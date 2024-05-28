https://crimea.ria.ru/20240528/otkazhutsya-li-v-krymu-ot-kompleksov-fiksatsii-narusheniy-na-dorogakh-1137630565.html

Откажутся ли в Крыму от комплексов фиксации нарушений на дорогах

Откажутся ли в Крыму от комплексов фиксации нарушений на дорогах - РИА Новости Крым, 28.05.2024

Откажутся ли в Крыму от комплексов фиксации нарушений на дорогах

В Крыму мобильные комплексы фиксации нарушений на дорогах продолжат работать, если законопроект об их отмене в России будет принят. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T09:58

2024-05-28T09:58

2024-05-28T09:58

крым

дмитрий леонтьев

радио "спутник в крыму"

гибдд

безопасность

транспорт

пдд (правила дорожного движения)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В Крыму мобильные комплексы фиксации нарушений на дорогах продолжат работать, если законопроект об их отмене в России будет принят. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев.24 мая депутат Госдумы Ярослав Нилов сообщил, что внес законопроект, запрещающий использовать нестационарные комплексы фиксации нарушений автомобилистов на дорогах. По мнению парламентария, водителям слишком часто приходят штрафы на основании фото передвижных и мобильных камер, и доказать свою правоту автовладельцам очень сложно.По словам Леонтьева, инициатива, даже если она будет поддержана, Крыма не коснется.Он подчеркнул, что вся информация о работе комплексов размещается на официальных ресурсах с учетом изменения дислокации, которая разрабатывается и обновляется ежемесячно.Там, где дороги находятся вне населенных пунктов и знаки 6.22 ("Фотовидеофиксация") отсутствуют, на треноге мобильного комплекса непременно размещается знак, предупреждающий, что ведется фото- и видеофиксация на данном участке, добавил представитель ГИБДД.По словам Леонтьева, использование мобильных комплексов обусловлено тем, что в Крыму постоянно появляются новые очаги аварийности, в которых невозможно быстро разместить стационарный комплекс фиксации, и в этом случае размещается передвижной.Общая сумма штрафов за правонарушения на дорогах в Крыму с начала года уже превысила миллиард рублей, сказал он. Но задачи оштрафовать как можно большее число водителей и заработать денег на нарушителях благодаря передвижным фиксаторам нарушений перед ГИБДД не стоит.Об этом свидетельствует статистика: за неделю мобильные комплексы выявляют всего 150 нарушений, что на фоне общей картины очень немного. Но именно в то время, когда они стоят на своем месте, в этих местах не происходит ДТП, сказал эксперт ГИБДД. "То есть главную задачу выполняют – профилактическую", – подчеркнул он.Сейчас в Крыму работают всего 824 комплекса фиксации правонарушений на дорогах, сказал Леонтьев. Из них 22 – мобильные и передвижные. И этого мало, говорит он.Исправить ситуацию пытаются несколькими способами. В том числе увеличением количества различных комплексов, а также изменением месторасположения стационарных приборов фиксации нарушений."Мы в этом году приняли решение о переносе 50 комплексов из мест, где очаги аварийности ликвидированы, в новые места, где они, наоборот, появились. Но на это нужно время. И в это время мы как раз передвижными комплексами предотвращаем в этих местах ДТП", – пояснил Леонтьев.Резюмируя тему запретительного законопроекта, Леонтьев отметил, что все упомянутые факты доказывают: прежде чем отменять мобильные средства фиксации нарушений на дорогах, нужно сначала придумать им альтернативу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму виновник смертельного ДТП получил срок в колонии-поселении За опасное вождение на дорогах России должны ответить блогеры – мнениеНа крымские дороги вернутся треноги и парконы – где их расставят

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, дмитрий леонтьев, гибдд, безопасность, транспорт, пдд (правила дорожного движения)