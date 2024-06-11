Рейтинг@Mail.ru
Бразилия до рекордных показателей нарастила экспорт кофе в Россию - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240611/braziliya-do-rekordnykh-pokazateley-narastila-eksport-kofe-v-rossiyu-1138009362.html
Бразилия до рекордных показателей нарастила экспорт кофе в Россию
Бразилия до рекордных показателей нарастила экспорт кофе в Россию - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Бразилия до рекордных показателей нарастила экспорт кофе в Россию
Бразилия увеличила экспорт кофе в Россию. В мае зафиксированы рекордный за все время оборот на сумму 26 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T07:11
2024-06-11T07:11
россия
экспорт
кофе
бразилия
экономика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0a/1134092956_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_48e8b99ef57c0aef6a15d72450348c8a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Бразилия увеличила экспорт кофе в Россию. В мае зафиксированы рекордный за все время оборот на сумму 26 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анализ данных бразильской таможни.Поставки за январь-май достигли 65,2 миллиона долларов, что больше прошлогоднего результата на треть.На прошлой неделе бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес отмечал, что Бразилия надеется нарастить поставки кофе в Россию на 20%, но цена остается изменчивой и зависит от непрогнозируемых факторов, среди которых изменение климата. Ранее генеральный директор российской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия отметил, что Россия закупает весь кофе за рубежом, и почти на 100% это исключительно сырье, которое перерабатывают и фасуют в нашей стране. И дал прогноз на стоимость этого напитка для россиян.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил риски роста цен на кофе в РоссииЧерное удовольствие: что у крымчанина в маленькой чашкеКак повлияет курс валют на качество кофе в кофейнях – ответ эксперта
россия
бразилия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0a/1134092956_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ce86021d381a78d700d81144f14349e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, экспорт, кофе, бразилия, экономика, новости
Бразилия до рекордных показателей нарастила экспорт кофе в Россию

Бразилия в пять раз нарастила экспорт кофе в Россию до рекордных 26 млн долларов

07:11 11.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКофе
Кофе - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Бразилия увеличила экспорт кофе в Россию. В мае зафиксированы рекордный за все время оборот на сумму 26 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анализ данных бразильской таможни.
Отмечается, что экспорт бразильского кофе в Россию в конце весны вырос в 4,8 раза в годовом выражении и в 2,7 раза в месячном. Это стало максимальным объемом продаж за все время торговли двух стран.
Поставки за январь-май достигли 65,2 миллиона долларов, что больше прошлогоднего результата на треть.
На прошлой неделе бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес отмечал, что Бразилия надеется нарастить поставки кофе в Россию на 20%, но цена остается изменчивой и зависит от непрогнозируемых факторов, среди которых изменение климата.
Ранее генеральный директор российской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия отметил, что Россия закупает весь кофе за рубежом, и почти на 100% это исключительно сырье, которое перерабатывают и фасуют в нашей стране. И дал прогноз на стоимость этого напитка для россиян.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Эксперт оценил риски роста цен на кофе в России
Черное удовольствие: что у крымчанина в маленькой чашке
Как повлияет курс валют на качество кофе в кофейнях – ответ эксперта
 
РоссияЭкспортКофеБразилияЭкономикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:53В горах Крыма спасли мотоциклиста с травмой ноги
10:25Похитили 60 миллионов: в Карачаево-Черкесии задержали банду чиновников
09:55Как Россия проводит учения с нестратегическим ядерным оружием
09:33В двух областях Украины повреждены инфраструктурные объекты
09:23Новые штаммы коронавируса умеют обходить иммунитет
09:05Россия начала второй этап учения нестратегических ядерных сил
08:51Жертв и разрушений на земле в результате крушения Су-34 нет
08:41Россия планирует поставить на глобальные рынки до 70 млн тонн зерна
08:25Паразиты атакуют: в России расширяется ареал обитания клещей
08:15Святитель Лука: "Совершенствование духа – вечное бессмертие"
07:43В Новороссийске военные учатся уничтожать безэкипажные катера
07:11Бразилия до рекордных показателей нарастила экспорт кофе в Россию
07:10Самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в Северной Осетии
06:37В Крыму появится ассоциация винных гидов
06:13США сняли запрет на передачу оружия "Азову"*
00:01Чего ждать от погоды в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 11 июня
23:17СБ ООН принял резолюцию США о прекращении огня в Газе
22:57Главные новости Крыма: 10 июня
22:39Главное за день: 10 июня
Лента новостейМолния