https://crimea.ria.ru/20220926/pri-prieme-kakikh-preparatov-voditel-mozhet-lishitsya-prav-1124619221.html

При приеме каких препаратов водитель может лишиться прав

При приеме каких препаратов водитель может лишиться прав - РИА Новости Крым, 25.09.2022

При приеме каких препаратов водитель может лишиться прав

Прием лекарственных препаратов сказывается на способности управлять автомобилем и может привести к лишению водительского удостоверения, напомнила преподаватель... РИА Новости Крым, 25.09.2022

2022-09-26T07:24

2022-09-26T07:24

2022-09-25T18:14

общество

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Прием лекарственных препаратов сказывается на способности управлять автомобилем и может привести к лишению водительского удостоверения, напомнила преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики Самарского медуниверситета Евгения Рыжкова.Кодекс об административных правонарушениях РФ предусматривает лишение прав, если водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения. По словам Рыжковой, такое решение будет справедливым как при употреблении алкоголя, так и спиртосодержащих лекарственных препаратов.Так, в соответствии с правилами дорожного движения, действие некоторых лекарств ухудшает реакцию и внимание водителя, что ставит под угрозу безопасность всех участников движения. При этом, в российском законодательстве нет перечня препаратов, за прием которых водителя могут привлечь к ответственности.Определить способность управления транспортом водитель должен самостоятельно, в том числе, внимательно ознакомившись с инструкцией к лекарству."Если доказать вождение в болезненном или утомленном состоянии практически невозможно, то выявить употребление лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, достаточно просто. Наркотические и психотропные вещества могут оставаться в крови до нескольких дней или недель", – предупредила Рыжкова.Как правило, значительное воздействие на концентрацию человека и способность управлять транспортными средствами оказывают снотворные, транквилизирующие, седативные, антипсихотические, наркотические и психотропные средства.Ранее в РФ ввели уголовную ответственность за управление автомобилем без прав.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, закон и право