https://crimea.ria.ru/20240705/v-kitae-krymskogo-studenta-nagradili-serebryanoy-medalyu-za-chashku-kofe-1138606519.html

В Китае крымского студента наградили серебряной медалью за чашку кофе

В Китае крымского студента наградили серебряной медалью за чашку кофе - РИА Новости Крым, 05.07.2024

В Китае крымского студента наградили серебряной медалью за чашку кофе

Cтудент крымского Романовского колледжа индустрии гостеприимства Дмитрий Соловьев завоевал серебро на международных соревнованиях по профессиональному... РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T08:05

2024-07-05T08:05

2024-07-05T08:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Cтудент крымского Романовского колледжа индустрии гостеприимства Дмитрий Соловьев завоевал серебро на международных соревнованиях по профессиональному мастерству "Один пояс, Один путь" в Китае. Он одержал победу в направлении "Мастерство приготовления кофе и чая", рассказал Дмитрий РИА Новости Крым.Было четыре члена жюри, каждый из которых пробовал кофе, записывал свои ощущения и сверял их с тем, что говорят участники в презентации. Дмитрий надеялся завоевать первое место, но судьи отдали победу сопернику из Китая.Больше всего его поразил размах мероприятия. Было почти триста участников, которых надо было обеспечить рабочим местом на кухне, оборудованием и продуктами."Честно, очень поразили масштабы. Очень большое помещение, где проходило все мероприятие, очень много участников – 290. У каждого по эксперту-наставнику, на каждого по волонтеру. Представьте, какая там кухня была, чтобы всех прокормить", – вспоминает Дмитрий.Китайцы очень доброжелательны, поделился студент. Даже языковой барьер не мешал общению, поскольку было много переводчиков.В 2023 году на Международном чемпионате профессионального мастерства в Китае победу в нескольких номинациях одержали российские сварщики. В чемпионате принимали участие команды из 57 стран, и российская сборная привезла шесть золотых наград из семи возможных. Еще 17 медалей россияне получили в личном зачете, причем одну из них завоевала девушка – работница "Мосгаза" Светлана Торопыгина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за звание лучших боролись швеи, химики, слесари и сварщики"Профессионалы": от конкурса до трудоустройстваВ Крыму определят лучшего столяра, повара и винодела

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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