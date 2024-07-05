Рейтинг@Mail.ru
В Китае крымского студента наградили серебряной медалью за чашку кофе - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240705/v-kitae-krymskogo-studenta-nagradili-serebryanoy-medalyu-za-chashku-kofe-1138606519.html
В Китае крымского студента наградили серебряной медалью за чашку кофе
В Китае крымского студента наградили серебряной медалью за чашку кофе - РИА Новости Крым, 05.07.2024
В Китае крымского студента наградили серебряной медалью за чашку кофе
Cтудент крымского Романовского колледжа индустрии гостеприимства Дмитрий Соловьев завоевал серебро на международных соревнованиях по профессиональному... РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T08:05
2024-07-05T08:48
крым
эксклюзивы риа новости крым
новости крыма
общество
китай
кулинария
форум "один пояс - один путь"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/04/1138611298_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_f0e1ff93c50f5a0d00143242daf09e68.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Cтудент крымского Романовского колледжа индустрии гостеприимства Дмитрий Соловьев завоевал серебро на международных соревнованиях по профессиональному мастерству "Один пояс, Один путь" в Китае. Он одержал победу в направлении "Мастерство приготовления кофе и чая", рассказал Дмитрий РИА Новости Крым.Было четыре члена жюри, каждый из которых пробовал кофе, записывал свои ощущения и сверял их с тем, что говорят участники в презентации. Дмитрий надеялся завоевать первое место, но судьи отдали победу сопернику из Китая.Больше всего его поразил размах мероприятия. Было почти триста участников, которых надо было обеспечить рабочим местом на кухне, оборудованием и продуктами."Честно, очень поразили масштабы. Очень большое помещение, где проходило все мероприятие, очень много участников – 290. У каждого по эксперту-наставнику, на каждого по волонтеру. Представьте, какая там кухня была, чтобы всех прокормить", – вспоминает Дмитрий.Китайцы очень доброжелательны, поделился студент. Даже языковой барьер не мешал общению, поскольку было много переводчиков.В 2023 году на Международном чемпионате профессионального мастерства в Китае победу в нескольких номинациях одержали российские сварщики. В чемпионате принимали участие команды из 57 стран, и российская сборная привезла шесть золотых наград из семи возможных. Еще 17 медалей россияне получили в личном зачете, причем одну из них завоевала девушка – работница "Мосгаза" Светлана Торопыгина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за звание лучших боролись швеи, химики, слесари и сварщики"Профессионалы": от конкурса до трудоустройстваВ Крыму определят лучшего столяра, повара и винодела
крым
китай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/04/1138611298_219:0:900:511_1920x0_80_0_0_8db12068d2d3c2fe2b17bf3e07604dde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, общество, китай, кулинария, форум "один пояс - один путь", видео
В Китае крымского студента наградили серебряной медалью за чашку кофе

Крымский студент получил серебро на соревнованиях бариста в Китае

08:05 05.07.2024 (обновлено: 08:48 05.07.2024)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Cтудент крымского Романовского колледжа индустрии гостеприимства Дмитрий Соловьев завоевал серебро на международных соревнованиях по профессиональному мастерству "Один пояс, Один путь" в Китае. Он одержал победу в направлении "Мастерство приготовления кофе и чая", рассказал Дмитрий РИА Новости Крым.

"В соревнованиях было два модуля, первый – это приготовление классического эспрессо и молочного напитка, второй приготовление авторского напитка", – сказал он.

Было четыре члена жюри, каждый из которых пробовал кофе, записывал свои ощущения и сверял их с тем, что говорят участники в презентации. Дмитрий надеялся завоевать первое место, но судьи отдали победу сопернику из Китая.
Больше всего его поразил размах мероприятия. Было почти триста участников, которых надо было обеспечить рабочим местом на кухне, оборудованием и продуктами.
"Честно, очень поразили масштабы. Очень большое помещение, где проходило все мероприятие, очень много участников – 290. У каждого по эксперту-наставнику, на каждого по волонтеру. Представьте, какая там кухня была, чтобы всех прокормить", – вспоминает Дмитрий.
Китайцы очень доброжелательны, поделился студент. Даже языковой барьер не мешал общению, поскольку было много переводчиков.

"Я люблю азиатскую кухню, поэтому мне очень понравилось. По менталитету их народ очень напоминает нашу Россию, они очень дружелюбные. Пускай и солнышка не было, были дождливые деньки, но все равно ощущалось и тепло, и комфорт", – подытожил Дмитрий Соловьев.

В 2023 году на Международном чемпионате профессионального мастерства в Китае победу в нескольких номинациях одержали российские сварщики. В чемпионате принимали участие команды из 57 стран, и российская сборная привезла шесть золотых наград из семи возможных. Еще 17 медалей россияне получили в личном зачете, причем одну из них завоевала девушка – работница "Мосгаза" Светлана Торопыгина.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму за звание лучших боролись швеи, химики, слесари и сварщики
"Профессионалы": от конкурса до трудоустройства
В Крыму определят лучшего столяра, повара и винодела
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымНовости КрымаОбществоКитайКулинарияФорум "Один пояс - один путь"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:19Воздушная тревога объявлена в Севастополе
10:15Российские военные пресекли высадку украинской ДРГ на левый берег Днепра
10:08На восстановление Херсонской области направят еще 2,5 млрд рублей
09:51Обстоятельства смертельной аварии с автобусом в Севастополе проверит СК
09:24Как работает кассетный суббоеприпас ATACMS
08:59В Крыму единое пособие получают 178 тысяч детей
08:44Симферополь и Каховку связал новый автобусный маршрут
08:37Где в Севастополе 5 июля не будет света – график отключений
08:22На Крымском мосту растет очередь желающих въехать на полуостров
08:10В Севастополе автобус попал в ДТП – погиб водитель и ранены четверо
08:05В Китае крымского студента наградили серебряной медалью за чашку кофе
07:57Шестилетняя девочка погибла при атаке дронов ВСУ на Кубань
07:43В Британии к власти пришли лейбористы – Риши Сунак уходит в отставку
07:29Над тремя регионами России сбили 50 беспилотников ВСУ
07:05Какие пляжи открыты в Бахчисарайском районе Крыма
06:34Двое детей и четверо взрослых ранены после атаки дронов на Кубань
06:20Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известно
06:01Никаб и хиджаб в Крыму: в муфтияте рассказали о традициях крымских татар
00:01Ливни с градом и шквалистым ветром: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 5 июля
Лента новостейМолния