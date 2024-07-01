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Сколько камер наблюдают за водителями на дорогах в Крыму - РИА Новости Крым, 01.07.2024
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Сколько камер наблюдают за водителями на дорогах в Крыму
Сколько камер наблюдают за водителями на дорогах в Крыму - РИА Новости Крым, 01.07.2024
Сколько камер наблюдают за водителями на дорогах в Крыму
881 камера наблюдения установлена на крымских дорогах. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике... РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T21:40
2024-07-01T21:40
анатолий борисенко
безопасность
новости крыма
крым
автомобиль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. 881 камера наблюдения установлена на крымских дорогах. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.Также 34 комплекса фиксируют водителей, которые игнорируют ремни безопасности и не пристегиваются.Кроме того, в среднем за сутки порядка 180 сотрудников ДПС выходят на дежурства – это ночные и дневные экипажи, добавил руководитель. По его словам, в случае необходимости на дежурства выходят и дополнительные наряды."Количество личного состава, которые выходят в дислокацию, позволяет контролировать ситуацию на дорогах в Крыму", – заверил Борисенко.При этом в декабре прошлого года сообщалось о 905 камерах наблюдения на дорогах региона, включая передвижные комплексы, и о 12 комплексах, которые фиксируют не пристегнутых водителей. Анализируя анализ аварийности, Борисенко отметил, что в некоторых ДТП – при лобовых столкновениях и выезде на встречную полосу, если бы водители и пассажиры были пристегнуты, то в 60-70% сохранили бы себе жизнь.Ранее в эфире радио “Спутник в Крыму” позвучала информация, что сейчас количество нарушений значительно сократилось, водители начали пристегиваться ремнями безопасности. Так, если прежде один комплекс за день выявлял большее 300 нарушений, а сейчас это количество около 40-50.Как сообщил начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев, в Крыму мобильные комплексы фиксации нарушений на дорогах продолжат работать, если законопроект об их отмене в России будет принят.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подсчитали число жертв аварий с грузовиками: погибли 15 человекЖара и нет кондиционера в автобусе: власти Симферополя назвали причиныВ Севастополе водителя автобуса наказали за небезопасную перевозку детей
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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анатолий борисенко, безопасность, новости крыма, крым, автомобиль
Сколько камер наблюдают за водителями на дорогах в Крыму

На дорогах Крыма установлена 881 камера наблюдения – Борисенко

21:40 01.07.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения.
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. 881 камера наблюдения установлена на крымских дорогах. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.
Также 34 комплекса фиксируют водителей, которые игнорируют ремни безопасности и не пристегиваются.

"На дорогах Крыма установлена 881 камера, из них на ремни безопасности фиксирует 34 камеры – в Симферополе и на трассах", – сказал Борисенко.

Кроме того, в среднем за сутки порядка 180 сотрудников ДПС выходят на дежурства – это ночные и дневные экипажи, добавил руководитель. По его словам, в случае необходимости на дежурства выходят и дополнительные наряды.
"Количество личного состава, которые выходят в дислокацию, позволяет контролировать ситуацию на дорогах в Крыму", – заверил Борисенко.
При этом в декабре прошлого года сообщалось о 905 камерах наблюдения на дорогах региона, включая передвижные комплексы, и о 12 комплексах, которые фиксируют не пристегнутых водителей. Анализируя анализ аварийности, Борисенко отметил, что в некоторых ДТП – при лобовых столкновениях и выезде на встречную полосу, если бы водители и пассажиры были пристегнуты, то в 60-70% сохранили бы себе жизнь.
Ранее в эфире радио “Спутник в Крыму” позвучала информация, что сейчас количество нарушений значительно сократилось, водители начали пристегиваться ремнями безопасности. Так, если прежде один комплекс за день выявлял большее 300 нарушений, а сейчас это количество около 40-50.
Как сообщил начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев, в Крыму мобильные комплексы фиксации нарушений на дорогах продолжат работать, если законопроект об их отмене в России будет принят.
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