Сколько камер наблюдают за водителями на дорогах в Крыму
На дорогах Крыма установлена 881 камера наблюдения – Борисенко
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. 881 камера наблюдения установлена на крымских дорогах. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.
Также 34 комплекса фиксируют водителей, которые игнорируют ремни безопасности и не пристегиваются.
"На дорогах Крыма установлена 881 камера, из них на ремни безопасности фиксирует 34 камеры – в Симферополе и на трассах", – сказал Борисенко.
Кроме того, в среднем за сутки порядка 180 сотрудников ДПС выходят на дежурства – это ночные и дневные экипажи, добавил руководитель. По его словам, в случае необходимости на дежурства выходят и дополнительные наряды.
"Количество личного состава, которые выходят в дислокацию, позволяет контролировать ситуацию на дорогах в Крыму", – заверил Борисенко.
При этом в декабре прошлого года сообщалось о 905 камерах наблюдения на дорогах региона, включая передвижные комплексы, и о 12 комплексах, которые фиксируют не пристегнутых водителей. Анализируя анализ аварийности, Борисенко отметил, что в некоторых ДТП – при лобовых столкновениях и выезде на встречную полосу, если бы водители и пассажиры были пристегнуты, то в 60-70% сохранили бы себе жизнь.
Ранее в эфире радио “Спутник в Крыму” позвучала информация, что сейчас количество нарушений значительно сократилось, водители начали пристегиваться ремнями безопасности. Так, если прежде один комплекс за день выявлял большее 300 нарушений, а сейчас это количество около 40-50.
Как сообщил начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев, в Крыму мобильные комплексы фиксации нарушений на дорогах продолжат работать, если законопроект об их отмене в России будет принят.
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