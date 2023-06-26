https://crimea.ria.ru/20230626/chto-budet-dalshe-s-kursom-dollara-i-rublya--prognoz-ekspertov-1129630934.html

Что будет дальше с курсом доллара и рубля – прогноз экспертов

Что будет дальше с курсом доллара и рубля – прогноз экспертов - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Что будет дальше с курсом доллара и рубля – прогноз экспертов

Фундаментальных экономических причин для снижения рубля по отношению к мировым валютам нет. Когда ближе к началу июля полностью стабилизируется информационный... РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T19:19

2023-06-26T19:19

2023-06-26T19:19

эксклюзивы риа новости крым

новости

экономика

общество

мнения

михаил беляев

доллар

евро

курс рубля

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/0e/1119147736_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2673c06c0f8d0f6906e836a042e4150b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Фундаментальных экономических причин для снижения рубля по отношению к мировым валютам нет. Когда ближе к началу июля полностью стабилизируется информационный фон, курс национальной валюты может установиться в диапазоне 83-84 рубля за доллар. Такое мнение РИА Новости Крым высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.Рубль отвоевывает позиции"Фундаментальных, чисто экономических причин для снижения рубля по отношению к доллару не существует. Это (снижение курса рубля – ред.) реакция на информационный фон. Когда есть определенные сомнения в стабильном будущем или развивается какая-то тревога, вызванная известными всем событиями, у инвесторов и держателей средств возникает естественное желание спрятать свои деньги в какой-нибудь актив, который обеспечит им определенную стабильность", - сказал эксперт.Российские инвесторы, по словам аналитика, по традиции видят в роли "надежного актива" иностранную валюту. А поскольку на нее появился повышенный спрос, то и вырос курс продажи тех валют, куда эти деньги ушли – доллара, евро и юаня. Кроме того, пояснил Беляев, те, кто продавал валюту, воспользовались ситуацией и постарались поднять курс до тех пределов, до которых можно было его поднять.По его словам, ситуация с курсом может нормализоваться в течение двух-трех дней, "если за это время не будет каких-то информационных вбросов".Какие факторы играют против рубляДоцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елена Вершицкая, наоборот, считает, что в ближайшей перспективе доллар и евро будут укрепляться по отношению к российской валюте. На этот процесс, по словам экономиста, влияет целый комплекс факторов.По мнению Вершицкой, вряд ли стоит ожидать серьезного укрепления рубля в ближайшее время, но речь идет о краткосрочной перспективе, поскольку в нынешнюю эпоху нестабильности, когда все быстро меняется, делать прогнозы очень сложно."Думаю, ближайшие неделя-две будут знаковыми в плане того, что будет происходит в политическом поле России. Даже сейчас политические факторы намного более существенны для общей экономической ситуации и положения рубля, чем макроэкономические показатели", - заключила экономист.Утром в понедельник на торгах курс доллара поднялся выше 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года, евро - выше 95 рублей впервые с 25 апреля этого года, а юань поднимался выше 12 рублей впервые с 7 апреля этого года. Однако в ходе торгов рубль полностью отыграл потери, понесенные им в начале торгов.Читайте также на РИА Новости Крым:Рубль против доллара: какую валюту пора покупать - мнение экспертаЦентробанк назвал лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублямиЭксперт указал на фактическую причину снижения курса рубля

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

новости, экономика, общество, мнения, михаил беляев, доллар, евро, курс рубля, россия