https://crimea.ria.ru/20240701/skolko-kamer-nablyudayut-za-voditelyami-na-dorogakh-v-krymu-1138490464.html

Сколько камер наблюдают за водителями на дорогах в Крыму

Сколько камер наблюдают за водителями на дорогах в Крыму - РИА Новости Крым, 01.07.2024

Сколько камер наблюдают за водителями на дорогах в Крыму

881 камера наблюдения установлена на крымских дорогах. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике... РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T21:40

2024-07-01T21:40

2024-07-01T21:40

анатолий борисенко

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. 881 камера наблюдения установлена на крымских дорогах. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.Также 34 комплекса фиксируют водителей, которые игнорируют ремни безопасности и не пристегиваются.Кроме того, в среднем за сутки порядка 180 сотрудников ДПС выходят на дежурства – это ночные и дневные экипажи, добавил руководитель. По его словам, в случае необходимости на дежурства выходят и дополнительные наряды."Количество личного состава, которые выходят в дислокацию, позволяет контролировать ситуацию на дорогах в Крыму", – заверил Борисенко.При этом в декабре прошлого года сообщалось о 905 камерах наблюдения на дорогах региона, включая передвижные комплексы, и о 12 комплексах, которые фиксируют не пристегнутых водителей. Анализируя анализ аварийности, Борисенко отметил, что в некоторых ДТП – при лобовых столкновениях и выезде на встречную полосу, если бы водители и пассажиры были пристегнуты, то в 60-70% сохранили бы себе жизнь.Ранее в эфире радио “Спутник в Крыму” позвучала информация, что сейчас количество нарушений значительно сократилось, водители начали пристегиваться ремнями безопасности. Так, если прежде один комплекс за день выявлял большее 300 нарушений, а сейчас это количество около 40-50.Как сообщил начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев, в Крыму мобильные комплексы фиксации нарушений на дорогах продолжат работать, если законопроект об их отмене в России будет принят.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подсчитали число жертв аварий с грузовиками: погибли 15 человекЖара и нет кондиционера в автобусе: власти Симферополя назвали причиныВ Севастополе водителя автобуса наказали за небезопасную перевозку детей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий борисенко, безопасность, новости крыма, крым, автомобиль