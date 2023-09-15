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Банк России повысил ключевую ставку до 13%

Банк России повысил ключевую ставку до 13% - РИА Новости Крым, 15.09.2023

Банк России повысил ключевую ставку до 13%

Советом директоров Банка России принято решение о повышении ключевой ставки с 15 августа 2023 года на 100 б.п., до 13% годовых. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T13:30

2023-09-15T13:30

2023-09-15T15:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Советом директоров Банка России принято решение о повышении ключевой ставки с 15 августа 2023 года на 100 б.п., до 13% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы, отметили в пресс-службе регулятора. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Согласно обновленному прогнозу, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6,0–7,0%.На внеочередном заседании, которое состоялось 15 августа 2023 года, регулятор повысил ключевую ставку сразу на 350 б.п., до 12,00% годовых. Решение было принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности, уточнили в пресс-службе Банка России. Ранее ставка рефинансирования была повышена до 8,5%. С сентябре 2022 года регулятор принял решение о снижении ключевой ставки с 8% до 7,5% годовых.Читайте также на РИА новости Крым:Банк России повысил ключевую ставку до 12%Чем грозит повышение ключевой ставки ЦБ - мнениеКурс доллара в моменте превысил 100 рублей: как это отразится на ценах

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ключевая ставка, центробанк рф, эльвира набиуллина, экономика, россия, новости