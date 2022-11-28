https://crimea.ria.ru/20221128/evropeyskie-tovary-idut-v-rossiyu-cherez-turtsiyu-i-aziyu--ekspert-1125579549.html

Европейские товары идут в Россию через Турцию и Азию – эксперт

Европейские товары идут в Россию через Турцию и Азию – эксперт - РИА Новости Крым, 28.11.2022

Европейские товары идут в Россию через Турцию и Азию – эксперт

Производители из Европы постепенно восстанавливают поставки своих товаров в Россию. Из-за санкций продукция поступает в обход – через Турцию и Азию. Об этом в... РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T14:29

2022-11-28T14:29

2022-11-28T14:29

российская федерация (россия, рф)

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Производители из Европы постепенно восстанавливают поставки своих товаров в Россию. Из-за санкций продукция поступает в обход – через Турцию и Азию. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв.Эксперт, отметил, что после введения беспрецедентных антироссийских санкций и последовавшего за ними шока, у поставщиков ушло почти полгода на поиск новых транспортных коридоров.При этом западные предприниматели вынуждены заниматься выстраиванием логистики, не афишируя своей деятельности. В результате процесс "идет достаточно медленно, но довольно активно".Большая часть поставок идет по самому простому пути – через Турцию, Среднюю и Центральную Азию. Кроме логистических, на ситуацию негативно влияют ограничения в сфере оплаты. В результате бизнесу приходится нести дополнительные издержки, что повышает стоимость продукции для конечных потребителей, резюмировал Шаров.Как ранее сообщал РИА Новости Крым, в июне шесть стран Евросоюза восстановили экспорт и импорт с Россией как минимум до уровня февраля.

https://crimea.ria.ru/20221107/frantsuzskie-i-italyanskie-brendy-vozobnovyat-postavki-kosmetiki-v-rf-1125255919.html

https://crimea.ria.ru/20221104/kak-izmenyatsya-tseny-na-alkogol-po-parallelnomu-importu--prognoz-1125229621.html

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), экономика