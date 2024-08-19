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Кофемашина у вас дома: как выбрать и ухаживать – советы эксперта - РИА Новости Крым, 19.08.2024
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Кофемашина у вас дома: как выбрать и ухаживать – советы эксперта
Кофемашина у вас дома: как выбрать и ухаживать – советы эксперта - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Кофемашина у вас дома: как выбрать и ухаживать – советы эксперта
В России стали массово скупать кофемашины, выбор велик, при этом все устройства требуют особого ухода, чтобы мечта о вкусном кофе дома сбылась. Как этого... РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T21:51
2024-08-19T22:03
юрий латушко
кофе
совет эксперта
общество
здоровое питание
здоровье
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В России стали массово скупать кофемашины, выбор велик, при этом все устройства требуют особого ухода, чтобы мечта о вкусном кофе дома сбылась. Как этого добиться, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал владелец кофейни и фирмы по продаже кофемашин Юрий Латушко.По данным исследования покупательских предпочтений, проведенных одной из компаний-производителей бытовой техники, в России началась массовая скупка кофемашин. За первое полугодие 2024 года россияне приобрели их более миллиона, что на треть (35%) больше, чем за аналогичный период в 2023-м. При этом средняя цена на устройства уже выросла примерно на 10%.По мнению Латушко, ажиотаж вокруг кофемашин в России прежде всего связан с тем, что кофейная культура в нашей стране стала развиваться "очень активными темпами".Свой вклад в историю роста популярности кофемашин внесла и пандемия COVID-19, считает он. "Мы сейчас постпандемийный период проходим: люди пожили дома и поняли, что куда-то можно не выходить, но вкусный кофе готовить", – сказал Латушко.Кроме того, ценовой диапазон в этой категории товаров довольно велик, а функционал разнообразен, что делает покупку не просто желанной, но и доступной многим, отметил эксперт.По его словам, приобщаются к тренду люди самого разного возраста, и примечательно, что сегодня среди поклонников кофемашин много тех, кто еще совсем недавно не одобрял такой выбор, добавил он."Аналитика показывает, что наши клиенты по кофейному оборудованию от 25 лет начинаются. Если еще буквально год – два назад вся молодежь предпочитала экспериментировать с альтернативными методами заваривания – воронка, аэропресс – и очень скептически относились к кофемашинам, считала, что там кофе не тот, то сейчас мы видим, что наша аудитория молодеет", – рассказал Латушко.Хорошая домашняя бытовая кофемашина позволяет варить кофе на уровне средней кофейни, отметил он. Но важно правильно выбрать модель, исходя из того, какой кофе человек предпочитает: эспрессо, фильтр-кофе или молочные напитки – сказал Латушко."И надо рассматривать, как он хочет готовить кофе: в ручном режиме либо нажатием одной кнопочки. То есть в зависимости от того, какой результат человек хочет получить, от капельных кофеварок до автоматических кофемашин, которые готовят эспрессо. И еще есть рожковые – полупрофессиональные, но небольшие, которые позволяют дома готовить кофе как в кофейне: подбирать помол, взбивать, делать пенку. То есть участвовать в процессе, экспериментировать", – поделился эксперт.Он подчеркнул, что очень важной частью эксплуатации кофемашины дома является ее очистка. Она может быть трех видов, и каждая важна."Это очистка от кофейного жира, что влияет на вкус приготовленного кофе. Это удаление накипи: если вы пользуетесь очищенной водой, эту процедуру можно проводить реже. И, если кофемашина с автоматическим капучинатором, то есть сама готовит молочные напитки, то еще нужно промывать молочную систему. Это процедура ежедневная и важна как минимум с точки зрения безопасности, потому что молоко – скоропортящийся продукт, и проводить дезинфекцию необходимо", – рекомендовал Латушко.По его словам, реже всего менять способ заваривания готовы люди, которые привыкли варить кофе в турке, так как "для них это не столько кофе, сколько сам процесс, ритуал", заметил Латушко. Однако сказать, какой кофе лучше – в турке или в кофемашине – нельзя, уверен он."Кофе может быть вкусный и невкусный. А дальше человек под себя подбирает: с кислинкой, с горчинкой, крепкий или некрепкий, с осадком или без – тут все индивидуально", – заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Бразилия до рекордных показателей нарастила экспорт кофе в Россию В Китае крымского студента наградили серебряной медалью за чашку кофе Эксперт оценил риски роста цен на кофе в России
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юрий латушко, кофе, совет эксперта, общество, здоровое питание, здоровье, крым
Кофемашина у вас дома: как выбрать и ухаживать – советы эксперта

