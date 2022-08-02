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Почему пиво может быть опасным для мужчин – эксперт - РИА Новости Крым, 02.08.2022
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Почему пиво может быть опасным для мужчин – эксперт
Почему пиво может быть опасным для мужчин – эксперт - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Почему пиво может быть опасным для мужчин – эксперт
Существующее мнение о том, что пиво в небольших количествах полезно, является мифом. Этот напиток может привести к проблемам со здоровьем, так как содержит... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T21:06
2022-08-02T21:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Существующее мнение о том, что пиво в небольших количествах полезно, является мифом. Этот напиток может привести к проблемам со здоровьем, так как содержит большое количество жидкости и лишних калорий. Об этом "Известиям" рассказал врач-диетолог Сергей Обложко. Регулярное употребление большого количества жидкости может привести не только к отекам, но и к проблемам с сердцем. А содержащиеся в пиве жидкие калории являются причиной набора веса. Пивной живот свидетельствует об увеличении висцерального жира, который находится в брюшной полости и окутывает внутренние органы. Это может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа, уверен диетолог. Сниженное либидо и увеличение молочных желез – еще одни негативные последствия у мужчин, злоупотребляющих пивом. Дело в том, что в пиве содержится большое количество фитоэстрогенов — веществ, которые по химической структуре напоминают женские половые гормоны. Ранее, диетолог Гизбург объяснил, почему в жару следует отказаться от алкоголя и сладких напитков. Алкоголь увеличивает нагрузку на сердце и снижает энергетику сердечной мышцы, а сладкие напитки смогут привести к ожирению и вызывать стресс.
https://crimea.ria.ru/20211113/chem-opasno-filtrovannoe-pivo-rezultat-issledovaniy-1121405930.html
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вкусно и полезно, здоровье, зож
Почему пиво может быть опасным для мужчин – эксперт

Диетолог Обложко рассказал, как пиво может навредить здоровью мужчин

21:06 02.08.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФестиваль в Казани
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Существующее мнение о том, что пиво в небольших количествах полезно, является мифом. Этот напиток может привести к проблемам со здоровьем, так как содержит большое количество жидкости и лишних калорий. Об этом "Известиям" рассказал врач-диетолог Сергей Обложко.
Регулярное употребление большого количества жидкости может привести не только к отекам, но и к проблемам с сердцем. А содержащиеся в пиве жидкие калории являются причиной набора веса.
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"Есть такое состояние, которое называется гиперволемия, — это когда у человека в организме слишком большой объем циркулирующей крови, так как вся жидкость поступает в кровь, и это является серьезной нагрузкой на сердце, что может быть очень опасно", - рассказал Обложко.
Пивной живот свидетельствует об увеличении висцерального жира, который находится в брюшной полости и окутывает внутренние органы. Это может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа, уверен диетолог. Сниженное либидо и увеличение молочных желез – еще одни негативные последствия у мужчин, злоупотребляющих пивом.
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Дело в том, что в пиве содержится большое количество фитоэстрогенов — веществ, которые по химической структуре напоминают женские половые гормоны.
Ранее, диетолог Гизбург объяснил, почему в жару следует отказаться от алкоголя и сладких напитков. Алкоголь увеличивает нагрузку на сердце и снижает энергетику сердечной мышцы, а сладкие напитки смогут привести к ожирению и вызывать стресс.
 
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