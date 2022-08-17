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Врачи рассказали, какие продукты снижают либидо - РИА Новости Крым, 17.08.2022
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Врачи рассказали, какие продукты снижают либидо
Врачи рассказали, какие продукты снижают либидо - РИА Новости Крым, 17.08.2022
Врачи рассказали, какие продукты снижают либидо
Пиво и тяжелая пища крайне плохо влияют на уровень полового влечения. Об этом заявила врач-эндокринолог, диетолог первой категории Оксана Михалева, пишет... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T21:37
2022-08-17T21:37
общество
здоровье
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Пиво и тяжелая пища крайне плохо влияют на уровень полового влечения. Об этом заявила врач-эндокринолог, диетолог первой категории Оксана Михалева, пишет "Лента.ру".По ее словам, либидо напрямую зависит от веса человека: люди с ожирением реже хотят секса. При этом жирная, тяжелая пища провоцирует стремительный набор веса и постепенно "убивает" половое влечение.С пивом ситуация еще сложнее: этот напиток не только способствует появлению лишних килограммов, но и снижает уровень мужского гормона тестостерона и содержит фитоэстрогены – гормоны, аналогичные женским. Все это в комплексе снижает мужскую потенцию. Тот же эффект имеет соя, которую тоже лучше исключить из мужского рациона, продолжает Михалева.И напротив, помогут поднять уровень либидо морепродукты, цельнозерновые злаки, овощи и фрукты, постное мясо птицы, полезные масла. В романической обстановке поможет расслабиться бокал вина и немного темного шоколада.В свою очередь психотерапевт Ольга Багрий подчеркивает и психологические причины снижения либидо:"Человеку, который долгое время находится в состоянии стресса или депрессии, вином и устрицами как усилителями сексуального влечения не сильно поможешь. Продукты-афродизиаки, такие как экзотические фрукты, сыры, морепродукты и легкое вино в малых количествах могут лишь ненадолго подстегнуть и раззадорить страсть, но это разовая акция", - говорит она и советует исключать факторы, провоцирующие стресс.При этом специалисты сходятся во мнении, что длительные проблемы с половым влечением требуют обращения к профильному врачу.Ранее о вреде пива рассказал врач-диетолог Сергей Обложко. Регулярное употребление большого количества этого напитка может привести не только к отекам, но и к проблемам с сердцем. А содержащиеся в пиве жидкие калории являются причиной набора веса.
https://crimea.ria.ru/20220802/pochemu-pivo-mozhet-byt-opasnym-dlya-muzhchin--ekspert-1124041314.html
https://crimea.ria.ru/20220214/endokrinolog-rasskazala-kak-poyavlyayutsya-babochki-v-zhivote-1122366641.html
https://crimea.ria.ru/20210915/dva-v-odnom-kak-pobedit-bessonnitsu-i-povysit-potentsiyu-1120873438.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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общество, здоровье, совет эксперта
Врачи рассказали, какие продукты снижают либидо

Эндокринолог назвала продукты, снижающие половое влечение

21:37 17.08.2022
 
© FotoliaМолодая пара в постели. Архивное фото
Молодая пара в постели. Архивное фото
© Fotolia
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Пиво и тяжелая пища крайне плохо влияют на уровень полового влечения. Об этом заявила врач-эндокринолог, диетолог первой категории Оксана Михалева, пишет "Лента.ру".
По ее словам, либидо напрямую зависит от веса человека: люди с ожирением реже хотят секса. При этом жирная, тяжелая пища провоцирует стремительный набор веса и постепенно "убивает" половое влечение.
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С пивом ситуация еще сложнее: этот напиток не только способствует появлению лишних килограммов, но и снижает уровень мужского гормона тестостерона и содержит фитоэстрогены – гормоны, аналогичные женским. Все это в комплексе снижает мужскую потенцию. Тот же эффект имеет соя, которую тоже лучше исключить из мужского рациона, продолжает Михалева.
И напротив, помогут поднять уровень либидо морепродукты, цельнозерновые злаки, овощи и фрукты, постное мясо птицы, полезные масла. В романической обстановке поможет расслабиться бокал вина и немного темного шоколада.
В свою очередь психотерапевт Ольга Багрий подчеркивает и психологические причины снижения либидо:
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"Человеку, который долгое время находится в состоянии стресса или депрессии, вином и устрицами как усилителями сексуального влечения не сильно поможешь. Продукты-афродизиаки, такие как экзотические фрукты, сыры, морепродукты и легкое вино в малых количествах могут лишь ненадолго подстегнуть и раззадорить страсть, но это разовая акция", - говорит она и советует исключать факторы, провоцирующие стресс.
При этом специалисты сходятся во мнении, что длительные проблемы с половым влечением требуют обращения к профильному врачу.
Ранее о вреде пива рассказал врач-диетолог Сергей Обложко. Регулярное употребление большого количества этого напитка может привести не только к отекам, но и к проблемам с сердцем. А содержащиеся в пиве жидкие калории являются причиной набора веса.
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21:37Врачи рассказали, какие продукты снижают либидо
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