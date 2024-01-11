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Черное удовольствие: что у крымчанина в маленькой чашке - РИА Новости Крым, 11.01.2024
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Черное удовольствие: что у крымчанина в маленькой чашке
Черное удовольствие: что у крымчанина в маленькой чашке - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Черное удовольствие: что у крымчанина в маленькой чашке
Кофе завоевывает лидерство по популярности в мире. Его пьют утром, днем и даже на ночь. Родина дикого кофе – горы Азии и Африки. В 11 веке кофе в качестве... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T22:31
2024-01-11T22:31
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Кофе завоевывает лидерство по популярности в мире. Его пьют утром, днем и даже на ночь. Родина дикого кофе – горы Азии и Африки. В 11 веке кофе в качестве лекарственного напитка упоминал известный лекарь Абу-Али Ибн-Сина. Вскоре горький напиток стал известен арабам, а затем покорил весь земной шар.Сегодня самые крупные производители кофе – Бразилия и Вьетнам. Выращивают его в странах Африки, Латинской Америки, Индии, на Гавайях и Филиппинах. Чем выше произрастает кофейное дерево, тем вкуснее и дороже конечный продукт.На сей день известны лишь три вида растения – арабика, робуста и либерика. Робусту и либерику используют только для купажей, в робусте кофеина в два раза больше, чем в арабике.11 января отмечают День кофейных грез. Это день неспешной варки и несуетливого смакования этого черного напитка.Томящийся на медленном огне, отдающий свой вкус и аромат свежей воде, кофе накрывается нежной пенкой и готов к употреблению – под приятные разговоры или мысли наедине с собой.
https://crimea.ria.ru/20220924/uchenye-vyyavili-smertelnuyu-opasnost-goryachego-chaya-1124604730.html
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еда, кофе, в мире, праздники и памятные даты, здоровье, общество, крым, культура, вкусно и полезно
Черное удовольствие: что у крымчанина в маленькой чашке

День кофейных грез: как самый популярный напиток пьют в мире и в Крыму

22:31 11.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКофе
Кофе - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Кофе завоевывает лидерство по популярности в мире. Его пьют утром, днем и даже на ночь. Родина дикого кофе – горы Азии и Африки. В 11 веке кофе в качестве лекарственного напитка упоминал известный лекарь Абу-Али Ибн-Сина. Вскоре горький напиток стал известен арабам, а затем покорил весь земной шар.
Сегодня самые крупные производители кофе – Бразилия и Вьетнам. Выращивают его в странах Африки, Латинской Америки, Индии, на Гавайях и Филиппинах. Чем выше произрастает кофейное дерево, тем вкуснее и дороже конечный продукт.
На сей день известны лишь три вида растения – арабика, робуста и либерика. Робусту и либерику используют только для купажей, в робусте кофеина в два раза больше, чем в арабике.
11 января отмечают День кофейных грез. Это день неспешной варки и несуетливого смакования этого черного напитка.
Томящийся на медленном огне, отдающий свой вкус и аромат свежей воде, кофе накрывается нежной пенкой и готов к употреблению – под приятные разговоры или мысли наедине с собой.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Одна чашка, 330 мл кофе американо, содержит 95 мг кофеина. Ученые получили большое количество данных, опровергающих утверждение, что кофе вреден гипертоникам и сердечникам.

Кофе
1 из 13

Одна чашка, 330 мл кофе американо, содержит 95 мг кофеина. Ученые получили большое количество данных, опровергающих утверждение, что кофе вреден гипертоникам и сердечникам.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Ежедневное употребление кофе снижает риск онкологии, сердечно-сосудистых болезней, болезни Паркинсона, цирроза печени, подагры и диабета.

Кофе
2 из 13

Ежедневное употребление кофе снижает риск онкологии, сердечно-сосудистых болезней, болезни Паркинсона, цирроза печени, подагры и диабета.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Но кофе плохо влияет на беременных: для женщин в положении безопасная норма - не более чашки в день.

Кофе
3 из 13

Но кофе плохо влияет на беременных: для женщин в положении безопасная норма - не более чашки в день.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Эксперты говорят, что хороший вкус кофе зависит не от сорта, а от качества зерна и искусства обжарщика и баристы.

Кофе
4 из 13

Эксперты говорят, что хороший вкус кофе зависит не от сорта, а от качества зерна и искусства обжарщика и баристы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Плохой бариста угробит даже самый лучший кофе, а хороший – вытянет максимум из любого. Многое также зависит также от воды и качества оборудования.

Кофе
5 из 13

Плохой бариста угробит даже самый лучший кофе, а хороший – вытянет максимум из любого. Многое также зависит также от воды и качества оборудования.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Османской империи при дворе была создана специальная служба во главе с "кахведжибаши". Ее сотрудники закупали зерна, следили за качеством воды для кофе, готовили и подавали напиток. В 15-16 веках всего за пару десятилетий кофе стал главным напитком в Османской империи.

