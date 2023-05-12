https://crimea.ria.ru/20230512/rubl-protiv-dollara-kakuyu-valyutu-pora-pokupat---mnenie-eksperta-1128675906.html
Рубль против доллара: какую валюту пора покупать - мнение эксперта
Рубль против доллара: какую валюту пора покупать - мнение эксперта - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Рубль против доллара: какую валюту пора покупать - мнение эксперта
В ближайшее время курс рубля может продолжить рост по отношению к американскому доллару, при этом длинные перспективы туманны из-за слишком большого числа... РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T08:02
2023-05-12T08:02
2023-05-12T08:02
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В ближайшее время курс рубля может продолжить рост по отношению к американскому доллару, при этом длинные перспективы туманны из-за слишком большого числа геополитических факторов. Такое мнение РИА Новости Крым выразил председатель правления Института динамического консерватизма Андрей Кобяков.11 мая Банк России опубликовал официальные курсы иностранной валюты к российскому рублю. Согласно обновленным данным, доллар США подешевел на 0.16%, до 76.6929 рубля. Вместе с тем евро подорожал на 0. 89%, до 84.1498 рубля.Рубль будет расти, но не долгоПри этом, эксперт подчеркивает: речь только о короткой перспективе - до месяца. Долгосрочная картина может быть противоположной, но в отельных периодах рубль будет укрепляться: "Бывают такие периоды, как например, время оплаты налогов, когда валютную выручку многие компании пытаются превратить в рубли, чтобы заплатить налоги в бюджет. Соответственно в этот момент спрос на рубли возрастает, вот вам и повышение курса. Это конъектурные факторы".Почему рубль дешевел и что будет дальшеЕсли говорить о причинах ослабления рубля за последние полгода, начиная с декабря, то основная заключается в резком ухудшении показателей платежного и торгового баланса России, продолжает эксперт.Еще один фактор - выстраивание "коридоров" в части бюджетной политики страны. Чтобы сократить дефицит бюджета Минфин прибегает к простой хитрости: конвертирует валютную выручку в рубли по боле благоприятному для себя курсу."То есть рубль должен быть дешевле, а доллар дороже, чтобы можно было купить больше рублей за полученную от внешней торговли прибыль. С другой стороны, слабый рубль опасен усилением инфляции. Поэтому всегда существовала определенная борьба ответственного за бюджет Минфина и отвечающего за инфляцию Центрального Банка. Сейчас есть ощущение, что консенсус сводится к тому, чтобы курс рубля был слабый. Будет ли он слабеть дальше - ответ не очевиден, но возможно этот фактор будет играть определенную роль", - предполагает экономист.Самые далекие прогнозыОн подчеркивает, что на стоимость рубля влияет слишком много факторов: угроза мирового финансового кризиса, который уже сейчас привел к банкротству ряда банков в США, антироссийские санкции, решение ОПЕК о сокращении объемов поставок нефти на мировой рынок и даже ход специальной военной операции."Но я хочу обратить внимание, что в долгосрочном плане важным фактором будет изменение валютной системы в мире. Мы знаем, что в этом году в повестку БРИКС включен вопрос о разработке модели альтернативных валютных расчетов, и даже ставится вопрос о создании некоего валютного фонда самого БРИКС, что, как минимум, будет резко усиливать роль валют стран-участников этого объединения во взаимных расчетах. Резко может вырасти число расчетов в рублях, юанях, индийских рупиях. Это может положительно сказать на курсе этих валют. По крайней мере в долгосрочном плане есть такой вариант развития событий", - не исключает Кобяков.Читайте также на РИА Новости Крым:Центробанк назвал лимит для пополнения кошелька с цифровыми рублямиЭкономист рассказал о курсе рубля в этом годуЭксперт указал на фактическую причину снижения курса рубля
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
экономика, россия, мнения, андрей кобяков, доллар, курс доллара
Рубль против доллара: какую валюту пора покупать - мнение эксперта
Эксперт Кобяков обозначил перспективы валютных курсов
Собственный корреспондент
В ближайшее время курс рубля может продолжить рост по отношению к американскому доллару, при этом длинные перспективы туманны из-за слишком большого числа геополитических факторов. Такое мнение РИА Новости Крым выразил председатель правления Института динамического консерватизма Андрей Кобяков.
