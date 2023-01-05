https://crimea.ria.ru/20230105/ekonomist-rasskazal-o-kurse-rublya-v-sleduyuschem-godu-1126247872.html
Экономист рассказал о курсе рубля в этом году
Экономист рассказал о курсе рубля в этом году - РИА Новости Крым, 05.01.2023
Экономист рассказал о курсе рубля в этом году
Отказ России поставлять нефть в европейские страны, которые установили потолок цен на энергоресурсы, приведет к повышению стоимости углеводородов. Это, в свою... РИА Новости Крым, 05.01.2023
2023-01-05T08:03
2023-01-05T08:03
2023-01-05T08:14
экономика
мнения
курс валют
курс рубля
санкции против россии
потолок цен на нефть из рф
потолок цен на газ
анатолий аксаков
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Отказ России поставлять нефть в европейские страны, которые установили потолок цен на энергоресурсы, приведет к повышению стоимости углеводородов. Это, в свою очередь, укрепит российский рубль, считает председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, депутат Анатолий Аксаков."Они решили установить потолок цен на наш экспортный продукт в европейские страны. Очевидно, ответ такой же жесткий. Он направлен на то, чтобы не идти на поводу у политиков, которые преследуют не самые умные цели и, к тому же, вредные для России", — пояснил Анатолий Аксаков в интервью "Парламентской газете". Кроме того, депутат уверен, что сложившаяся на рынке энергоносителей ситуация будет работать на повышение цены на нефть. Одновременно Аксаков предрекает не только европейский, но и мировой экономический кризис, так как "Европа устанавливает глупые правила для работы своих компаний, которые создают проблемы в европейской экономике". Ранее политолог Вадим Петров также отметил, что в сложившихся условиях созданы все предпосылки для удорожания "черного золота". Нефтяные санкции стран Запада действуют с 5 декабря – Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках. Они установили потолок в 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.В этой связи президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому прекращаются поставки нефти и нефтепродуктов в страны, присоединившиеся к введенному потолку цен. Запрет вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля следующего года. При этом поставки российских нефти и нефтепродуктов могут осуществляться, но для этого нужно специальное разрешение президента РФ.Читайте также на РИА Новости Крым: Путин разрешил расчеты в валюте с недружественными странами Поставки российских товаров в ЕС в этом году выросли в 1,5 раза Что будет с Евросоюзом, если СВО продлится еще год – мнение
https://crimea.ria.ru/20221229/pochemu-rossiya-vyigryvaet-ot-vvedeniya-potolka-tsen-na-neft--ekspert-1126179882.html
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экономика, мнения, курс валют, курс рубля, санкции против россии, потолок цен на нефть из рф, потолок цен на газ, анатолий аксаков, россия
Экономист рассказал о курсе рубля в этом году
Аксаков завил о тенденциях укрепления рубля из-за политики Запада
08:03 05.01.2023 (обновлено: 08:14 05.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Отказ России поставлять нефть в европейские страны, которые установили потолок цен на энергоресурсы, приведет к повышению стоимости углеводородов. Это, в свою очередь, укрепит российский рубль, считает председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, депутат Анатолий Аксаков.
"Они решили установить потолок цен на наш экспортный продукт в европейские страны. Очевидно, ответ такой же жесткий. Он направлен на то, чтобы не идти на поводу у политиков, которые преследуют не самые умные цели и, к тому же, вредные для России", — пояснил Анатолий Аксаков в интервью "Парламентской газете".
Кроме того, депутат уверен, что сложившаяся на рынке энергоносителей ситуация будет работать на повышение цены на нефть.
"Мы это уже отмечаем: сразу после подписания указа
президентом цена на нефть подскочила. Когда весь мир увидит, что указ выполняется, это приведет к большему росту цен на нефть и, соответственно, к укреплению российской валюты. Так что, такой сценарий вполне возможен", — уточнил глава комитета.
Одновременно Аксаков предрекает не только европейский, но и мировой экономический кризис, так как "Европа устанавливает глупые правила для работы своих компаний, которые создают проблемы в европейской экономике".
Ранее политолог Вадим Петров также отметил, что в сложившихся условиях созданы все предпосылки для удорожания "черного золота".
Нефтяные санкции стран Запада действуют с 5 декабря – Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках. Они установили потолок в 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.
В этой связи президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому прекращаются поставки нефти и нефтепродуктов
в страны, присоединившиеся к введенному потолку цен. Запрет вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля следующего года. При этом поставки российских нефти и нефтепродуктов могут осуществляться, но для этого нужно специальное разрешение президента РФ.
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