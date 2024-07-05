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В Китае крымского студента наградили серебряной медалью за чашку кофе
В Китае крымского студента наградили серебряной медалью за чашку кофе - РИА Новости Крым, 05.07.2024
В Китае крымского студента наградили серебряной медалью за чашку кофе
Cтудент крымского Романовского колледжа индустрии гостеприимства Дмитрий Соловьев завоевал серебро на международных соревнованиях по профессиональному... РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T08:05
2024-07-05T08:05
2024-07-05T08:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Cтудент крымского Романовского колледжа индустрии гостеприимства Дмитрий Соловьев завоевал серебро на международных соревнованиях по профессиональному мастерству "Один пояс, Один путь" в Китае. Он одержал победу в направлении "Мастерство приготовления кофе и чая", рассказал Дмитрий РИА Новости Крым.Было четыре члена жюри, каждый из которых пробовал кофе, записывал свои ощущения и сверял их с тем, что говорят участники в презентации. Дмитрий надеялся завоевать первое место, но судьи отдали победу сопернику из Китая.Больше всего его поразил размах мероприятия. Было почти триста участников, которых надо было обеспечить рабочим местом на кухне, оборудованием и продуктами."Честно, очень поразили масштабы. Очень большое помещение, где проходило все мероприятие, очень много участников – 290. У каждого по эксперту-наставнику, на каждого по волонтеру. Представьте, какая там кухня была, чтобы всех прокормить", – вспоминает Дмитрий.Китайцы очень доброжелательны, поделился студент. Даже языковой барьер не мешал общению, поскольку было много переводчиков.В 2023 году на Международном чемпионате профессионального мастерства в Китае победу в нескольких номинациях одержали российские сварщики. В чемпионате принимали участие команды из 57 стран, и российская сборная привезла шесть золотых наград из семи возможных. Еще 17 медалей россияне получили в личном зачете, причем одну из них завоевала девушка – работница "Мосгаза" Светлана Торопыгина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за звание лучших боролись швеи, химики, слесари и сварщики"Профессионалы": от конкурса до трудоустройстваВ Крыму определят лучшего столяра, повара и винодела
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В Китае крымского студента наградили серебряной медалью за чашку кофе
Крымский студент получил серебро на соревнованиях бариста в Китае
08:05 05.07.2024 (обновлено: 08:48 05.07.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева.
Cтудент крымского Романовского колледжа индустрии гостеприимства Дмитрий Соловьев завоевал серебро на международных соревнованиях по профессиональному мастерству "Один пояс, Один путь" в Китае. Он одержал победу в направлении "Мастерство приготовления кофе и чая", рассказал Дмитрий РИА Новости Крым
.
"В соревнованиях было два модуля, первый – это приготовление классического эспрессо и молочного напитка, второй приготовление авторского напитка", – сказал он.
Было четыре члена жюри, каждый из которых пробовал кофе, записывал свои ощущения и сверял их с тем, что говорят участники в презентации. Дмитрий надеялся завоевать первое место, но судьи отдали победу сопернику из Китая.
Больше всего его поразил размах мероприятия. Было почти триста участников, которых надо было обеспечить рабочим местом на кухне, оборудованием и продуктами.
"Честно, очень поразили масштабы. Очень большое помещение, где проходило все мероприятие, очень много участников – 290. У каждого по эксперту-наставнику, на каждого по волонтеру. Представьте, какая там кухня была, чтобы всех прокормить", – вспоминает Дмитрий.
Китайцы очень доброжелательны, поделился студент. Даже языковой барьер не мешал общению, поскольку было много переводчиков.
"Я люблю азиатскую кухню, поэтому мне очень понравилось. По менталитету их народ очень напоминает нашу Россию, они очень дружелюбные. Пускай и солнышка не было, были дождливые деньки, но все равно ощущалось и тепло, и комфорт", – подытожил Дмитрий Соловьев.
В 2023 году на Международном чемпионате профессионального мастерства в Китае победу в нескольких номинациях
одержали российские сварщики. В чемпионате принимали участие команды из 57 стран, и российская сборная привезла шесть золотых наград из семи возможных. Еще 17 медалей россияне получили в личном зачете, причем одну из них завоевала девушка – работница "Мосгаза" Светлана Торопыгина.
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