял решение встать на защиту Родины. Героически погиб 19 декабря 2024-го, выполняя задачи по освобождению города Часов Яр в Донбассе.Алексей Косогоров родился 20 апреля 1987 года. После школы получил специальность компьютерщика-настройщика в местном профессиональном техническом училище. Осенью 2024 ушел в зону СВО по контракту. Погиб при выполнении боевых задач в Донецкой Народной Республике.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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олег каторгин, керчь, память, утраты, новости сво, герои сво, новости крыма
"Были верны присяге и стране": Керчь простилась с героями спецоперации

Керчь простилась с погибшими героям спецоперации

18:34 29.01.2025 (обновлено: 18:43 29.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Керчь простилась с погибшими героям спецоперации Аркадием Ананьевым, Вячеславом Ходакиным и Алексеем Косогоровым. Об этом в среду сообщил глава администрации города Олег Каторгин.

"Герои были верны присяге и своей стране до последнего вздоха. Память об их мужестве сохранится в сердцах керчан", – написал Каторгин в своемTelegram-канале.

Все трое погибших бойцов – уроженцы Керчи.
Аркадий Ананьев родился в 1972 году, 27 лет работал докером в Керченском торговом порту, был почетным донором. Контракт с Минобороны заключил в апреле 2024 года. Погиб, самоотверженно и мужественно защищая Родину.
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаАркадий Ананьев
Аркадий Ананьев
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Аркадий Ананьев
Вячеслав Ходакин – 1995 года рождения, окончил Судомеханический техникум в родном городе, многократно становился призером чемпионатов Крыма и Украины по каратэ. После срочной службы работал на Керченском судостроительном заводе имени Бутомы. В ноябре 2023 года принял решение встать на защиту Родины. Героически погиб 19 декабря 2024-го, выполняя задачи по освобождению города Часов Яр в Донбассе.
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВячеслав Ходакин
Вячеслав Ходакин
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Вячеслав Ходакин
Алексей Косогоров родился 20 апреля 1987 года. После школы получил специальность компьютерщика-настройщика в местном профессиональном техническом училище. Осенью 2024 ушел в зону СВО по контракту. Погиб при выполнении боевых задач в Донецкой Народной Республике.
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаАлексей Косогоров
Алексей Косогоров
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Алексей Косогоров
Олег КаторгинКерчьПамятьУтратыНовости СВОГерои СВОНовости Крыма
 
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