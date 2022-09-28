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Назван "кофейный" секрет здоровья - РИА Новости Крым, 27.09.2022
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Назван "кофейный" секрет здоровья
Назван "кофейный" секрет здоровья - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Назван "кофейный" секрет здоровья
Ежедневное употребление кофе снижает риск развития ряда серьезных заболеваний, в том числе онкологии, сердечно-сосудистых болезней и диабета. Об этом рассказала РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-28T07:15
2022-09-27T18:36
здоровье
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Ежедневное употребление кофе снижает риск развития ряда серьезных заболеваний, в том числе онкологии, сердечно-сосудистых болезней и диабета. Об этом рассказала кардиолог Анна Кореневич.По ее словам, существует устоявшееся мнение, что кофе и здоровый образ жизни несовместимы и употребление бодрящего напитка вредно для сердца. Однако на самом деле ученые получили большое количество данных, опровергающих это утверждение, говорит врач.В качестве примера она привела британский медицинский журнал, которому более 180 лет и который собирал данные на этот счет. Так вот в статьях специалисты пришли к выводу, что ежедневное потребление 3-4 чашек кофе в день cнижает смертность от всех видов заболеваний, включая онкологию, болезни сердца и сосудов на 10%, риск инфаркта - на 19%, инсульта - на 30%, болезни Паркинсона - на 24%. Кроме того, ученые утверждают, что употребление кофе уменьшает риск диабета 2 типа, рака простаты и кожи, меланомы, цирроза печени, подагры и других болезней."Есть всего два отрицательных момента: кофе негативно влияет на беременных женщин, потому что в организме беременной метаболизм кофе коренным образом меняется и может навредить. Для беременных безопасная норма для здоровья матери и ребенка не более 1 чашки в день. Кроме того, у женщин в менопаузе на фоне регулярного потребления кофе увеличивается риск перелома костей, но пока непонятно, с чем это связано, возможно, кофе здесь совершенно ни при чем. Исследования продолжаются", - заключила кардиолог.Ранее кардиолог Анна Кореневич рассказала о скрытых признаках инфаркта. По ее словам, он может проявиться болезненными ощущениями в животе, приступом одышки и резким падением давления.
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РИА Новости Крым
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96
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здоровье, общество
Назван "кофейный" секрет здоровья

Кардиолог Кореневич рассказала о неожиданной пользе кофе

07:15 28.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКофе
Кофе - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Ежедневное употребление кофе снижает риск развития ряда серьезных заболеваний, в том числе онкологии, сердечно-сосудистых болезней и диабета. Об этом рассказала кардиолог Анна Кореневич.
По ее словам, существует устоявшееся мнение, что кофе и здоровый образ жизни несовместимы и употребление бодрящего напитка вредно для сердца. Однако на самом деле ученые получили большое количество данных, опровергающих это утверждение, говорит врач.
"Ученые сделали однозначный вывод — ежедневное потребление 2-3 чашек кофе (1 чашка - 330 мл кофе американо, содержит 95 мг кофеина) ведет к положительному влиянию на здоровье и увеличению продолжительности жизни", - рассказала кардиолог в своем Telegram-канале.
В качестве примера она привела британский медицинский журнал, которому более 180 лет и который собирал данные на этот счет. Так вот в статьях специалисты пришли к выводу, что ежедневное потребление 3-4 чашек кофе в день cнижает смертность от всех видов заболеваний, включая онкологию, болезни сердца и сосудов на 10%, риск инфаркта - на 19%, инсульта - на 30%, болезни Паркинсона - на 24%. Кроме того, ученые утверждают, что употребление кофе уменьшает риск диабета 2 типа, рака простаты и кожи, меланомы, цирроза печени, подагры и других болезней.
"Есть всего два отрицательных момента: кофе негативно влияет на беременных женщин, потому что в организме беременной метаболизм кофе коренным образом меняется и может навредить. Для беременных безопасная норма для здоровья матери и ребенка не более 1 чашки в день. Кроме того, у женщин в менопаузе на фоне регулярного потребления кофе увеличивается риск перелома костей, но пока непонятно, с чем это связано, возможно, кофе здесь совершенно ни при чем. Исследования продолжаются", - заключила кардиолог.
Ранее кардиолог Анна Кореневич рассказала о скрытых признаках инфаркта. По ее словам, он может проявиться болезненными ощущениями в животе, приступом одышки и резким падением давления.
 
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