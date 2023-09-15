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Банк России повысил ключевую ставку до 13%
Банк России повысил ключевую ставку до 13% - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Банк России повысил ключевую ставку до 13%
Советом директоров Банка России принято решение о повышении ключевой ставки с 15 августа 2023 года на 100 б.п., до 13% годовых. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T13:30
2023-09-15T13:30
2023-09-15T15:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Советом директоров Банка России принято решение о повышении ключевой ставки с 15 августа 2023 года на 100 б.п., до 13% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы, отметили в пресс-службе регулятора. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Согласно обновленному прогнозу, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6,0–7,0%.На внеочередном заседании, которое состоялось 15 августа 2023 года, регулятор повысил ключевую ставку сразу на 350 б.п., до 12,00% годовых. Решение было принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности, уточнили в пресс-службе Банка России. Ранее ставка рефинансирования была повышена до 8,5%. С сентябре 2022 года регулятор принял решение о снижении ключевой ставки с 8% до 7,5% годовых.Читайте также на РИА новости Крым:Банк России повысил ключевую ставку до 12%Чем грозит повышение ключевой ставки ЦБ - мнениеКурс доллара в моменте превысил 100 рублей: как это отразится на ценах
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ключевая ставка, центробанк рф, эльвира набиуллина, экономика, россия, новости
Банк России повысил ключевую ставку до 13%
Банк России прогнозируемо увеличил ключевую ставку с 12 до 13%
13:30 15.09.2023 (обновлено: 15:03 15.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Советом директоров Банка России принято решение о повышении ключевой ставки с 15 августа 2023 года на 100 б.п., до 13% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 сентября 2023 года на 100 б.п., до 13% годовых. Данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности", – сказано в сообщении.
Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы, отметили в пресс-службе регулятора.
"В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году, – добавили в ведомстве. – Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике".
Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Согласно обновленному прогнозу, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6,0–7,0%.
На внеочередном заседании
, которое состоялось 15 августа 2023 года, регулятор повысил ключевую ставку сразу на 350 б.п., до 12,00% годовых. Решение было принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности, уточнили в пресс-службе Банка России. Ранее ставка рефинансирования была повышена до 8,5%
. С сентябре 2022 года регулятор принял решение
о снижении ключевой ставки с 8% до 7,5% годовых.
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