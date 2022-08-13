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Кардиолог рассказала, что нельзя делать при боли в груди - РИА Новости Крым, 13.08.2022
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Кардиолог рассказала, что нельзя делать при боли в груди
Кардиолог рассказала, что нельзя делать при боли в груди - РИА Новости Крым, 13.08.2022
Кардиолог рассказала, что нельзя делать при боли в груди
При боли в области грудной клетки нельзя прикладывать холодное и пытаться самостоятельно снять боль таблетками. При появлении неприятного симптома необходимо... РИА Новости Крым, 13.08.2022
2022-08-13T08:32
2022-08-13T08:32
здоровье
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. При боли в области грудной клетки нельзя прикладывать холодное и пытаться самостоятельно снять боль таблетками. При появлении неприятного симптома необходимо вызвать врачей. Об этом рассказала кардиолог Ольга Савонина, пишет "Доктор Питер"."Боль за грудиной — это коварный симптом, за которым может скрываться множество опасных болезней. Многие, едва только ощутят этот неприятный симптом, паникуют: о, ужас, у меня инфаркт! Но не стоит сразу думать о самом страшном. Так, за жалобой пациентов "болит в груди и не хватает воздуха" может скрываться паническая атака — неприятное, но, по сути, неопасное для жизни состояние", — рассказывает врач."Одна моя пациентка думала, что у нее очередное обострение язвенной болезни, поэтому прикладывала курицу из морозилки к больному месту. А у нее был инфаркт", — привела пример кардиолог.Она подчеркнула, что при появлении боли в груди, затруднении дыхания и головокружении единственный правильный путь к спасению — вызов скорой помощи.Если боль за грудиной прошла самостоятельно или после приема лекарства, все равно это веский повод обратиться за медицинской помощью. И чем скорее, тем лучше, подчеркнула кардиолог.Савонина напомнила, что сердечная боль проявляется такими симптомами как боль в груди, жжение в области сердца, боль в шее и руке, которые проходят при снижении физической нагрузки."Одна моя знакомая терпела боль, а потом решила сделать практически все, что включено в список "категорически нельзя". Сейчас она в реанимации, состояние крайне тяжелое. Поэтому берегите свое сердце, не затягивайте поход к кардиологу", — предупредила врач.
https://crimea.ria.ru/20220812/kak-serdechnikam-v-krymu-poluchit-besplatnye-preparaty-1124141512.html
https://crimea.ria.ru/20220728/kardiolog-perechislil-pravila-profilaktiki-serdechno-sosudistykh-zabolevaniy-1123981123.html
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здоровье, общество, совет эксперта
Кардиолог рассказала, что нельзя делать при боли в груди

Боль в груди: кардиолог рассказала, как себя вести

08:32 13.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. При боли в области грудной клетки нельзя прикладывать холодное и пытаться самостоятельно снять боль таблетками. При появлении неприятного симптома необходимо вызвать врачей. Об этом рассказала кардиолог Ольга Савонина, пишет "Доктор Питер".
"Боль за грудиной — это коварный симптом, за которым может скрываться множество опасных болезней. Многие, едва только ощутят этот неприятный симптом, паникуют: о, ужас, у меня инфаркт! Но не стоит сразу думать о самом страшном. Так, за жалобой пациентов "болит в груди и не хватает воздуха" может скрываться паническая атака — неприятное, но, по сути, неопасное для жизни состояние", — рассказывает врач.

По ее словам, при появлении боли в грудной клетке нельзя нагружать себя физически, пытаться снять боль таблетками, в том числе нитроглицерином, массировать больное место. Также не рекомендуется пить раствор из соды, думая что это изжога, и охлаждать грудь, прикладывая холодное к месту, где болит.

"Одна моя пациентка думала, что у нее очередное обострение язвенной болезни, поэтому прикладывала курицу из морозилки к больному месту. А у нее был инфаркт", — привела пример кардиолог.
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Она подчеркнула, что при появлении боли в груди, затруднении дыхания и головокружении единственный правильный путь к спасению — вызов скорой помощи.
Если боль за грудиной прошла самостоятельно или после приема лекарства, все равно это веский повод обратиться за медицинской помощью. И чем скорее, тем лучше, подчеркнула кардиолог.
Савонина напомнила, что сердечная боль проявляется такими симптомами как боль в груди, жжение в области сердца, боль в шее и руке, которые проходят при снижении физической нагрузки.
"Одна моя знакомая терпела боль, а потом решила сделать практически все, что включено в список "категорически нельзя". Сейчас она в реанимации, состояние крайне тяжелое. Поэтому берегите свое сердце, не затягивайте поход к кардиологу", — предупредила врач.
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