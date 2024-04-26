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Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16% - РИА Новости Крым, 26.04.2024

Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Совет директоров Банка России в пятницу принял решение сохранить размер ключевой ставки на уровне 16% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T13:42

2024-04-26T13:42

2024-04-26T13:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Совет директоров Банка России в пятницу принял решение сохранить размер ключевой ставки на уровне 16% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.Уточняется, что инфляционные ожидания демонстрируют разнонаправленную динамику, но в целом остаются на повышенных уровнях. В апреле инфляционные ожидания населения продолжили снижаться. Ценовые ожидания предприятий, напротив, немного выросли после нескольких месяцев снижения.В ходе прошлого заседания 26 марта Совет директоров Банка России также сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Аналогичное решение было принято и по итогам заседания в феврале.Повышение ключевой ставки до 16% было одобрено 15 декабря. Это было пятым повышением ставки рефинансирования с начала года. В октябре регулятор принял решение о повышении ставки сразу на 200 б. п. с 13 до 15%. Предыдущее решение об изменении ставки рефинансирования на 100 б. п. до 13% годовых было принято регулятором 15 сентября 2023 года. До этого Банк России повышал ставку сразу на 350 б. п., до 12% годовых в ходе внеочередного заседания, которое состоялось 15 августа 2023 года. Ставку также повышали 21 июля с 7,5 до 8,5%.Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что Банк России старается держать баланс между поддержкой кредитования экономики и борьбой с инфляцией.Ранее Путин указал правительству и Банку России, что необходимо уделить особое внимание сдерживанию инфляции в стране. Он также отметил, что на фоне повышения ключевой ставки ЦБ замедлилось кредитование. При этом указал, что за январь кредитный портфель юридических лиц сократился на 0,2%, а физических лиц, наоборот, незначительно прибавил – те же 0,2%.Президент также назвал инфляцию одним из вызовов развитию экономики России. Банк России повысил прогноз инфляции на 2023 год с 6-7% до 7,5%. В этой связи ЦБ принял решение повысить ключевую ставку с 15% до 16%. В декабре глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк будет удерживать повышенную ключевую ставку на протяжении длительного времени. Это связано с высокими инфляционными ожиданиями.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Центробанк начнет снижать ключевую ставку – НабиуллинаВ России замедляется инфляция - цифры ЦентробанкаБанк России ужесточил требования к заемщикам по ипотеке – чего ждать

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новости, банк, центробанк рф, россия, экономика, ключевая ставка, финансы, деньги