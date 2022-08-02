https://crimea.ria.ru/20220802/pochemu-pivo-mozhet-byt-opasnym-dlya-muzhchin--ekspert-1124041314.html

Почему пиво может быть опасным для мужчин – эксперт

Почему пиво может быть опасным для мужчин – эксперт - РИА Новости Крым, 02.08.2022

Почему пиво может быть опасным для мужчин – эксперт

Существующее мнение о том, что пиво в небольших количествах полезно, является мифом. Этот напиток может привести к проблемам со здоровьем, так как содержит... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T21:06

2022-08-02T21:06

2022-08-02T21:06

вкусно и полезно

здоровье

зож

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Существующее мнение о том, что пиво в небольших количествах полезно, является мифом. Этот напиток может привести к проблемам со здоровьем, так как содержит большое количество жидкости и лишних калорий. Об этом "Известиям" рассказал врач-диетолог Сергей Обложко. Регулярное употребление большого количества жидкости может привести не только к отекам, но и к проблемам с сердцем. А содержащиеся в пиве жидкие калории являются причиной набора веса. Пивной живот свидетельствует об увеличении висцерального жира, который находится в брюшной полости и окутывает внутренние органы. Это может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа, уверен диетолог. Сниженное либидо и увеличение молочных желез – еще одни негативные последствия у мужчин, злоупотребляющих пивом. Дело в том, что в пиве содержится большое количество фитоэстрогенов — веществ, которые по химической структуре напоминают женские половые гормоны. Ранее, диетолог Гизбург объяснил, почему в жару следует отказаться от алкоголя и сладких напитков. Алкоголь увеличивает нагрузку на сердце и снижает энергетику сердечной мышцы, а сладкие напитки смогут привести к ожирению и вызывать стресс.

https://crimea.ria.ru/20211113/chem-opasno-filtrovannoe-pivo-rezultat-issledovaniy-1121405930.html

https://crimea.ria.ru/20220409/Zhirno-ne-budet-uchenye-nazvali-produkty-poleznye-dlya-muzhchin-1119454392.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вкусно и полезно, здоровье, зож