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В Крыму подешевели яйца и подорожали медикаменты - РИА Новости Крым, 26.04.2024
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В Крыму подешевели яйца и подорожали медикаменты
В Крыму подешевели яйца и подорожали медикаменты - РИА Новости Крым, 26.04.2024
В Крыму подешевели яйца и подорожали медикаменты
Рост объема производства по ряду продовольственных позиций привел к остановке роста цен в Крыму, инфляция в регионе в марте почти не изменилась, сообщили в... РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T18:43
2024-04-26T18:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Рост объема производства по ряду продовольственных позиций привел к остановке роста цен в Крыму, инфляция в регионе в марте почти не изменилась, сообщили в пятницу в Отделении Банка России по республике.При этом зафиксирован рост цен на некоторые непродовольственные товары и услуги. В частности медикаменты, стройматериалы и автошины подорожали в годовом выражении больше, чем в феврале – производители и поставщики перенесли в цены возросшие издержки, в том числе на логистику и оплату труда."Из-за роста спроса на поездки в Крым повысилась востребованность билетов на поезда дальнего следования. Это позволило перевозчику повысить стоимость проезда в купе скорого фирменного поезда. Как следствие, годовой рост цен в целом на услуги железнодорожного транспорта ускорился", - добавили в банке.Также в связи с увеличением турпотока в регион выросла цена на аренду жилья в городах полуострова. Ранее правительство Крыма подписало соглашение с производителями продуктов питания и субъектами оптовой и розничной торговли по стабилизации цен на социально значимые товары. Определен перечень из 30 социально значимых продуктов (хлеб, мясная и молочная продукция, бакалея и овощи), наценка на которые не должна превышать пять процентов. Читайте также на РИА Новости Крым:Что с ценами в Крыму накануне Пасхи – минпром организовал проверкуАксенов назвал три главные проблемы КрымаЦентробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16%
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инфляция, инфографика, крым, новости крыма, банк россии, цены в крыму, цены и тарифы, экономика крыма, экономика
В Крыму подешевели яйца и подорожали медикаменты

ЦБ: инфляция в Крыму в марте почти не изменилась

18:43 26.04.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Рост объема производства по ряду продовольственных позиций привел к остановке роста цен в Крыму, инфляция в регионе в марте почти не изменилась, сообщили в пятницу в Отделении Банка России по республике.
Инфляция в Крыму в марте 2024 года. ИнфографикаИнфляция в Крыму в марте 2024 года. Инфографика

"Увеличились объемы производства яиц, в итоге цены на них в годовом выражении выросли меньше, чем в феврале. Повлияли и договоренности властей республики с ритейлерами о нулевой наценке на некоторые продукты, на рынках страны и региона стало больше огурцов и помидоров - они подешевели в сравнении с ценами марта прошлого года", - пояснили в финучреждении

При этом зафиксирован рост цен на некоторые непродовольственные товары и услуги. В частности медикаменты, стройматериалы и автошины подорожали в годовом выражении больше, чем в феврале – производители и поставщики перенесли в цены возросшие издержки, в том числе на логистику и оплату труда.
"Из-за роста спроса на поездки в Крым повысилась востребованность билетов на поезда дальнего следования. Это позволило перевозчику повысить стоимость проезда в купе скорого фирменного поезда. Как следствие, годовой рост цен в целом на услуги железнодорожного транспорта ускорился", - добавили в банке.
Также в связи с увеличением турпотока в регион выросла цена на аренду жилья в городах полуострова.
В целом инфляция в Крыму в марте составила 7,3% после февральского показателя в 7,2%.
Ранее правительство Крыма подписало соглашение с производителями продуктов питания и субъектами оптовой и розничной торговли по стабилизации цен на социально значимые товары. Определен перечень из 30 социально значимых продуктов (хлеб, мясная и молочная продукция, бакалея и овощи), наценка на которые не должна превышать пять процентов.
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