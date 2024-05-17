https://crimea.ria.ru/20240517/ekspert-otsenil-riski-rosta-tsen-na-kofe-v-rossii--1137330033.html

Эксперт оценил риски роста цен на кофе в России

Эксперт оценил риски роста цен на кофе в России - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Эксперт оценил риски роста цен на кофе в России

Россия закупает весь кофе за рубежом, и почти на 100% это исключительно сырье, которое перерабатывают и фасуют в нашей стране. Как изменятся цены на кофе в РФ... РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T07:15

2024-05-17T07:15

2024-05-17T08:06

радио "спутник в крыму"

кофе

рамаз чантурия

мнения

россия

экономика

производство

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Россия закупает весь кофе за рубежом, и почти на 100% это исключительно сырье, которое перерабатывают и фасуют в нашей стране. Как изменятся цены на кофе в РФ во второй половине 2024 года после скачка стоимости сортов-лидеров на кофейных биржах и почему не стоит бояться роста фальсификата продукта – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор российской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.На днях ряд экспертов транспортной отрасли и банковского сектора спрогнозировали рост цен на все виды кофе в России на 15–25% в ближайшие несколько месяцев. Речь шла о существенном подорожании растворимого кофе и продукта в сегменте бюджетных сортов на 25–35%. Меньший скачок (15–25%) прочили кофе в сегменте премиум.Беспокойства напрасныПо словам Чантурии, среди экспертов в области кофейной индустрии "такого однозначного прогноза на самом деле нет".По его словам, это объясняется тем, что ситуации на производстве у компаний разные. А значит, отличаются и их реакции на изменения условий производства, дистрибьюции или закупок, что сказывается на себестоимости."Поэтому подорожания, когда случаются, происходят в разных сегментах по-разному, у разных брендов по-разному и в разное время. И, как правило, сглаживаются в течение года", – добавил он.Чего ждать рынку кофе и его любителямПервое полугодие 2024 года для кофейной индустрии действительно "сложилось довольно напряженным", отметил Чантурия. Это связано с тем, что Вьетнам до 20% сократил экспорт кофе, урожай которого был не очень хорошим из-за засухи."А Вьетнам – второй в мире производитель кофе и крупнейший производитель кофе робуста, подчеркнул эксперт. И все это привело к тому, что биржевые цены в первом полугодии были очень высокие, а на робусту экстремально высокие", – сказал Чантурия.Робуста и арабика – два самых значимых сорта, которые являются движущей силой рынков, причем они взаимосвязаны. Поэтому, когда "биржевые торги на робусту стали показывать очень стремительный рост, вслед за этим стала дорожать и арабика", пояснил эксперт.В итоге цены на кофе, скорее всего, останутся на довольно высоких значениях, но будут балансировать на верхней границе среднего ценового коридора, и каких-то экстримов больше не случится, добавил Чантурия.Что касается стоимости кофе в магазинах и кофейнях в России, то "то к этому вопросу тоже надо подходить аккуратно", не делая однозначных и масштабных прогнозов, считает эксперт. Прежде всего, потому, что на цену готовой продукции влияет очень много факторов, не связанных с кофейным сырьем, хотя оно и является одним из ключевых элементов формирования себестоимости, добавил он.При этом следует учитывать, что Россия закупает за рубежом преимущественно сырье, которое перерабатывается и фасуется уже в нашей стране, подчеркнул Чантурия."Поставки, как правило, идут из разных стран. Но основных и ключевых партнеров у нас много. По кофе это Бразилия, Вьетнам. По чаю – Индия, Шри-Ланка, Кения, Китай. Практически 100% мы закупаем. И почти вся переработка массовой продукции осуществляется на территории России", – указал эксперт.По словам Чантурии, повышение цен не в интересах производителей, и российские бренды будут стараться удержать производство, при этом не потерять клиентов и не допустить ущерба качеству товара.В частности, уважающие себя производители не меняют рецептуру, чтобы сохранить или даже повысить цену в усложнившихся условиях работы, так как это "гарантированно снижает потребление продукта", рассказал Чантурия.Для компенсации роста цены они используют многие другие возможности. Например, сокращают рекламные бюджеты или меняют упаковочные материалы, отдавая предпочтения хотя и качественным, но менее эффектным и дорогим.Потому любители кофе, как правило, не ощущают повышения остро, заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подешевели яйца и подорожали медикаменты Из студий в коттеджи: что ждет рынок недвижимости Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кофе, рамаз чантурия, мнения, россия, экономика, производство, новости