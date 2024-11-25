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Два человека погибли и 11 пострадали в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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Два человека погибли и 11 пострадали в ДТП в Крыму
Два человека погибли и 11 пострадали в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Два человека погибли и 11 пострадали в ДТП в Крыму
Два человека погибли и 11 пострадали в 22 авариях на дорогах Крыма за неделю. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T11:18
2024-11-25T11:18
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
происшествия
госавтоинспекция крыма
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Два человека погибли и 11 пострадали в 22 авариях на дорогах Крыма за неделю. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.Из общего числа пострадавших шестеро - пешеходы, в том числе один ребенок. 191 раз правоохранители пресекали факты пьяной езды, 25 таких нарушителей привлечены повторно и теперь понесут уголовную ответственность."Госавтоинспекция Республики Крым убедительно просит родителей не покупать мототранспорт детям и не передавать управление транспортными средствами несовершеннолетним. Несовершеннолетний не может управлять транспортным средством, не имея удостоверения водителя, будь то автомобиль, мотоцикл, питбайк либо скутер", - напомнили в пресс-службе ведомства.Неделей ранее в автомобильных авариях на дорогах Крыма три человека погибли и 18 пострадали. В том числе, в дорожных авария пострадали двое пешеходов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водители-нарушители будут получать мгновенный сигнал: проект внесут в ГДДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварииСколько камер наблюдают за водителями на дорогах в Крыму
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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дтп в крыму и севастополе, происшествия, госавтоинспекция крыма, новости крыма, крым
Два человека погибли и 11 пострадали в ДТП в Крыму

В Крыму два человека погибли и 11 пострадали в ДТП - данные Госавтоинспекции за неделю

11:18 25.11.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы.
Автомобиль дорожно-патрульной службы. - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Два человека погибли и 11 пострадали в 22 авариях на дорогах Крыма за неделю. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

"В период с 18 по 24 ноября 2024 года на территории Республики Крым зарегистрировано 22 ДТП, в которых двое погибли, 11 человек получили ранения различной степени тяжести, из них один ребенок", - сказано в сообщении.

Из общего числа пострадавших шестеро - пешеходы, в том числе один ребенок. 191 раз правоохранители пресекали факты пьяной езды, 25 таких нарушителей привлечены повторно и теперь понесут уголовную ответственность.
"Госавтоинспекция Республики Крым убедительно просит родителей не покупать мототранспорт детям и не передавать управление транспортными средствами несовершеннолетним. Несовершеннолетний не может управлять транспортным средством, не имея удостоверения водителя, будь то автомобиль, мотоцикл, питбайк либо скутер", - напомнили в пресс-службе ведомства.
Неделей ранее в автомобильных авариях на дорогах Крыма три человека погибли и 18 пострадали. В том числе, в дорожных авария пострадали двое пешеходов.
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