Кофе
6 из 13

В Османской империи при дворе была создана специальная служба во главе с "кахведжибаши". Ее сотрудники закупали зерна, следили за качеством воды для кофе, готовили и подавали напиток. В 15-16 веках всего за пару десятилетий кофе стал главным напитком в Османской империи.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

"Чашка кофе и трубка табака – целая пирушка" – гласят крымскотатарская и караимская пословицы. Напиток прочно вошел в жизнь народов Крыма, стал национальным напитком крымских татар и караимов, главным событием любого застолья, символом гостеприимства, частью обрядов.

Кофе
7 из 13

"Чашка кофе и трубка табака – целая пирушка" – гласят крымскотатарская и караимская пословицы. Напиток прочно вошел в жизнь народов Крыма, стал национальным напитком крымских татар и караимов, главным событием любого застолья, символом гостеприимства, частью обрядов.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Крымские татары готовили кофе исключительно на углях. Бронзовые или латунные кофемолки для напитка обычно передавались по наследству.

Кофе
8 из 13

Крымские татары готовили кофе исключительно на углях. Бронзовые или латунные кофемолки для напитка обычно передавались по наследству.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Краевед 19 века Евгений Марков писал: "Угостить пришельца грушами в саду и кофе в хате – для татарина неизбежная обязанность и первое удовольствие".

Кофе
9 из 13

Краевед 19 века Евгений Марков писал: "Угостить пришельца грушами в саду и кофе в хате – для татарина неизбежная обязанность и первое удовольствие".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Крымские татары, караимы, крымчаки пьют кофе без сливок и сахара. Но к напитку подают сладости – засахаренные фрукты, варенье, орешки.

Кофе
10 из 13

Крымские татары, караимы, крымчаки пьют кофе без сливок и сахара. Но к напитку подают сладости – засахаренные фрукты, варенье, орешки.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Чашка кофе, подаваемая гостю, должна быть полной. При этом говорят: "Къысмет толу олсун" - "Пусть судьба будет благосклонной".

Кофе
11 из 13

Чашка кофе, подаваемая гостю, должна быть полной. При этом говорят: "Къысмет толу олсун" - "Пусть судьба будет благосклонной".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Кофе по-крымски – это напиток, сваренный в медной грушевидной кофеварке с длинной ручкой, широким толстым дном – джезве. Караимы и крымские татары предпочитают сорта кофе с горечью, но без кислинки.

Кофе
12 из 13

Кофе по-крымски – это напиток, сваренный в медной грушевидной кофеварке с длинной ручкой, широким толстым дном – джезве. Караимы и крымские татары предпочитают сорта кофе с горечью, но без кислинки.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Подают напиток в маленьких фарфоровых чашечках объемом в несколько глотков. Для оттенения вкуса и аромата к горячему кофе часто подают также стакан холодной воды.

Кофе
13 из 13

Подают напиток в маленьких фарфоровых чашечках объемом в несколько глотков. Для оттенения вкуса и аромата к горячему кофе часто подают также стакан холодной воды.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 13

Одна чашка, 330 мл кофе американо, содержит 95 мг кофеина. Ученые получили большое количество данных, опровергающих утверждение, что кофе вреден гипертоникам и сердечникам.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 13

Ежедневное употребление кофе снижает риск онкологии, сердечно-сосудистых болезней, болезни Паркинсона, цирроза печени, подагры и диабета.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 13

Но кофе плохо влияет на беременных: для женщин в положении безопасная норма - не более чашки в день.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 13

Эксперты говорят, что хороший вкус кофе зависит не от сорта, а от качества зерна и искусства обжарщика и баристы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 13

Плохой бариста угробит даже самый лучший кофе, а хороший – вытянет максимум из любого. Многое также зависит также от воды и качества оборудования.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 13

В Османской империи при дворе была создана специальная служба во главе с "кахведжибаши". Ее сотрудники закупали зерна, следили за качеством воды для кофе, готовили и подавали напиток. В 15-16 веках всего за пару десятилетий кофе стал главным напитком в Османской империи.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 13

"Чашка кофе и трубка табака – целая пирушка" – гласят крымскотатарская и караимская пословицы. Напиток прочно вошел в жизнь народов Крыма, стал национальным напитком крымских татар и караимов, главным событием любого застолья, символом гостеприимства, частью обрядов.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 13

Крымские татары готовили кофе исключительно на углях. Бронзовые или латунные кофемолки для напитка обычно передавались по наследству.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 13

Краевед 19 века Евгений Марков писал: "Угостить пришельца грушами в саду и кофе в хате – для татарина неизбежная обязанность и первое удовольствие".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 13

Крымские татары, караимы, крымчаки пьют кофе без сливок и сахара. Но к напитку подают сладости – засахаренные фрукты, варенье, орешки.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
11 из 13

Чашка кофе, подаваемая гостю, должна быть полной. При этом говорят: "Къысмет толу олсун" - "Пусть судьба будет благосклонной".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
12 из 13

Кофе по-крымски – это напиток, сваренный в медной грушевидной кофеварке с длинной ручкой, широким толстым дном – джезве. Караимы и крымские татары предпочитают сорта кофе с горечью, но без кислинки.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
13 из 13

Подают напиток в маленьких фарфоровых чашечках объемом в несколько глотков. Для оттенения вкуса и аромата к горячему кофе часто подают также стакан холодной воды.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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