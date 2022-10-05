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В России хотят изменить правила выдачи водительских удостоверений - РИА Новости Крым, 05.10.2022
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В России хотят изменить правила выдачи водительских удостоверений
В России хотят изменить правила выдачи водительских удостоверений - РИА Новости Крым, 05.10.2022
В России хотят изменить правила выдачи водительских удостоверений
Будущим водителям не придется предоставлять документы о медицинских противопоказаниях к управлению автомобилем, соответствующие поправки в правила проведения... РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T21:09
2022-10-05T21:09
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Будущим водителям не придется предоставлять документы о медицинских противопоказаниях к управлению автомобилем, соответствующие поправки в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений внесет МВД, пишут "Известия".По данным ресурса, предполагается, что медицинскую информацию подразделения ГИБДД будут запрашивать в электронном виде.Кроме того, изменится процедура обмена иностранных прав категорий "С", "D", "СЕ", "DЕ" и подкатегорий "С1", "D1", "С1Е", "D1Е" на удостоверения российского образца. Для этого водитель должен будет представить документ о квалификации, подтверждающий прохождение итоговой аттестации в автошколе после основной программы профессионального обучения.Также новые правила будут регламентировать перечень оснований для приостановки экзаменов, выдачи водительского удостоверения, обмена иностранных прав. Сейчас проект находится на стадии общественного обсуждения на Едином портале.Ранее преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики Самарского медуниверситета Евгения Рыжкова объяснила, при приеме каких препаратов водитель может лишиться прав.
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60
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), транспорт, общество
В России хотят изменить правила выдачи водительских удостоверений

Водительские права в РФ хотят выдавать без медицинских справок

21:09 05.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВыдача водительского удостоверения
Выдача водительского удостоверения - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Будущим водителям не придется предоставлять документы о медицинских противопоказаниях к управлению автомобилем, соответствующие поправки в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений внесет МВД, пишут "Известия".
По данным ресурса, предполагается, что медицинскую информацию подразделения ГИБДД будут запрашивать в электронном виде.
Кроме того, изменится процедура обмена иностранных прав категорий "С", "D", "СЕ", "DЕ" и подкатегорий "С1", "D1", "С1Е", "D1Е" на удостоверения российского образца. Для этого водитель должен будет представить документ о квалификации, подтверждающий прохождение итоговой аттестации в автошколе после основной программы профессионального обучения.
Также новые правила будут регламентировать перечень оснований для приостановки экзаменов, выдачи водительского удостоверения, обмена иностранных прав. Сейчас проект находится на стадии общественного обсуждения на Едином портале.
Ранее преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики Самарского медуниверситета Евгения Рыжкова объяснила, при приеме каких препаратов водитель может лишиться прав.
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