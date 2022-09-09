https://crimea.ria.ru/20220909/vrach-nazvala-idealnoe-vremya-dlya-pervoy-chashki-kofe-1124443633.html

Врач назвала идеальное время для первой чашки кофе

Врач назвала идеальное время для первой чашки кофе - РИА Новости Крым, 09.09.2022

Врач назвала идеальное время для первой чашки кофе

Кофе бодряще действует только при условии, если пить его дозировано, к тому же не утром. Об этом в интервью изданию "Доктор Питер" заявила кандидат медицинских... РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T07:05

2022-09-09T07:05

2022-09-09T07:05

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Кофе бодряще действует только при условии, если пить его дозировано, к тому же не утром. Об этом в интервью изданию "Доктор Питер" заявила кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.По ее словам, здоровый человек вполне может обойтись без кофе по утрам. Первая чашка в ранние часы не бодрит и уж точно не оздоравливает организм, а наоборот, истощает нервную и эндокринную систему, говорит врач.Лучшим временем для приема кофе Павлова называет часовой промежуток во второй половине дня."Своим пациентам я рекомендую одну дозу любимого напитка в районе 15-16 часов, когда утренняя бодрость уже закончилась и может появиться небольшая сонливость", – сказала медик.В таком случае кофе действительно способен подарить еще несколько часов работоспособности, добавляет она. И предупреждает, что в надежде быть бодрее пить кофе литрами не следует: эффекта не будет.Предельная норма кофеина в сутки для среднего человека составляет 400 мг, заключила врач.Ранее врач-эндокринолог, диетолог первой категории Оксана Михалева рассказала, какие продукты снижают либидо.

https://crimea.ria.ru/20220819/1117109286.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, совет эксперта, вкусно и полезно