Россияне массово скупают кофемашины по трем причинам – эксперт Латушко

21:51 19.08.2024 (обновлено: 22:03 19.08.2024)
 
© РИА Новости КрымКофе
Кофе - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В России стали массово скупать кофемашины, выбор велик, при этом все устройства требуют особого ухода, чтобы мечта о вкусном кофе дома сбылась. Как этого добиться, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал владелец кофейни и фирмы по продаже кофемашин Юрий Латушко.
По данным исследования покупательских предпочтений, проведенных одной из компаний-производителей бытовой техники, в России началась массовая скупка кофемашин. За первое полугодие 2024 года россияне приобрели их более миллиона, что на треть (35%) больше, чем за аналогичный период в 2023-м. При этом средняя цена на устройства уже выросла примерно на 10%.
© РИА Новости КрымКофе
Кофе - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости Крым
Кофе
По мнению Латушко, ажиотаж вокруг кофемашин в России прежде всего связан с тем, что кофейная культура в нашей стране стала развиваться "очень активными темпами".
"Люди уже попробовали вкусный кофе в кофейнях и теперь хотят пробовать его и дома", – заметил Латушко.
Свой вклад в историю роста популярности кофемашин внесла и пандемия COVID-19, считает он. "Мы сейчас постпандемийный период проходим: люди пожили дома и поняли, что куда-то можно не выходить, но вкусный кофе готовить", – сказал Латушко.
Кроме того, ценовой диапазон в этой категории товаров довольно велик, а функционал разнообразен, что делает покупку не просто желанной, но и доступной многим, отметил эксперт.
"Технологии сегодня скакнули вперед, и кофемашина – это уже не настолько сложный аппарат, как люди привыкли думать, когда еще лет 10 назад не знали с какой стороны к ней подступить. Цветные дисплеи интуитивно понятны, позволяют настроить кофемашины под себя и пить вкусный кофе. Поэтому, да, в России сейчас активно растет скупка кофемашин", – подытожил Латушко.
© РИА Новости КрымКофе
Кофе - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости Крым
Кофе
По его словам, приобщаются к тренду люди самого разного возраста, и примечательно, что сегодня среди поклонников кофемашин много тех, кто еще совсем недавно не одобрял такой выбор, добавил он.
"Аналитика показывает, что наши клиенты по кофейному оборудованию от 25 лет начинаются. Если еще буквально год – два назад вся молодежь предпочитала экспериментировать с альтернативными методами заваривания – воронка, аэропресс – и очень скептически относились к кофемашинам, считала, что там кофе не тот, то сейчас мы видим, что наша аудитория молодеет", – рассказал Латушко.
Хорошая домашняя бытовая кофемашина позволяет варить кофе на уровне средней кофейни, отметил он. Но важно правильно выбрать модель, исходя из того, какой кофе человек предпочитает: эспрессо, фильтр-кофе или молочные напитки – сказал Латушко.
© РИА Новости КрымКофе
Кофе - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости Крым
Кофе
"И надо рассматривать, как он хочет готовить кофе: в ручном режиме либо нажатием одной кнопочки. То есть в зависимости от того, какой результат человек хочет получить, от капельных кофеварок до автоматических кофемашин, которые готовят эспрессо. И еще есть рожковые – полупрофессиональные, но небольшие, которые позволяют дома готовить кофе как в кофейне: подбирать помол, взбивать, делать пенку. То есть участвовать в процессе, экспериментировать", – поделился эксперт.
Он подчеркнул, что очень важной частью эксплуатации кофемашины дома является ее очистка. Она может быть трех видов, и каждая важна.
"Это очистка от кофейного жира, что влияет на вкус приготовленного кофе. Это удаление накипи: если вы пользуетесь очищенной водой, эту процедуру можно проводить реже. И, если кофемашина с автоматическим капучинатором, то есть сама готовит молочные напитки, то еще нужно промывать молочную систему. Это процедура ежедневная и важна как минимум с точки зрения безопасности, потому что молоко – скоропортящийся продукт, и проводить дезинфекцию необходимо", – рекомендовал Латушко.
По его словам, реже всего менять способ заваривания готовы люди, которые привыкли варить кофе в турке, так как "для них это не столько кофе, сколько сам процесс, ритуал", заметил Латушко. Однако сказать, какой кофе лучше – в турке или в кофемашине – нельзя, уверен он.
© РИА Новости КрымКофе
Кофе - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости Крым
Кофе
"Кофе может быть вкусный и невкусный. А дальше человек под себя подбирает: с кислинкой, с горчинкой, крепкий или некрепкий, с осадком или без – тут все индивидуально", – заключил эксперт.
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