https://crimea.ria.ru/20240108/kak-surovye-svarschiki-rossii-zavoevali-zoloto-na-chempionate-v-kitae-1133698127.html

Как суровые сварщики России завоевали золото на чемпионате в Китае

Как суровые сварщики России завоевали золото на чемпионате в Китае - РИА Новости Крым, 08.01.2024

Как суровые сварщики России завоевали золото на чемпионате в Китае

Пожалуй, самой необычной, но при этом грандиозной победой 2023 года можно назвать триумф сборной России на Международном чемпионате по… сварке. В нем принимали... РИА Новости Крым, 08.01.2024

2024-01-08T10:25

2024-01-08T10:25

2024-01-08T10:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Пожалуй, самой необычной, но при этом грандиозной победой 2023 года можно назвать триумф сборной России на Международном чемпионате по… сварке. В нем принимали участие команды из 57 стран, и российская сборная привезла шесть золотых наград из семи возможных. Еще 17 медалей россияне получили в личном зачете, причем одну из них завоевала девушка – работница "Мосгаза" Светлана Торопыгина. Участник команды Константин Константинов занял первое место в номинации, впервые заявленной в мировом чемпионате, - "Виртуальная сварка". Да-да, такая тоже есть.Какие виды сварки демонстрировали участники, по каким критериям оценивалась их работа, где трудятся и сколько зарабатывают самые суровые сварщики России - мы расскажем вам в этом материале.Как проходили соревнования"Кубок дуги" - это чемпионат сварщиков стран БРИКС, в котором принимало участие 343 сварщика из 57 стран – России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Болгарии, Монголии, Румынии, Сербии и других. Он проходил в китайском городе Хух-хото – административном центре региона "Внутренняя Монголия".Соревнования проводились на территории промышленного колледжа, настолько огромного, что от одного корпуса до другого надо ехать автобусом, рассказывает капитан команды - начальник управления оценки и квалификации Национального агентства качества сварки (НАКС) Сергей Минаев. Он сожалеет, что в России нет таких огромных учебных учреждений, где бы обучали сварщиков."Мы участвуем в этом чемпионате с 2016 года, нас туда пригласили как членов Международного института сварки. В 2017 году мы уже провели всероссийский конкурс, собрали большую команду из лучших сварщиков страны и повезли ее в Китай. Тогда мы в первый раз привезли командное золото. Сейчас это уже наша третья победа. Вторая была в 2019 году".В последние два года Кубок не разыгрывался из-за эпидемии COVID-19, и вот, после перерыва на вершине пьедестала снова оказались россияне. В команду вошли лучшие специалисты страны – сотрудники газо- и нефтедобывающих предприятий, газовых хозяйств, судостроительных заводов.Пользоваться на соревнованиях приходится теми аппаратами, которые предоставляют хозяева, и это каждый раз "кот в мешке", улыбается капитан. Но тут все участники находятся в равных условиях, поэтому жаловаться не на что. Критерии оценки разработаны в соответствии с международными нормами, но есть и чисто субъективные: например, красота сварного шва."Задания зависят от номинаций. Есть единичные способы сварки, таких номинаций пять, там сварщики сваривают по три сварных соединения: это стыковое соединение трубы, стыковое соединение пластин и тавровые соединения, то есть, когда привариваются пластины перпендикулярно, в форме буквы Т. В зависимости от способа сварки выбирается толщина металла. Соответственно, задано сварить три образца и попасть в определенный критерий оценки".Как варить алюминий: у каждой страны свой "рецепт"Как известно, сварка применяется и в космосе, и на дне океана. Такие сложные задания на чемпионате тоже бывают, но редко: страны-участницы не очень хотят делиться эксклюзивными технологиями."Что касается таких уникальных вещей, это может быть подводная сварка, сварка титана или сварка в контролируемой атмосфере, но это редкость. На этот раз мы участвовали в сварке алюминия. В этой номинации не так много было участников, потому что действительно сложно было справиться с тем заданием, которое дали китайцы", - вспоминает Сергей Минаев.Работать предстояло над конструкцией из четырех пластин, в одной из которых была выемка. Сварку нужно было проводить потолочном положении, держа руки над головой."Сложность заключалась в том, что нужно было сварить в потолочном положении без подкладки с обратной стороны и получить равномерное формирование шва. Плюс варить алюминий - это определенная технология, он по-разному варится с черными металлами (сплавы на основе железа называются черными металлами – ред.)".В командном зачете Россия в этой номинации взяла "золото", а в личном зачете весь пьедестал почета тоже заняли россияне. Причем именно в этой сложной номинации бронзовую медаль получила девушка – ведущий инженер Службы главного сварщика "Мосгаза" Светлана Торопыгина.Когда можно смотреть на сваркуЭто веяние времени – номинация "Виртуальная сварка" на "Кубке дуги" была введена впервые. По сути, это тренировка с использованием VR-очков. Надевая их, человек проводит сварку и видит ее, специальный компьютер анализирует его работу и отмечает ошибки. Но на самом деле этой сварки нет, смотреть на нее через VR-очки абсолютно безопасно, и она не требует никаких расходных материалов. Такие технологии в Китае используются для обучения студентов."Я уже не первый раз участвую в таких конкурсах, но номинация была абсолютно новой для меня, скажу честно, немного волновался. Но я справился, результат хороший", - резюмирует ведущий инженер службы главного сварщика "Мосгаза" Константин Константинов на видео, опубликованном пресс-службой предприятия.Сколько зарабатывают сварщики в РоссииЦель таких соревнований – привлечь интерес к профессии, заинтересовать молодых людей. Не секрет, что рабочие профессии сейчас не очень популярны как в России, так и в других странах. Но капитан российской команды, представитель НАКС Сергей Минаев говорит: хорошие мастера сейчас зарабатывают очень хорошо.Сейчас без сварщиков вообще никуда, утверждает Сергей. Но дефицит рабочих рук действительно очень большой. Он надеется, что победа россиян на соревнованиях такого высокого уровня поднимет престиж профессии и заставит многих молодых людей оценить ее по достоинству.Читайте также на РИА Новости Крым:От сварки до "облачных" технологий: самые высокооплачиваемые профессии в РоссииКак транспортировали железнодорожную арку моста в Крым на фарватерВ Крыму за звание лучших боролись швеи, химики, слесари и сварщики

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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