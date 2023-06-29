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Каким будет курс доллара и рубля в июле и августе – прогноз аналитика

Каким будет курс доллара и рубля в июле и августе – прогноз аналитика - РИА Новости Крым, 29.06.2023

Каким будет курс доллара и рубля в июле и августе – прогноз аналитика

В ближайшие месяцы доллар будет укрепляться по отношению к рублю, курс, вероятно, будет находиться в диапазоне 89-91 рубль. Такой прогноз РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 29.06.2023

2023-06-29T20:57

2023-06-29T20:57

2023-06-29T20:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В ближайшие месяцы доллар будет укрепляться по отношению к рублю, курс, вероятно, будет находиться в диапазоне 89-91 рубль. Такой прогноз РИА Новости Крым озвучила доцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елена Вершицкая.По мнению Вершицкой, о глобальных пессимистичных прогнозах по отношению к рублю речи не идет, но тенденция незначительного ослабления российской валюты, вероятно, сохранится до сентября. На курс будет влиять ряд макроэкономических факторов, в том числе мировые цены на нефть, санкции и другие."В июне нефть марки Urals немного выросла в цене в сравнении с апрелем и маем, но общая мировая тенденция такова, что все равно цена на нефть достаточно низкая, и это негативно сказывается на курсе рубля. Влияние оказывают и профицит внешней торговли, и 11-й пакет санкций против РФ. Конечно, ограничения в большей степени направлены против импортеров, но и на экспорт они тоже влияют", – пояснила эксперт.Экономист подчеркнула, что ничего катастрофического для рубля не будет, и к концу года ситуация с курсом российской валюты, скорее всего, стабилизируется.Вершицкая также считает весьма вероятным повышение ключевой ставки Центробанком по итогам ближайшего заседания, которое состоится 21 июля, с целью стабилизации рубля.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет дальше с курсом доллара и рубля – прогноз экспертовРубль против доллара: какую валюту пора покупать - мнение экспертаЦентробанк назвал лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублями

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россия, курс рубля, курс доллара, курс валют, экономика, елена вершицкая, мнения, общество, финансы