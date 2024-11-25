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Два человека погибли и 11 пострадали в ДТП в Крыму

Два человека погибли и 11 пострадали в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 25.11.2024

Два человека погибли и 11 пострадали в ДТП в Крыму

Два человека погибли и 11 пострадали в 22 авариях на дорогах Крыма за неделю. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 25.11.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Два человека погибли и 11 пострадали в 22 авариях на дорогах Крыма за неделю. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.Из общего числа пострадавших шестеро - пешеходы, в том числе один ребенок. 191 раз правоохранители пресекали факты пьяной езды, 25 таких нарушителей привлечены повторно и теперь понесут уголовную ответственность."Госавтоинспекция Республики Крым убедительно просит родителей не покупать мототранспорт детям и не передавать управление транспортными средствами несовершеннолетним. Несовершеннолетний не может управлять транспортным средством, не имея удостоверения водителя, будь то автомобиль, мотоцикл, питбайк либо скутер", - напомнили в пресс-службе ведомства.Неделей ранее в автомобильных авариях на дорогах Крыма три человека погибли и 18 пострадали. В том числе, в дорожных авария пострадали двое пешеходов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водители-нарушители будут получать мгновенный сигнал: проект внесут в ГДДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварииСколько камер наблюдают за водителями на дорогах в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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