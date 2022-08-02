Почему пиво может быть опасным для мужчин – эксперт
Диетолог Обложко рассказал, как пиво может навредить здоровью мужчин
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Существующее мнение о том, что пиво в небольших количествах полезно, является мифом. Этот напиток может привести к проблемам со здоровьем, так как содержит большое количество жидкости и лишних калорий. Об этом "Известиям" рассказал врач-диетолог Сергей Обложко.
Регулярное употребление большого количества жидкости может привести не только к отекам, но и к проблемам с сердцем. А содержащиеся в пиве жидкие калории являются причиной набора веса.
13 ноября 2021, 09:36Чем опасно фильтрованное пиво: результат исследований
"Есть такое состояние, которое называется гиперволемия, — это когда у человека в организме слишком большой объем циркулирующей крови, так как вся жидкость поступает в кровь, и это является серьезной нагрузкой на сердце, что может быть очень опасно", - рассказал Обложко.
Пивной живот свидетельствует об увеличении висцерального жира, который находится в брюшной полости и окутывает внутренние органы. Это может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа, уверен диетолог. Сниженное либидо и увеличение молочных желез – еще одни негативные последствия у мужчин, злоупотребляющих пивом.
9 апреля, 19:31Жирно не будет: ученые назвали продукты, полезные для мужчин
Дело в том, что в пиве содержится большое количество фитоэстрогенов — веществ, которые по химической структуре напоминают женские половые гормоны.
Ранее, диетолог Гизбург объяснил, почему в жару следует отказаться от алкоголя и сладких напитков. Алкоголь увеличивает нагрузку на сердце и снижает энергетику сердечной мышцы, а сладкие напитки смогут привести к ожирению и вызывать стресс.