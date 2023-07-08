https://crimea.ria.ru/20230708/chem-grozit-povyshenie-klyuchevoy-stavki-tsb---mnenie-1129898492.html

Чем грозит повышение ключевой ставки ЦБ - мнение

Чем грозит повышение ключевой ставки ЦБ - мнение - РИА Новости Крым, 08.07.2023

Чем грозит повышение ключевой ставки ЦБ - мнение

России необходимо остановить отток капитала за рубеж и принять комплекс мер для увеличения объемов национального производства внутри страны. Это нужно для... РИА Новости Крым, 08.07.2023

2023-07-08T13:36

2023-07-08T13:36

2023-07-08T13:36

радио "спутник в крыму"

экономика

банк россии

мнения

александр лосев

курс рубля

внешняя торговля

инфляция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129898290_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_dd6d6d4abd27b04772ed69755d914bf7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. России необходимо остановить отток капитала за рубеж и принять комплекс мер для увеличения объемов национального производства внутри страны. Это нужно для стабилизации курса рубля и поддержания экономики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.По его мнению, вероятное повышение Центробанком ставки для уменьшения растущей инфляции только усугубит ситуацию.По данным Московской биржи, за минувшую неделю доллар вырос на 1,70 рубля, юань – на 32 копейки, евро – на 2,55 рубля. Курс рубля к доллару достиг отметки 91,25.Если бы причины ослабления национальной валюты заключались только во внешней торговле, где сохраняется профицит, то курс составил бы 75 рублей за доллар, полагает Лосев. Но основная причина – биржевая: спрос на доллары при очень ограниченном предложении."Причина – это бегство капитала, в том числе непродажа валютной выручки, потому что, если компании не продают выручку, это тоже бегство капитала", – сказал Лосев.Эксперт считает, что Центробанк должен предпринять срочные меры для стабилизации курса, ограничив отток капитала за рубеж. Если этого не происходит – решение должен принять президент и правительство, сказал он.Помимо этого, в России должна быть проведена фискальная рефляция, то есть комплекс мер, направленных на увеличение объемов национального производства внутри страны. Это то, что когда-то сделал Трамп, отметил эксперт."Это сочетание бюджетных программ, налоговых льгот для стимуляции роста экономики. Тогда мы будем меньше зависеть от экспорта углеводородов и долларовой системы", – пояснил Лосев.Кроме того, необходимо активно инвестировать в развитие инфраструктуры и собственного производства, уменьшая зависимость от импорта, подчеркнул финансист."Повышение ставки может каким-то образом снизит инфляцию – оставит часть денег в рублевых депозитах или возможно в облигациях федерального займа. Но проблема вот в чем: повысили ставку – у минфина выросли расходы. Минфин, который должен сейчас финансировать огромное количество программ, если идет недобор налогов, должен финансировать за счет долга, выпуска облигаций федерального займа. Теперь возрастает нагрузка на бюджет. Ничего хорошего в таком таргетировании инфляции нет – это бьет по бюджету, по всей экономике, всем гражданам", – пояснил Лосев.Читайте также на РИА Новости Крым:Сто рублей за евро: пора ли продавать валюту – эксперт Каким будет курс доллара и рубля в июле и августе – прогноз аналитика Путин: доля рубля в расчетах России со странами ШОС превысила 40%

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, банк россии, мнения, александр лосев, курс рубля, внешняя торговля, инфляция