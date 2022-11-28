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Европейские товары идут в Россию через Турцию и Азию – эксперт - РИА Новости Крым, 28.11.2022
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Европейские товары идут в Россию через Турцию и Азию – эксперт
Европейские товары идут в Россию через Турцию и Азию – эксперт - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Европейские товары идут в Россию через Турцию и Азию – эксперт
Производители из Европы постепенно восстанавливают поставки своих товаров в Россию. Из-за санкций продукция поступает в обход – через Турцию и Азию. Об этом в... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T14:29
2022-11-28T14:29
российская федерация (россия, рф)
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Производители из Европы постепенно восстанавливают поставки своих товаров в Россию. Из-за санкций продукция поступает в обход – через Турцию и Азию. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв.Эксперт, отметил, что после введения беспрецедентных антироссийских санкций и последовавшего за ними шока, у поставщиков ушло почти полгода на поиск новых транспортных коридоров.При этом западные предприниматели вынуждены заниматься выстраиванием логистики, не афишируя своей деятельности. В результате процесс "идет достаточно медленно, но довольно активно".Большая часть поставок идет по самому простому пути – через Турцию, Среднюю и Центральную Азию. Кроме логистических, на ситуацию негативно влияют ограничения в сфере оплаты. В результате бизнесу приходится нести дополнительные издержки, что повышает стоимость продукции для конечных потребителей, резюмировал Шаров.Как ранее сообщал РИА Новости Крым, в июне шесть стран Евросоюза восстановили экспорт и импорт с Россией как минимум до уровня февраля.
https://crimea.ria.ru/20221107/frantsuzskie-i-italyanskie-brendy-vozobnovyat-postavki-kosmetiki-v-rf-1125255919.html
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российская федерация (россия, рф), экономика
Европейские товары идут в Россию через Турцию и Азию – эксперт

Обходной импорт: продукция из Европы в Россию поступает через Турцию и страны Азии

14:29 28.11.2022
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота портового грузового контейнерного терминала
Работа портового грузового контейнерного терминала - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Производители из Европы постепенно восстанавливают поставки своих товаров в Россию. Из-за санкций продукция поступает в обход – через Турцию и Азию. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв.
Эксперт, отметил, что после введения беспрецедентных антироссийских санкций и последовавшего за ними шока, у поставщиков ушло почти полгода на поиск новых транспортных коридоров.
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"В отличие от политиков, бизнес, включая западный, по-прежнему желает иметь с Россией дело", – заверил Широв.
При этом западные предприниматели вынуждены заниматься выстраиванием логистики, не афишируя своей деятельности. В результате процесс "идет достаточно медленно, но довольно активно".
Большая часть поставок идет по самому простому пути – через Турцию, Среднюю и Центральную Азию. Кроме логистических, на ситуацию негативно влияют ограничения в сфере оплаты. В результате бизнесу приходится нести дополнительные издержки, что повышает стоимость продукции для конечных потребителей, резюмировал Шаров.
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Как ранее сообщал РИА Новости Крым, в июне шесть стран Евросоюза восстановили экспорт и импорт с Россией как минимум до уровня февраля.
 
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