https://crimea.ria.ru/20240611/braziliya-do-rekordnykh-pokazateley-narastila-eksport-kofe-v-rossiyu-1138009362.html

Бразилия до рекордных показателей нарастила экспорт кофе в Россию

Бразилия до рекордных показателей нарастила экспорт кофе в Россию - РИА Новости Крым, 11.06.2024

Бразилия до рекордных показателей нарастила экспорт кофе в Россию

Бразилия увеличила экспорт кофе в Россию. В мае зафиксированы рекордный за все время оборот на сумму 26 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T07:11

2024-06-11T07:11

2024-06-11T07:11

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экспорт

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бразилия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Бразилия увеличила экспорт кофе в Россию. В мае зафиксированы рекордный за все время оборот на сумму 26 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анализ данных бразильской таможни.Поставки за январь-май достигли 65,2 миллиона долларов, что больше прошлогоднего результата на треть.На прошлой неделе бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес отмечал, что Бразилия надеется нарастить поставки кофе в Россию на 20%, но цена остается изменчивой и зависит от непрогнозируемых факторов, среди которых изменение климата. Ранее генеральный директор российской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия отметил, что Россия закупает весь кофе за рубежом, и почти на 100% это исключительно сырье, которое перерабатывают и фасуют в нашей стране. И дал прогноз на стоимость этого напитка для россиян.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт оценил риски роста цен на кофе в РоссииЧерное удовольствие: что у крымчанина в маленькой чашкеКак повлияет курс валют на качество кофе в кофейнях – ответ эксперта

россия

бразилия

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2024

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россия, экспорт, кофе, бразилия, экономика, новости