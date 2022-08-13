https://crimea.ria.ru/20220813/kardiolog-rasskazala-chto-nelzya-delat-pri-boli-v-grudi-1124148640.html

Кардиолог рассказала, что нельзя делать при боли в груди

Кардиолог рассказала, что нельзя делать при боли в груди - РИА Новости Крым, 13.08.2022

Кардиолог рассказала, что нельзя делать при боли в груди

При боли в области грудной клетки нельзя прикладывать холодное и пытаться самостоятельно снять боль таблетками. При появлении неприятного симптома необходимо... РИА Новости Крым, 13.08.2022

2022-08-13T08:32

2022-08-13T08:32

2022-08-13T08:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. При боли в области грудной клетки нельзя прикладывать холодное и пытаться самостоятельно снять боль таблетками. При появлении неприятного симптома необходимо вызвать врачей. Об этом рассказала кардиолог Ольга Савонина, пишет "Доктор Питер"."Боль за грудиной — это коварный симптом, за которым может скрываться множество опасных болезней. Многие, едва только ощутят этот неприятный симптом, паникуют: о, ужас, у меня инфаркт! Но не стоит сразу думать о самом страшном. Так, за жалобой пациентов "болит в груди и не хватает воздуха" может скрываться паническая атака — неприятное, но, по сути, неопасное для жизни состояние", — рассказывает врач."Одна моя пациентка думала, что у нее очередное обострение язвенной болезни, поэтому прикладывала курицу из морозилки к больному месту. А у нее был инфаркт", — привела пример кардиолог.Она подчеркнула, что при появлении боли в груди, затруднении дыхания и головокружении единственный правильный путь к спасению — вызов скорой помощи.Если боль за грудиной прошла самостоятельно или после приема лекарства, все равно это веский повод обратиться за медицинской помощью. И чем скорее, тем лучше, подчеркнула кардиолог.Савонина напомнила, что сердечная боль проявляется такими симптомами как боль в груди, жжение в области сердца, боль в шее и руке, которые проходят при снижении физической нагрузки."Одна моя знакомая терпела боль, а потом решила сделать практически все, что включено в список "категорически нельзя". Сейчас она в реанимации, состояние крайне тяжелое. Поэтому берегите свое сердце, не затягивайте поход к кардиологу", — предупредила врач.

https://crimea.ria.ru/20220812/kak-serdechnikam-v-krymu-poluchit-besplatnye-preparaty-1124141512.html

https://crimea.ria.ru/20220728/kardiolog-perechislil-pravila-profilaktiki-serdechno-sosudistykh-zabolevaniy-1123981123.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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