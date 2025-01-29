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Как изменятся цены на кофе из-за подорожания арабики - РИА Новости Крым, 29.01.2025
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Как изменятся цены на кофе из-за подорожания арабики
Как изменятся цены на кофе из-за подорожания арабики - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Как изменятся цены на кофе из-за подорожания арабики
В ближайшее время ожидается очередной рост цен на кофе в среднем на 10% на фоне повышения стоимости арабики, а также вследствие увеличения затрат на содержание... РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T19:10
2025-01-29T19:10
эксклюзивы риа новости крым
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новости
цены в крыму
юрий латушко
экономика
бразилия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В ближайшее время ожидается очередной рост цен на кофе в среднем на 10% на фоне повышения стоимости арабики, а также вследствие увеличения затрат на содержание кофеен. Такое мнение РИА Новости Крым высказал эксперт отрасли Юрий Латушко.Биржевые цены на арабику во вторник вновь обновили исторический рекорд, достигнув 7,9 тысячи долларов за тонну.Стоимость кофе растет уже несколько месяцев. Только с начала 2025 года арабика подорожала более чем на 10%, а в ноябре прошлого года цена подскочила сразу на 30%."Одна из причин подорожания, как обычно, – возросший спрос на зерно. При этом количество зерна не увеличивается в продаже из-за неурожая в Бразилии. Кроме того, происходит уменьшение площадей плантаций – просто идут вырубки. А во многих странах мира, в том числе в России, спрос на кофе растет. Мы уже вошли в десятку крупнейших потребителей кофе в мире. Соответственно, это сказывается на цене", – сказал Латушко.Эксперт также отметил, что рекордными темпами растет потребление кофе в Китае. Это создает дефицит сырья и подталкивает цены вверх.В целом, прогнозирует Юрий Латушко, можно ожидать подорожания базовых кофейных напитков, таких как, например, американо и эспрессо, на 5-10 рублей за чашку.Эксперт также указал, что рост цен в кофейнях обусловлен не только подорожанием сырья, но и увеличением текущих затрат на содержание кофеен: повышение заработной платы сотрудникам, рост налоговых ставок и другие.По словам специалиста, эти факторы, которые можно в совокупности охарактеризовать как инфляционные, влияют на стоимость конечного продукта даже больше, чем рост цен на сырье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что поможет проснуться и обрести бодрость – совет экспертаНасколько подорожает кофе в России и причем здесь КитайКофемашина у вас дома: как выбрать и ухаживать – советы эксперта
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кофе, новости, цены в крыму, юрий латушко, экономика, бразилия, россия
Как изменятся цены на кофе из-за подорожания арабики

Кофе подорожает еще на 10% из-за подорожания арабики и инфляционных факторов – эксперт

19:10 29.01.2025
 
© РИА Новости КрымКофе
Кофе - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В ближайшее время ожидается очередной рост цен на кофе в среднем на 10% на фоне повышения стоимости арабики, а также вследствие увеличения затрат на содержание кофеен. Такое мнение РИА Новости Крым высказал эксперт отрасли Юрий Латушко.
Биржевые цены на арабику во вторник вновь обновили исторический рекорд, достигнув 7,9 тысячи долларов за тонну.
Стоимость кофе растет уже несколько месяцев. Только с начала 2025 года арабика подорожала более чем на 10%, а в ноябре прошлого года цена подскочила сразу на 30%.
"Одна из причин подорожания, как обычно, – возросший спрос на зерно. При этом количество зерна не увеличивается в продаже из-за неурожая в Бразилии. Кроме того, происходит уменьшение площадей плантаций – просто идут вырубки. А во многих странах мира, в том числе в России, спрос на кофе растет. Мы уже вошли в десятку крупнейших потребителей кофе в мире. Соответственно, это сказывается на цене", – сказал Латушко.
Эксперт также отметил, что рекордными темпами растет потребление кофе в Китае. Это создает дефицит сырья и подталкивает цены вверх.

"Плюс сама конъюнктура рынка такая: все равно через определенные периоды происходит рост цен, чтобы поставщики сырья могли, как говорится, прочувствовать на себе поступление денежных средств. Этот фактор тоже оказывает влияние на конечную стоимость. В целом она вырастет еще примерно на 10%", – добавил специалист.

В целом, прогнозирует Юрий Латушко, можно ожидать подорожания базовых кофейных напитков, таких как, например, американо и эспрессо, на 5-10 рублей за чашку.
Эксперт также указал, что рост цен в кофейнях обусловлен не только подорожанием сырья, но и увеличением текущих затрат на содержание кофеен: повышение заработной платы сотрудникам, рост налоговых ставок и другие.
По словам специалиста, эти факторы, которые можно в совокупности охарактеризовать как инфляционные, влияют на стоимость конечного продукта даже больше, чем рост цен на сырье.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКофеНовостиЦены в КрымуЮрий ЛатушкоЭкономикаБразилияРоссия
 
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