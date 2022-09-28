https://crimea.ria.ru/20220928/nazvan-kofeynyy-sekret-zdorovya-1124644155.html

Назван "кофейный" секрет здоровья

Назван "кофейный" секрет здоровья - РИА Новости Крым, 27.09.2022

Назван "кофейный" секрет здоровья

Ежедневное употребление кофе снижает риск развития ряда серьезных заболеваний, в том числе онкологии, сердечно-сосудистых болезней и диабета. Об этом рассказала РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-28T07:15

2022-09-28T07:15

2022-09-27T18:36

здоровье

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Ежедневное употребление кофе снижает риск развития ряда серьезных заболеваний, в том числе онкологии, сердечно-сосудистых болезней и диабета. Об этом рассказала кардиолог Анна Кореневич.По ее словам, существует устоявшееся мнение, что кофе и здоровый образ жизни несовместимы и употребление бодрящего напитка вредно для сердца. Однако на самом деле ученые получили большое количество данных, опровергающих это утверждение, говорит врач.В качестве примера она привела британский медицинский журнал, которому более 180 лет и который собирал данные на этот счет. Так вот в статьях специалисты пришли к выводу, что ежедневное потребление 3-4 чашек кофе в день cнижает смертность от всех видов заболеваний, включая онкологию, болезни сердца и сосудов на 10%, риск инфаркта - на 19%, инсульта - на 30%, болезни Паркинсона - на 24%. Кроме того, ученые утверждают, что употребление кофе уменьшает риск диабета 2 типа, рака простаты и кожи, меланомы, цирроза печени, подагры и других болезней."Есть всего два отрицательных момента: кофе негативно влияет на беременных женщин, потому что в организме беременной метаболизм кофе коренным образом меняется и может навредить. Для беременных безопасная норма для здоровья матери и ребенка не более 1 чашки в день. Кроме того, у женщин в менопаузе на фоне регулярного потребления кофе увеличивается риск перелома костей, но пока непонятно, с чем это связано, возможно, кофе здесь совершенно ни при чем. Исследования продолжаются", - заключила кардиолог.Ранее кардиолог Анна Кореневич рассказала о скрытых признаках инфаркта. По ее словам, он может проявиться болезненными ощущениями в животе, приступом одышки и резким падением давления.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество