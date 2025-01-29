https://crimea.ria.ru/20250129/tseny-na-arabiku-obnovili-rekord-1143761708.html
Цены на арабику обновили рекорд
Цены на арабику обновили рекорд - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Цены на арабику обновили рекорд
Биржевые цены на арабику во вторник вновь обновили исторический рекорд, достигнув 7,9 тысячи долларов за тонну. Об этом со ссылкой на данные торгов пишут РИА... РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T10:50
2025-01-29T10:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. Биржевые цены на арабику во вторник вновь обновили исторический рекорд, достигнув 7,9 тысячи долларов за тонну. Об этом со ссылкой на данные торгов пишут РИА Новости.Так, по итогам торгов стоимость арабики выросла на 2,43%, до 3,577 доллара за фунт, что в переводе на доллары - 7 886. Отмечается, что в ходе торгов показатель колебался и поднимался до 7 909 долларов за тонну.Стоимость кофе растет уже несколько месяцев. Только с начала 2025 года арабика подорожала более чем на 10%. В ноябре прошлого года цена подскочила сразу на 30%, превысив в том месяце отметку в 7 тысяч долларов за тонну. В целом за год стоимость кофе выросла в 1,7 раза.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что поможет проснуться и обрести бодрость – совет экспертаНасколько подорожает кофе в России и причем здесь КитайКофемашина у вас дома: как выбрать и ухаживать – советы эксперта
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россия, новости, кофе, цены в крыму
Цены на арабику обновили рекорд
Цены на кофе сорта арабика обновили исторический рекорд и достигли $7900 за тонну
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. Биржевые цены на арабику во вторник вновь обновили исторический рекорд, достигнув 7,9 тысячи долларов за тонну. Об этом со ссылкой на данные торгов пишут РИА Новости.
Так, по итогам торгов стоимость арабики выросла на 2,43%, до 3,577 доллара за фунт, что в переводе на доллары - 7 886. Отмечается, что в ходе торгов показатель колебался и поднимался до 7 909 долларов за тонну.
Стоимость кофе растет уже несколько месяцев. Только с начала 2025 года арабика подорожала более чем на 10%. В ноябре прошлого года цена подскочила сразу на 30%, превысив в том месяце отметку в 7 тысяч долларов за тонну. В целом за год стоимость кофе выросла в 1,7 раза.
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