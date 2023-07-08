Рейтинг@Mail.ru
Чем грозит повышение ключевой ставки ЦБ - мнение - РИА Новости Крым, 08.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230708/chem-grozit-povyshenie-klyuchevoy-stavki-tsb---mnenie-1129898492.html
Чем грозит повышение ключевой ставки ЦБ - мнение
Чем грозит повышение ключевой ставки ЦБ - мнение - РИА Новости Крым, 08.07.2023
Чем грозит повышение ключевой ставки ЦБ - мнение
России необходимо остановить отток капитала за рубеж и принять комплекс мер для увеличения объемов национального производства внутри страны. Это нужно для... РИА Новости Крым, 08.07.2023
2023-07-08T13:36
2023-07-08T13:36
радио "спутник в крыму"
экономика
банк россии
мнения
александр лосев
курс рубля
внешняя торговля
инфляция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129898290_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_dd6d6d4abd27b04772ed69755d914bf7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. России необходимо остановить отток капитала за рубеж и принять комплекс мер для увеличения объемов национального производства внутри страны. Это нужно для стабилизации курса рубля и поддержания экономики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.По его мнению, вероятное повышение Центробанком ставки для уменьшения растущей инфляции только усугубит ситуацию.По данным Московской биржи, за минувшую неделю доллар вырос на 1,70 рубля, юань – на 32 копейки, евро – на 2,55 рубля. Курс рубля к доллару достиг отметки 91,25.Если бы причины ослабления национальной валюты заключались только во внешней торговле, где сохраняется профицит, то курс составил бы 75 рублей за доллар, полагает Лосев. Но основная причина – биржевая: спрос на доллары при очень ограниченном предложении."Причина – это бегство капитала, в том числе непродажа валютной выручки, потому что, если компании не продают выручку, это тоже бегство капитала", – сказал Лосев.Эксперт считает, что Центробанк должен предпринять срочные меры для стабилизации курса, ограничив отток капитала за рубеж. Если этого не происходит – решение должен принять президент и правительство, сказал он.Помимо этого, в России должна быть проведена фискальная рефляция, то есть комплекс мер, направленных на увеличение объемов национального производства внутри страны. Это то, что когда-то сделал Трамп, отметил эксперт."Это сочетание бюджетных программ, налоговых льгот для стимуляции роста экономики. Тогда мы будем меньше зависеть от экспорта углеводородов и долларовой системы", – пояснил Лосев.Кроме того, необходимо активно инвестировать в развитие инфраструктуры и собственного производства, уменьшая зависимость от импорта, подчеркнул финансист."Повышение ставки может каким-то образом снизит инфляцию – оставит часть денег в рублевых депозитах или возможно в облигациях федерального займа. Но проблема вот в чем: повысили ставку – у минфина выросли расходы. Минфин, который должен сейчас финансировать огромное количество программ, если идет недобор налогов, должен финансировать за счет долга, выпуска облигаций федерального займа. Теперь возрастает нагрузка на бюджет. Ничего хорошего в таком таргетировании инфляции нет – это бьет по бюджету, по всей экономике, всем гражданам", – пояснил Лосев.Читайте также на РИА Новости Крым:Сто рублей за евро: пора ли продавать валюту – эксперт Каким будет курс доллара и рубля в июле и августе – прогноз аналитика Путин: доля рубля в расчетах России со странами ШОС превысила 40%
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129898290_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d22345f548368eaf1537534ec9a698bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, банк россии, мнения, александр лосев, курс рубля, внешняя торговля, инфляция
Чем грозит повышение ключевой ставки ЦБ - мнение

Необходимо становить отток капитала за рубеж для стабилизации курса рубля –эксперт

