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Поставки российских товаров в ЕС в этом году выросли в 1,5 раза – Путин - РИА Новости Крым, 15.12.2022
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Поставки российских товаров в ЕС в этом году выросли в 1,5 раза – Путин
Поставки российских товаров в ЕС в этом году выросли в 1,5 раза – Путин - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Поставки российских товаров в ЕС в этом году выросли в 1,5 раза – Путин
Несмотря на санкции, с января по сентябрь текущего года поставки основных российских товаров в страны Евросоюза вырос в полтора раза, а профицит внешней... РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T15:53
2022-12-15T15:54
владимир путин (политик)
политика
новости
производство
россия
европейский союз
экономика
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Несмотря на санкции, с января по сентябрь текущего года поставки основных российских товаров в страны Евросоюза вырос в полтора раза, а профицит внешней торговли в пользу РФ увеличился в 2,3 раза. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.По его словам, Евросоюз по сути продолжает потреблять российские товары и услуги, при этом сдерживает обратные потоки. Такой дисбаланс не может продолжаться бесконечно, отметил Путин.Он уточнил, что за девять месяцев текущего года экспорт российской нефти государствам-партнерам вырос почти на четверть. Важным шагом для снижения влияния санкций и других враждебных действий против России станет развитие портовой и трубопроводной инфраструктуры в южном и восточном направлении, также будет наращиваться поставки природного газа, добавил Путин.В частности, к 2025 году Россия нарастит поставки газа на Восток до 48 млрд кубометров, а к 2030 году – до 88 млрд кубометров.Читайте также на РИА Новости Крым:Европейские товары идут в Россию через Турцию и Азию – экспертБез российского газа зима будет сложной – откровения ДжонсонаПутин сравнил цены на газ в Европе и Евразийском союзе
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владимир путин (политик), политика, новости, производство, россия, европейский союз, экономика, санкции против россии
Поставки российских товаров в ЕС в этом году выросли в 1,5 раза – Путин

Путин: поставки товаров из России в ЕС в этом году вырос в 1,5 раза, несмотря на санкции

15:53 15.12.2022 (обновлено: 15:54 15.12.2022)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПутин: поставки товаров из России в ЕС в этом году вырос в 1,5 раза, несмотря на санкции
Путин: поставки товаров из России в ЕС в этом году вырос в 1,5 раза, несмотря на санкции
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Несмотря на санкции, с января по сентябрь текущего года поставки основных российских товаров в страны Евросоюза вырос в полтора раза, а профицит внешней торговли в пользу РФ увеличился в 2,3 раза. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Несмотря на санкции, за девять месяцев текущего года поставки основных товаров из России в страны ЕС выросли в полтора раза. Совокупный российский экспорт увеличился на 42%, а профицит торговли в нашу пользу – в 2,3 раза, до 138 миллиардов долларов", – сказал российский лидер.
По его словам, Евросоюз по сути продолжает потреблять российские товары и услуги, при этом сдерживает обратные потоки. Такой дисбаланс не может продолжаться бесконечно, отметил Путин.

"Что же нам делать? Мы будем искать других более перспективных партнеров в активно растущих регионах мировой экономики. Это Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка. Именно на рынках дружественных стран мы переориентируем поставки российских энергоносителей", — подчеркнул глава государства.

Он уточнил, что за девять месяцев текущего года экспорт российской нефти государствам-партнерам вырос почти на четверть. Важным шагом для снижения влияния санкций и других враждебных действий против России станет развитие портовой и трубопроводной инфраструктуры в южном и восточном направлении, также будет наращиваться поставки природного газа, добавил Путин.
В частности, к 2025 году Россия нарастит поставки газа на Восток до 48 млрд кубометров, а к 2030 году – до 88 млрд кубометров.
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