https://crimea.ria.ru/20230626/chto-budet-dalshe-s-kursom-dollara-i-rublya--prognoz-ekspertov-1129630934.html
Что будет дальше с курсом доллара и рубля – прогноз экспертов
Что будет дальше с курсом доллара и рубля – прогноз экспертов - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Что будет дальше с курсом доллара и рубля – прогноз экспертов
Фундаментальных экономических причин для снижения рубля по отношению к мировым валютам нет. Когда ближе к началу июля полностью стабилизируется информационный... РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T19:19
2023-06-26T19:19
2023-06-26T19:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Фундаментальных экономических причин для снижения рубля по отношению к мировым валютам нет. Когда ближе к началу июля полностью стабилизируется информационный фон, курс национальной валюты может установиться в диапазоне 83-84 рубля за доллар. Такое мнение РИА Новости Крым высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.Рубль отвоевывает позиции"Фундаментальных, чисто экономических причин для снижения рубля по отношению к доллару не существует. Это (снижение курса рубля – ред.) реакция на информационный фон. Когда есть определенные сомнения в стабильном будущем или развивается какая-то тревога, вызванная известными всем событиями, у инвесторов и держателей средств возникает естественное желание спрятать свои деньги в какой-нибудь актив, который обеспечит им определенную стабильность", - сказал эксперт.Российские инвесторы, по словам аналитика, по традиции видят в роли "надежного актива" иностранную валюту. А поскольку на нее появился повышенный спрос, то и вырос курс продажи тех валют, куда эти деньги ушли – доллара, евро и юаня. Кроме того, пояснил Беляев, те, кто продавал валюту, воспользовались ситуацией и постарались поднять курс до тех пределов, до которых можно было его поднять.По его словам, ситуация с курсом может нормализоваться в течение двух-трех дней, "если за это время не будет каких-то информационных вбросов".Какие факторы играют против рубляДоцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елена Вершицкая, наоборот, считает, что в ближайшей перспективе доллар и евро будут укрепляться по отношению к российской валюте. На этот процесс, по словам экономиста, влияет целый комплекс факторов.По мнению Вершицкой, вряд ли стоит ожидать серьезного укрепления рубля в ближайшее время, но речь идет о краткосрочной перспективе, поскольку в нынешнюю эпоху нестабильности, когда все быстро меняется, делать прогнозы очень сложно."Думаю, ближайшие неделя-две будут знаковыми в плане того, что будет происходит в политическом поле России. Даже сейчас политические факторы намного более существенны для общей экономической ситуации и положения рубля, чем макроэкономические показатели", - заключила экономист.Утром в понедельник на торгах курс доллара поднялся выше 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года, евро - выше 95 рублей впервые с 25 апреля этого года, а юань поднимался выше 12 рублей впервые с 7 апреля этого года. Однако в ходе торгов рубль полностью отыграл потери, понесенные им в начале торгов.Читайте также на РИА Новости Крым:Рубль против доллара: какую валюту пора покупать - мнение экспертаЦентробанк назвал лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублямиЭксперт указал на фактическую причину снижения курса рубля
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Алексей Гончаров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
новости, экономика, общество, мнения, михаил беляев, доллар, евро, курс рубля, россия
Что будет дальше с курсом доллара и рубля – прогноз экспертов
Экономист Беляев: в июле рубль отыграет потери до отметок 83-84 рубля за доллар
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Фундаментальных экономических причин для снижения рубля по отношению к мировым валютам нет. Когда ближе к началу июля полностью стабилизируется информационный фон, курс национальной валюты может установиться в диапазоне 83-84 рубля за доллар. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
Рубль отвоевывает позиции
"Фундаментальных, чисто экономических причин для снижения рубля по отношению к доллару не существует. Это (снижение курса рубля – ред.) реакция на информационный фон. Когда есть определенные сомнения в стабильном будущем или развивается какая-то тревога, вызванная известными всем событиями, у инвесторов и держателей средств возникает естественное желание спрятать свои деньги в какой-нибудь актив, который обеспечит им определенную стабильность", - сказал эксперт.
Российские инвесторы, по словам аналитика, по традиции видят в роли "надежного актива" иностранную валюту. А поскольку на нее появился повышенный спрос, то и вырос курс продажи тех валют, куда эти деньги ушли – доллара, евро и юаня. Кроме того, пояснил Беляев, те, кто продавал валюту, воспользовались ситуацией и постарались поднять курс до тех пределов, до которых можно было его поднять.
"Долго этот информационный пик продолжаться не может. Уже сейчас ситуация постепенно нормализуется, рубль возвращает утраченные позиции. Однако поскольку уже достаточно резкое падение состоялось, то полностью на прежние позиции это не возвращается – всегда остается какой-то небольшой зазор. Поэтому прогнозы на июль, которые давали – максимум 82-83 рублей за доллар – теперь, видимо, придется скорректировать на 83-84 рубля за доллар", – указал экономист.
По его словам, ситуация с курсом может нормализоваться в течение двух-трех дней, "если за это время не будет каких-то информационных вбросов".
Какие факторы играют против рубля
Доцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елена Вершицкая, наоборот, считает, что в ближайшей перспективе доллар и евро будут укрепляться по отношению к российской валюте. На этот процесс, по словам экономиста, влияет целый комплекс факторов.
"У нас приближается период отпусков, когда традиционно растет спрос на валюту. Еще один фактор – нестабильность, после произошедшего в субботу
. Эти события стали шоком не только для россиян, но и для всего мирового экономического сообщества, что тоже играет не в пользу рубля. Также я бы отметила общую волатильность на нефтяном рынке: цена на нефть Brent и Urals существенно ниже, чем еще три месяца назад. Есть еще торговый профицит. Когда экспорта больше, чем импорта, это тоже негативно влияет на позиции рубля", - пояснила специалист.
По мнению Вершицкой, вряд ли стоит ожидать серьезного укрепления рубля в ближайшее время, но речь идет о краткосрочной перспективе, поскольку в нынешнюю эпоху нестабильности, когда все быстро меняется, делать прогнозы очень сложно.
"Думаю, ближайшие неделя-две будут знаковыми в плане того, что будет происходит в политическом поле России. Даже сейчас политические факторы намного более существенны для общей экономической ситуации и положения рубля, чем макроэкономические показатели", - заключила экономист.
Утром в понедельник на торгах курс доллара поднялся выше 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года, евро - выше 95 рублей впервые с 25 апреля этого года, а юань поднимался выше 12 рублей впервые с 7 апреля этого года. Однако в ходе торгов рубль полностью отыграл потери, понесенные им в начале торгов.
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