13:36 08.07.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. России необходимо остановить отток капитала за рубеж и принять комплекс мер для увеличения объемов национального производства внутри страны. Это нужно для стабилизации курса рубля и поддержания экономики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.
По его мнению, вероятное повышение Центробанком ставки для уменьшения растущей инфляции только усугубит ситуацию.
По данным Московской биржи, за минувшую неделю доллар вырос на 1,70 рубля, юань – на 32 копейки, евро – на 2,55 рубля. Курс рубля к доллару достиг отметки 91,25.
Если бы причины ослабления национальной валюты заключались только во внешней торговле, где сохраняется профицит, то курс составил бы 75 рублей за доллар, полагает Лосев. Но основная причина – биржевая: спрос на доллары при очень ограниченном предложении.
"Причина – это бегство капитала, в том числе непродажа валютной выручки, потому что, если компании не продают выручку, это тоже бегство капитала", – сказал Лосев.
Эксперт считает, что Центробанк должен предпринять срочные меры для стабилизации курса, ограничив отток капитала за рубеж. Если этого не происходит – решение должен принять президент и правительство, сказал он.
"Необходимо снова заставить экспортеров продавать выручку. Далее – контролировать и резко ограничить отток капитала. То, что не работает здесь – по сути помогает нашим противникам", – заявил Лосев.
Помимо этого, в России должна быть проведена фискальная рефляция, то есть комплекс мер, направленных на увеличение объемов национального производства внутри страны. Это то, что когда-то сделал Трамп, отметил эксперт.
"Это сочетание бюджетных программ, налоговых льгот для стимуляции роста экономики. Тогда мы будем меньше зависеть от экспорта углеводородов и долларовой системы", – пояснил Лосев.
Кроме того, необходимо активно инвестировать в развитие инфраструктуры и собственного производства, уменьшая зависимость от импорта, подчеркнул финансист.
Если же ЦБ РФ для уменьшения растущей инфляции поднимет ставку, это вызовет нагрузку на бюджет и ударит по экономике России, считает он.
"Повышение ставки может каким-то образом снизит инфляцию – оставит часть денег в рублевых депозитах или возможно в облигациях федерального займа. Но проблема вот в чем: повысили ставку – у минфина выросли расходы. Минфин, который должен сейчас финансировать огромное количество программ, если идет недобор налогов, должен финансировать за счет долга, выпуска облигаций федерального займа. Теперь возрастает нагрузка на бюджет. Ничего хорошего в таком таргетировании инфляции нет – это бьет по бюджету, по всей экономике, всем гражданам", – пояснил Лосев.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сто рублей за евро: пора ли продавать валюту – эксперт
Каким будет курс доллара и рубля в июле и августе – прогноз аналитика
Путин: доля рубля в расчетах России со странами ШОС превысила 40%
 
Радио "Спутник в Крыму"ЭкономикаБанк РоссииМненияАлександр ЛосевКурс рубляВнешняя торговляИнфляция
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:37Простить Волынскую резню: католическая церковь решила за народ Польши
13:55Вывоз ценностей из Лавры – удар по русской духовной культуре: мнение
13:36Чем грозит повышение ключевой ставки ЦБ - мнение
12:51Тральщики ЧФ провели противоминные учения в Черном море
12:35В Анапе запретили купаться в море
12:21Два человека получили ранения в результате обстрелов ВСУ Белгородчины
12:07На Симферополь идет грозовой фронт
11:4711 тысяч тонн овощей: как крымские аграрии убирают урожай
11:28Работа группировки "Днепр": уничтожены танки и 7 подразделений ВСУ
10:58ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине – есть погибшие
10:39Крым изменит стратегию обеспечения водой после ЧП на Каховской ГЭС
10:01Встреча Эрдогана и Зеленского в Стамбуле: о чем договорились
09:29Возвращение жителей в Шебекино приостановили из-за ночных обстрелов
09:04В Крыму растет число многодетных семей
08:48Институт брака под угрозой: кто виноват и что делать
08:25Шойгу проверил подготовку контрактников на полигонах ЮВО
08:02Переход по ссылкам и желание заработать стоили крымчанам 7 млн рублей
07:19ВСУ обстреляли Шебекино из "Градов"
00:01Ливневые дожди, грозы, шквал, град: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 8 июля
Лента новостейМолния