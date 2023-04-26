https://crimea.ria.ru/20230426/za-opasnoe-vozhdenie-na-dorogakh-rossii-dolzhny-otvetit-blogery--mnenie-1128362991.html

За опасное вождение на дорогах России должны ответить блогеры – мнение

За опасное вождение на дорогах России должны ответить блогеры – мнение - РИА Новости Крым, 26.04.2023

За опасное вождение на дорогах России должны ответить блогеры – мнение

Закон об опасном вождении сегодня сам по себе не столь важен, как необходимость ужесточить наказание в отношении блогеров-автолюбителей, популяризующих в... РИА Новости Крым, 26.04.2023

2023-04-26T08:59

2023-04-26T08:59

2023-04-26T08:59

радио "спутник в крыму"

мнения

иван новиков

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Иван Новиков об ответственности водителей Иван Новиков об ответственности водителей audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Закон об опасном вождении сегодня сам по себе не столь важен, как необходимость ужесточить наказание в отношении блогеров-автолюбителей, популяризующих в Интернете нарушения на дорогах. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал автоэксперт, директор автошколы Иван Новиков.Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов сообщил о подготовке нового законопроекта об опасном вождении. По его словам, документ, предусматривающий наказание по суду от штрафов до лишения водительских прав за умышленные нарушения, зафиксированные на камеру видеонаблюдения, внесут на рассмотрение ГД в ближайшее время.Иван Новиков отметил, что в Правилах дорожного движения (ПДД) и сейчас существует такое понятие, как опасное вождение. Это последовательные действия водителя при маневрировании на дороге, которые могут привести к ДТП с тяжелыми последствиями. Однако отсутствует четкое понимание того, за что конкретно нести ответственность и какое именно должно быть наказание. В этом и заключается и необходимость в новом законе.Ситуацию усугубляет "мода в Интернете" на трансляцию блогерами-автолюбителями опасного вождения, добавил он. По мнению Новикова, "очень жестко надо наказывать" людей прежде всего именно за этих поступки.Есть необходимость внести уточнения и относительно самого определения опасного вождения, отметил он. Например, термина "пропустил" в ПДД нет. А значит, на сегодняшний день любые перестроения автомобиля из ряда в ряд в попутном направлении в случае, когда водителя пропускают, то есть притормаживают для его захода в смежную полосу, можно тоже считать опасным вождением.В то же время опасным вождением, по мнению Новикова, является превышение разрешенной скорости более чем на 50 км/ч, а также езда в состоянии опьянения, усталости или возбуждения."Это люди, которые несут потенциальную опасность на дорогах общего пользования. Они совершенно не понимают, что алкоголь и другие вещества увеличивают время реакции, и водить автомобиль нужно в абсолютно трезвом состоянии. Также по статистике около четырех ДТП из десяти совершаются, когда человек устал и заснул, что чаще всего бывает под утро, с 5 до 7 часов. Это тоже опасное вождение. Водитель, который садится за руль возбужденным, сигналит и перестраивается без причины, я считаю, что и это уже опасный", – сказал Новиков.Что касается умысла на агрессию, о котором идет речь в законопроекте, то посчитать его будет невозможно, если угроза аварии возникла не из-за нетрезвого вождения, считает автоэксперт: "Это детектор лжи подключать, психологов, тогда можно выяснить, и то не факт".А вот фото- и видеофиксация нарушений – это действительно то, что людей "приземляет": по-другому никак, добавил Новиков. "Везде камеры не повесишь, но мы идем к этому", – заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Слетел с дороги и перевернулся – смертельное ДТП на трассе "Таврида" В России хотят изменить правила выдачи водительских удостоверений Можно ли вешать на автомобили портреты ветеранов — ответ МВД

https://crimea.ria.ru/20220911/ekspert-dal-tri-soveta-avtolyubitelyam-1124440913.html

https://crimea.ria.ru/20221129/sabvufer-i-pryamotok-mogut-stat-vne-zakona-kak-otreagiruyut-avtolyubiteli-1125602877.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, иван новиков, автомобиль, безопасность, закон и право, общество, новости крыма