11 мая Банк России опубликовал официальные курсы иностранной валюты к российскому рублю. Согласно обновленным данным, доллар США подешевел на 0.16%, до 76.6929 рубля. Вместе с тем евро подорожал на 0. 89%, до 84.1498 рубля.
Рубль будет расти, но не долго
"Есть такая вещь как коррекция на рынке. Обычно, если что-то на рынке долго падает, обязательно потом идет корректирующие движения в обратную сторону. Это нормально на всех спекулятивных рынках, а валютный рынок - спекулятивный. Поэтому, если валюта падала на протяжении нескольких месяцев, то теперь у нее есть шанс получить положительный отскок. Ближайший прогноз настраивает на рост рубля", - прогнозирует Кобяков.
При этом, эксперт подчеркивает: речь только о короткой перспективе - до месяца. Долгосрочная картина может быть противоположной, но в отельных периодах рубль будет укрепляться: "Бывают такие периоды, как например, время оплаты налогов, когда валютную выручку многие компании пытаются превратить в рубли, чтобы заплатить налоги в бюджет. Соответственно в этот момент спрос на рубли возрастает, вот вам и повышение курса. Это конъектурные факторы".
Почему рубль дешевел и что будет дальше
Если говорить о причинах ослабления рубля за последние полгода, начиная с декабря, то основная заключается в резком ухудшении показателей платежного и торгового баланса России, продолжает эксперт.
"Здесь сказались восстановление импорта, а с другой стороны, - резкое падение доходов от экспорта, которые стали проявляться, начиная с третьего квартала. Экспорт падает, сальдо торгового баланса тоже падает. Это связано с ужесточением санкций, введением потолка цен на нашу нефть, и вообще со снижением самих цен на эти товары на мировых рынках, что как раз и наблюдалось. Все это привело к понижению курса национальной валюты".
Еще один фактор - выстраивание "коридоров" в части бюджетной политики страны. Чтобы сократить дефицит бюджета Минфин прибегает к простой хитрости: конвертирует валютную выручку в рубли по боле благоприятному для себя курсу.
"То есть рубль должен быть дешевле, а доллар дороже, чтобы можно было купить больше рублей за полученную от внешней торговли прибыль. С другой стороны, слабый рубль опасен усилением инфляции. Поэтому всегда существовала определенная борьба ответственного за бюджет Минфина и отвечающего за инфляцию Центрального Банка. Сейчас есть ощущение, что консенсус сводится к тому, чтобы курс рубля был слабый. Будет ли он слабеть дальше - ответ не очевиден, но возможно этот фактор будет играть определенную роль", - предполагает экономист.
Самые далекие прогнозы
"Точные долгосрочные прогнозы давать нельзя. Ситуация очень неоднозначная и может качнуться как в одну, так и в другую строну", - продолжает собеседник агентства.
Он подчеркивает, что на стоимость рубля влияет слишком много факторов: угроза мирового финансового кризиса, который уже сейчас привел к банкротству ряда банков в США, антироссийские санкции, решение ОПЕК о сокращении объемов поставок нефти на мировой рынок и даже ход специальной военной операции.
"Но я хочу обратить внимание, что в долгосрочном плане важным фактором будет изменение валютной системы в мире. Мы знаем, что в этом году в повестку БРИКС включен вопрос о разработке модели альтернативных валютных расчетов, и даже ставится вопрос о создании некоего валютного фонда самого БРИКС, что, как минимум, будет резко усиливать роль валют стран-участников этого объединения во взаимных расчетах. Резко может вырасти число расчетов в рублях, юанях, индийских рупиях. Это может положительно сказать на курсе этих валют. По крайней мере в долгосрочном плане есть такой вариант развития событий", - не исключает Кобяков.
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