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Врач назвала идеальное время для первой чашки кофе - РИА Новости Крым, 09.09.2022
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Врач назвала идеальное время для первой чашки кофе
Врач назвала идеальное время для первой чашки кофе - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Врач назвала идеальное время для первой чашки кофе
Кофе бодряще действует только при условии, если пить его дозировано, к тому же не утром. Об этом в интервью изданию "Доктор Питер" заявила кандидат медицинских... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T07:05
2022-09-09T07:05
здоровье
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Кофе бодряще действует только при условии, если пить его дозировано, к тому же не утром. Об этом в интервью изданию "Доктор Питер" заявила кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.По ее словам, здоровый человек вполне может обойтись без кофе по утрам. Первая чашка в ранние часы не бодрит и уж точно не оздоравливает организм, а наоборот, истощает нервную и эндокринную систему, говорит врач.Лучшим временем для приема кофе Павлова называет часовой промежуток во второй половине дня."Своим пациентам я рекомендую одну дозу любимого напитка в районе 15-16 часов, когда утренняя бодрость уже закончилась и может появиться небольшая сонливость", – сказала медик.В таком случае кофе действительно способен подарить еще несколько часов работоспособности, добавляет она. И предупреждает, что в надежде быть бодрее пить кофе литрами не следует: эффекта не будет.Предельная норма кофеина в сутки для среднего человека составляет 400 мг, заключила врач.Ранее врач-эндокринолог, диетолог первой категории Оксана Михалева рассказала, какие продукты снижают либидо.
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РИА Новости Крым
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здоровье, совет эксперта, вкусно и полезно
Врач назвала идеальное время для первой чашки кофе

Врач-эндокринолог Павлова назвала идеальное время для первой чашки кофе

07:05 09.09.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЧашка кофе.
Чашка кофе. - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Кофе бодряще действует только при условии, если пить его дозировано, к тому же не утром. Об этом в интервью изданию "Доктор Питер" заявила кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.
По ее словам, здоровый человек вполне может обойтись без кофе по утрам. Первая чашка в ранние часы не бодрит и уж точно не оздоравливает организм, а наоборот, истощает нервную и эндокринную систему, говорит врач.
Острое желание попить кофе на фоне разбитого состояния с утра может означать, что у человека нарушен режим сна и его непременно нужно корректировать, обращая внимание на то, что ложиться желательно в одно и то же время и не с полным желудком сразу после ужина. Если со сном все в порядке, а тяга к кофе не исчезает, это может быть сигналом о проблемах со здоровьем, что следует обсудить с врачом.
Лучшим временем для приема кофе Павлова называет часовой промежуток во второй половине дня.
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19 августа, 07:45
Что поможет проснуться и обрести бодрость - совет эксперта
"Своим пациентам я рекомендую одну дозу любимого напитка в районе 15-16 часов, когда утренняя бодрость уже закончилась и может появиться небольшая сонливость", – сказала медик.
В таком случае кофе действительно способен подарить еще несколько часов работоспособности, добавляет она. И предупреждает, что в надежде быть бодрее пить кофе литрами не следует: эффекта не будет.
Предельная норма кофеина в сутки для среднего человека составляет 400 мг, заключила врач.
Ранее врач-эндокринолог, диетолог первой категории Оксана Михалева рассказала, какие продукты снижают либидо.
 
ЗдоровьеСовет экспертаВкусно и полезно
 
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