Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16%
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%
13:42 26.04.2024 (обновлено: 13:52 26.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Совет директоров Банка России в пятницу принял решение сохранить размер ключевой ставки на уровне 16% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.
"Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале", – сказано в сообщении на сайте регулятора.
Уточняется, что инфляционные ожидания демонстрируют разнонаправленную динамику, но в целом остаются на повышенных уровнях. В апреле инфляционные ожидания населения продолжили снижаться. Ценовые ожидания предприятий, напротив, немного выросли после нескольких месяцев снижения.
В ходе прошлого заседания 26 марта Совет директоров Банка России также сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Аналогичное решение было принято и по итогам заседания в феврале.
Повышение ключевой ставки до 16% было одобрено 15 декабря. Это было пятым повышением ставки рефинансирования с начала года. В октябре регулятор принял решение о повышении ставки сразу на 200 б. п. с 13 до 15%. Предыдущее решение об изменении ставки рефинансирования на 100 б. п. до 13% годовых было принято регулятором 15 сентября 2023 года. До этого Банк России повышал ставку сразу на 350 б. п., до 12% годовых в ходе внеочередного заседания, которое состоялось 15 августа 2023 года. Ставку также повышали 21 июля с 7,5 до 8,5%.
Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что Банк России старается держать баланс между поддержкой кредитования экономики и борьбой с инфляцией.
Ранее Путин указал правительству и Банку России, что необходимо уделить особое внимание сдерживанию инфляции в стране. Он также отметил, что на фоне повышения ключевой ставки ЦБ замедлилось кредитование. При этом указал, что за январь кредитный портфель юридических лиц сократился на 0,2%, а физических лиц, наоборот, незначительно прибавил – те же 0,2%.
Президент также назвал инфляцию одним из вызовов развитию экономики России. Банк России повысил прогноз инфляции на 2023 год с 6-7% до 7,5%. В этой связи ЦБ принял решение повысить ключевую ставку с 15% до 16%. В декабре глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк будет удерживать повышенную ключевую ставку на протяжении длительного времени. Это связано с высокими инфляционными ожиданиями.
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