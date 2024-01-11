Черное удовольствие: что у крымчанина в маленькой чашке

День кофейных грез: как самый популярный напиток пьют в мире и в Крыму
Одна чашка, 330 мл кофе американо, содержит 95 мг кофеина. Ученые получили большое количество данных, опровергающих утверждение, что кофе вреден гипертоникам и сердечникам.
Одна чашка, 330 мл кофе американо, содержит 95 мг кофеина. Ученые получили большое количество данных, опровергающих утверждение, что кофе вреден гипертоникам и сердечникам.
Ежедневное употребление кофе снижает риск онкологии, сердечно-сосудистых болезней, болезни Паркинсона, цирроза печени, подагры и диабета.
Ежедневное употребление кофе снижает риск онкологии, сердечно-сосудистых болезней, болезни Паркинсона, цирроза печени, подагры и диабета.
Но кофе плохо влияет на беременных: для женщин в положении безопасная норма - не более чашки в день.
Но кофе плохо влияет на беременных: для женщин в положении безопасная норма - не более чашки в день.
Эксперты говорят, что хороший вкус кофе зависит не от сорта, а от качества зерна и искусства обжарщика и баристы.
Эксперты говорят, что хороший вкус кофе зависит не от сорта, а от качества зерна и искусства обжарщика и баристы.
Плохой бариста угробит даже самый лучший кофе, а хороший – вытянет максимум из любого. Многое также зависит также от воды и качества оборудования.
Плохой бариста угробит даже самый лучший кофе, а хороший – вытянет максимум из любого. Многое также зависит также от воды и качества оборудования.
В Османской империи при дворе была создана специальная служба во главе с "кахведжибаши". Ее сотрудники закупали зерна, следили за качеством воды для кофе, готовили и подавали напиток. В 15-16 веках всего за пару десятилетий кофе стал главным напитком в Османской империи.
В Османской империи при дворе была создана специальная служба во главе с "кахведжибаши". Ее сотрудники закупали зерна, следили за качеством воды для кофе, готовили и подавали напиток. В 15-16 веках всего за пару десятилетий кофе стал главным напитком в Османской империи.
"Чашка кофе и трубка табака – целая пирушка" – гласят крымскотатарская и караимская пословицы. Напиток прочно вошел в жизнь народов Крыма, стал национальным напитком крымских татар и караимов, главным событием любого застолья, символом гостеприимства, частью обрядов.
"Чашка кофе и трубка табака – целая пирушка" – гласят крымскотатарская и караимская пословицы. Напиток прочно вошел в жизнь народов Крыма, стал национальным напитком крымских татар и караимов, главным событием любого застолья, символом гостеприимства, частью обрядов.
Крымские татары готовили кофе исключительно на углях. Бронзовые или латунные кофемолки для напитка обычно передавались по наследству.
Крымские татары готовили кофе исключительно на углях. Бронзовые или латунные кофемолки для напитка обычно передавались по наследству.
Краевед 19 века Евгений Марков писал: "Угостить пришельца грушами в саду и кофе в хате – для татарина неизбежная обязанность и первое удовольствие".
Краевед 19 века Евгений Марков писал: "Угостить пришельца грушами в саду и кофе в хате – для татарина неизбежная обязанность и первое удовольствие".
Крымские татары, караимы, крымчаки пьют кофе без сливок и сахара. Но к напитку подают сладости – засахаренные фрукты, варенье, орешки.
Крымские татары, караимы, крымчаки пьют кофе без сливок и сахара. Но к напитку подают сладости – засахаренные фрукты, варенье, орешки.
Чашка кофе, подаваемая гостю, должна быть полной. При этом говорят: "Къысмет толу олсун" - "Пусть судьба будет благосклонной".
Чашка кофе, подаваемая гостю, должна быть полной. При этом говорят: "Къысмет толу олсун" - "Пусть судьба будет благосклонной".
Кофе по-крымски – это напиток, сваренный в медной грушевидной кофеварке с длинной ручкой, широким толстым дном – джезве. Караимы и крымские татары предпочитают сорта кофе с горечью, но без кислинки.
Кофе по-крымски – это напиток, сваренный в медной грушевидной кофеварке с длинной ручкой, широким толстым дном – джезве. Караимы и крымские татары предпочитают сорта кофе с горечью, но без кислинки.
Подают напиток в маленьких фарфоровых чашечках объемом в несколько глотков. Для оттенения вкуса и аромата к горячему кофе часто подают также стакан холодной воды.
Подают напиток в маленьких фарфоровых чашечках объемом в несколько глотков. Для оттенения вкуса и аромата к горячему кофе часто подают также стакан холодной воды.
Одна чашка, 330 мл кофе американо, содержит 95 мг кофеина. Ученые получили большое количество данных, опровергающих утверждение, что кофе вреден гипертоникам и сердечникам.
Ежедневное употребление кофе снижает риск онкологии, сердечно-сосудистых болезней, болезни Паркинсона, цирроза печени, подагры и диабета.
Но кофе плохо влияет на беременных: для женщин в положении безопасная норма - не более чашки в день.
Эксперты говорят, что хороший вкус кофе зависит не от сорта, а от качества зерна и искусства обжарщика и баристы.
Плохой бариста угробит даже самый лучший кофе, а хороший – вытянет максимум из любого. Многое также зависит также от воды и качества оборудования.
В Османской империи при дворе была создана специальная служба во главе с "кахведжибаши". Ее сотрудники закупали зерна, следили за качеством воды для кофе, готовили и подавали напиток. В 15-16 веках всего за пару десятилетий кофе стал главным напитком в Османской империи.
"Чашка кофе и трубка табака – целая пирушка" – гласят крымскотатарская и караимская пословицы. Напиток прочно вошел в жизнь народов Крыма, стал национальным напитком крымских татар и караимов, главным событием любого застолья, символом гостеприимства, частью обрядов.
Крымские татары готовили кофе исключительно на углях. Бронзовые или латунные кофемолки для напитка обычно передавались по наследству.
Краевед 19 века Евгений Марков писал: "Угостить пришельца грушами в саду и кофе в хате – для татарина неизбежная обязанность и первое удовольствие".
Крымские татары, караимы, крымчаки пьют кофе без сливок и сахара. Но к напитку подают сладости – засахаренные фрукты, варенье, орешки.
Чашка кофе, подаваемая гостю, должна быть полной. При этом говорят: "Къысмет толу олсун" - "Пусть судьба будет благосклонной".
Кофе по-крымски – это напиток, сваренный в медной грушевидной кофеварке с длинной ручкой, широким толстым дном – джезве. Караимы и крымские татары предпочитают сорта кофе с горечью, но без кислинки.
Подают напиток в маленьких фарфоровых чашечках объемом в несколько глотков. Для оттенения вкуса и аромата к горячему кофе часто подают также стакан холодной воды.