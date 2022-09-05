https://crimea.ria.ru/20220905/vrach-nazvala-skrytye-priznaki-infarkta-1124407939.html
Врач назвала скрытые признаки инфаркта
Врач назвала скрытые признаки инфаркта - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Врач назвала скрытые признаки инфаркта
Инфаркт может проявиться болезненными ощущениями в животе, приступом одышки и резким падением давления. Об этом сообщила врач-кардиолог, кандидат медицинских... РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T20:48
2022-09-05T20:48
2022-09-05T20:48
совет эксперта
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Инфаркт может проявиться болезненными ощущениями в животе, приступом одышки и резким падением давления. Об этом сообщила врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич в своем Telegram-канале."Если боль в животе - казалось, бы при чем здесь сердце? Все знают, что сердце слева в груди и болеть должно там же. Но не все так просто. Иногда коварное сердце болит в животе и имитирует картину аппендицита, гастрита, язвы желудка или отравления. Такое случается при инфаркте нижней или задней стенки левого желудочка", - рассказала она.Именно поэтому в больницах есть правило делать ЭКГ всем пациентам с проблемами в животе, чтобы не пропустить инфаркт, добавила кардиолог.Вторым неочевидным признаком инфаркта врач назвала приступ одышки, нехватки воздуха при полном отсутствии болей в груди."Это так называемый астматический вариант инфаркта. Приступ одышки может длиться несколько минут или часов и пройти самостоятельно. Такие варианты встречаются редко, но все-таки бывают", - отметила она.Кореневич подчеркнула, что основной принцип спасения жизни во время инфаркта — быстрое начало лечения. Чем быстрее начато лечение, тем выше шансы на спасение и тем меньше плохих последствий для здоровья в будущем."Поскольку этот этап спасения вашей жизни зависит только от вас, то важно, во-первых, знать признаки инфаркта и сердечного приступа, во-вторых, обратить свое внимания на эти признаки, если вдруг они у вас появятся. Это тоже важно. Знание - это одно дело, а внимание к себе или близким это уже совсем другое", - заключила врач.Ранее кардиолог Ольга Савонина напомнила, что при боли в области грудной клетки нельзя прикладывать холодное и пытаться самостоятельно снять боль таблетками, а нужно как можно быстрее обратиться за помощью к врачам.
https://crimea.ria.ru/20220805/s-kakimi-zabolevaniyami-mozhno-pereputat-appenditsit--khirurg-1124063645.html
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совет эксперта, здоровье
Врач назвала скрытые признаки инфаркта
Кардиолог Кореневич: инфаркт может проявиться болью в животе и падением давления
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Инфаркт может проявиться болезненными ощущениями в животе, приступом одышки и резким падением давления. Об этом сообщила врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич в своем Telegram-канале.
"Если боль в животе - казалось, бы при чем здесь сердце? Все знают, что сердце слева в груди и болеть должно там же. Но не все так просто. Иногда коварное сердце болит в животе и имитирует картину аппендицита, гастрита, язвы желудка или отравления. Такое случается при инфаркте нижней или задней стенки левого желудочка", - рассказала она.
Именно поэтому в больницах есть правило делать ЭКГ всем пациентам с проблемами в животе, чтобы не пропустить инфаркт, добавила кардиолог.
Вторым неочевидным признаком инфаркта врач назвала приступ одышки, нехватки воздуха при полном отсутствии болей в груди.
"Это так называемый астматический вариант инфаркта. Приступ одышки может длиться несколько минут или часов и пройти самостоятельно. Такие варианты встречаются редко, но все-таки бывают", - отметила она.
Третьим скрытым "указателем" на сердечный приступ может стать появление резкой слабости, потливости и падение давления до 90/60 и ниже. Длительность такого состояния тоже может варьировать от нескольких минут до нескольких часов и даже суток. Этот вариант инфаркта чаще возникает у людей с диабетом.
Кореневич подчеркнула, что основной принцип спасения жизни во время инфаркта — быстрое начало лечения. Чем быстрее начато лечение, тем выше шансы на спасение и тем меньше плохих последствий для здоровья в будущем.
"Поскольку этот этап спасения вашей жизни зависит только от вас, то важно, во-первых, знать признаки инфаркта и сердечного приступа, во-вторых, обратить свое внимания на эти признаки, если вдруг они у вас появятся. Это тоже важно. Знание - это одно дело, а внимание к себе или близким это уже совсем другое", - заключила врач.
Ранее кардиолог Ольга Савонина напомнила, что при боли в области грудной клетки нельзя прикладывать холодное
и пытаться самостоятельно снять боль таблетками, а нужно как можно быстрее обратиться за помощью к врачам.