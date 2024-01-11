https://crimea.ria.ru/20240111/chernoe-udovolstvie-chto-u-krymchanina-v-malenkoy-chashke-1134108891.html

Черное удовольствие: что у крымчанина в маленькой чашке

Черное удовольствие: что у крымчанина в маленькой чашке - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Черное удовольствие: что у крымчанина в маленькой чашке

Кофе завоевывает лидерство по популярности в мире. Его пьют утром, днем и даже на ночь. Родина дикого кофе – горы Азии и Африки. В 11 веке кофе в качестве... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T22:31

2024-01-11T22:31

2024-01-11T22:31

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Кофе завоевывает лидерство по популярности в мире. Его пьют утром, днем и даже на ночь. Родина дикого кофе – горы Азии и Африки. В 11 веке кофе в качестве лекарственного напитка упоминал известный лекарь Абу-Али Ибн-Сина. Вскоре горький напиток стал известен арабам, а затем покорил весь земной шар.Сегодня самые крупные производители кофе – Бразилия и Вьетнам. Выращивают его в странах Африки, Латинской Америки, Индии, на Гавайях и Филиппинах. Чем выше произрастает кофейное дерево, тем вкуснее и дороже конечный продукт.На сей день известны лишь три вида растения – арабика, робуста и либерика. Робусту и либерику используют только для купажей, в робусте кофеина в два раза больше, чем в арабике.11 января отмечают День кофейных грез. Это день неспешной варки и несуетливого смакования этого черного напитка.Томящийся на медленном огне, отдающий свой вкус и аромат свежей воде, кофе накрывается нежной пенкой и готов к употреблению – под приятные разговоры или мысли наедине с собой.

https://crimea.ria.ru/20220924/uchenye-vyyavili-smertelnuyu-opasnost-goryachego-chaya-1124604730.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

еда, кофе, в мире, праздники и памятные даты, здоровье, общество, крым, культура, вкусно и полезно