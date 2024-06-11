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Бразилия до рекордных показателей нарастила экспорт кофе в Россию
Бразилия до рекордных показателей нарастила экспорт кофе в Россию - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Бразилия до рекордных показателей нарастила экспорт кофе в Россию
Бразилия увеличила экспорт кофе в Россию. В мае зафиксированы рекордный за все время оборот на сумму 26 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T07:11
2024-06-11T07:11
2024-06-11T07:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Бразилия увеличила экспорт кофе в Россию. В мае зафиксированы рекордный за все время оборот на сумму 26 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анализ данных бразильской таможни.Поставки за январь-май достигли 65,2 миллиона долларов, что больше прошлогоднего результата на треть.На прошлой неделе бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес отмечал, что Бразилия надеется нарастить поставки кофе в Россию на 20%, но цена остается изменчивой и зависит от непрогнозируемых факторов, среди которых изменение климата. Ранее генеральный директор российской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия отметил, что Россия закупает весь кофе за рубежом, и почти на 100% это исключительно сырье, которое перерабатывают и фасуют в нашей стране. И дал прогноз на стоимость этого напитка для россиян.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил риски роста цен на кофе в РоссииЧерное удовольствие: что у крымчанина в маленькой чашкеКак повлияет курс валют на качество кофе в кофейнях – ответ эксперта
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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россия, экспорт, кофе, бразилия, экономика, новости
Бразилия до рекордных показателей нарастила экспорт кофе в Россию
Бразилия в пять раз нарастила экспорт кофе в Россию до рекордных 26 млн долларов
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Бразилия увеличила экспорт кофе в Россию. В мае зафиксированы рекордный за все время оборот на сумму 26 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анализ данных бразильской таможни.
Отмечается, что экспорт бразильского кофе в Россию в конце весны вырос в 4,8 раза в годовом выражении и в 2,7 раза в месячном. Это стало максимальным объемом продаж за все время торговли двух стран.
Поставки за январь-май достигли 65,2 миллиона долларов, что больше прошлогоднего результата на треть.
На прошлой неделе бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес отмечал, что Бразилия надеется нарастить поставки кофе в Россию на 20%, но цена остается изменчивой и зависит от непрогнозируемых факторов, среди которых изменение климата.
Ранее генеральный директор российской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия отметил
, что Россия закупает весь кофе за рубежом, и почти на 100% это исключительно сырье, которое перерабатывают и фасуют в нашей стране. И дал прогноз на стоимость этого напитка для россиян.
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