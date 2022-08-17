https://crimea.ria.ru/20220817/vrachi-rasskazali-kakie-produkty-snizhayut-libido-1124198369.html

Врачи рассказали, какие продукты снижают либидо

Врачи рассказали, какие продукты снижают либидо - РИА Новости Крым, 17.08.2022

Врачи рассказали, какие продукты снижают либидо

Пиво и тяжелая пища крайне плохо влияют на уровень полового влечения. Об этом заявила врач-эндокринолог, диетолог первой категории Оксана Михалева, пишет... РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T21:37

2022-08-17T21:37

2022-08-17T21:37

общество

здоровье

совет эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111234/46/1112344674_0:0:966:544_1920x0_80_0_0_02c4a0a93c848449e0928b0117befc5d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Пиво и тяжелая пища крайне плохо влияют на уровень полового влечения. Об этом заявила врач-эндокринолог, диетолог первой категории Оксана Михалева, пишет "Лента.ру".По ее словам, либидо напрямую зависит от веса человека: люди с ожирением реже хотят секса. При этом жирная, тяжелая пища провоцирует стремительный набор веса и постепенно "убивает" половое влечение.С пивом ситуация еще сложнее: этот напиток не только способствует появлению лишних килограммов, но и снижает уровень мужского гормона тестостерона и содержит фитоэстрогены – гормоны, аналогичные женским. Все это в комплексе снижает мужскую потенцию. Тот же эффект имеет соя, которую тоже лучше исключить из мужского рациона, продолжает Михалева.И напротив, помогут поднять уровень либидо морепродукты, цельнозерновые злаки, овощи и фрукты, постное мясо птицы, полезные масла. В романической обстановке поможет расслабиться бокал вина и немного темного шоколада.В свою очередь психотерапевт Ольга Багрий подчеркивает и психологические причины снижения либидо:"Человеку, который долгое время находится в состоянии стресса или депрессии, вином и устрицами как усилителями сексуального влечения не сильно поможешь. Продукты-афродизиаки, такие как экзотические фрукты, сыры, морепродукты и легкое вино в малых количествах могут лишь ненадолго подстегнуть и раззадорить страсть, но это разовая акция", - говорит она и советует исключать факторы, провоцирующие стресс.При этом специалисты сходятся во мнении, что длительные проблемы с половым влечением требуют обращения к профильному врачу.Ранее о вреде пива рассказал врач-диетолог Сергей Обложко. Регулярное употребление большого количества этого напитка может привести не только к отекам, но и к проблемам с сердцем. А содержащиеся в пиве жидкие калории являются причиной набора веса.

https://crimea.ria.ru/20220802/pochemu-pivo-mozhet-byt-opasnym-dlya-muzhchin--ekspert-1124041314.html

https://crimea.ria.ru/20220214/endokrinolog-rasskazala-kak-poyavlyayutsya-babochki-v-zhivote-1122366641.html

https://crimea.ria.ru/20210915/dva-v-odnom-kak-pobedit-bessonnitsu-i-povysit-potentsiyu-1120873438.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, совет эксперта