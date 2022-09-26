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При приеме каких препаратов водитель может лишиться прав
При приеме каких препаратов водитель может лишиться прав - РИА Новости Крым, 25.09.2022
При приеме каких препаратов водитель может лишиться прав
Прием лекарственных препаратов сказывается на способности управлять автомобилем и может привести к лишению водительского удостоверения, напомнила преподаватель... РИА Новости Крым, 25.09.2022
2022-09-26T07:24
2022-09-26T07:24
2022-09-25T18:14
общество
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Прием лекарственных препаратов сказывается на способности управлять автомобилем и может привести к лишению водительского удостоверения, напомнила преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики Самарского медуниверситета Евгения Рыжкова.Кодекс об административных правонарушениях РФ предусматривает лишение прав, если водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения. По словам Рыжковой, такое решение будет справедливым как при употреблении алкоголя, так и спиртосодержащих лекарственных препаратов.Так, в соответствии с правилами дорожного движения, действие некоторых лекарств ухудшает реакцию и внимание водителя, что ставит под угрозу безопасность всех участников движения. При этом, в российском законодательстве нет перечня препаратов, за прием которых водителя могут привлечь к ответственности.Определить способность управления транспортом водитель должен самостоятельно, в том числе, внимательно ознакомившись с инструкцией к лекарству."Если доказать вождение в болезненном или утомленном состоянии практически невозможно, то выявить употребление лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, достаточно просто. Наркотические и психотропные вещества могут оставаться в крови до нескольких дней или недель", – предупредила Рыжкова.Как правило, значительное воздействие на концентрацию человека и способность управлять транспортными средствами оказывают снотворные, транквилизирующие, седативные, антипсихотические, наркотические и психотропные средства.Ранее в РФ ввели уголовную ответственность за управление автомобилем без прав.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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общество, закон и право
При приеме каких препаратов водитель может лишиться прав
Юрист рассказала о возможности лишиться водительских прав при употреблении лекарств
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Прием лекарственных препаратов сказывается на способности управлять автомобилем и может привести к лишению водительского удостоверения, напомнила преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики Самарского медуниверситета Евгения Рыжкова.
Кодекс об административных правонарушениях РФ предусматривает лишение прав, если водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения. По словам Рыжковой, такое решение будет справедливым как при употреблении алкоголя, так и спиртосодержащих лекарственных препаратов.
Так, в соответствии с правилами дорожного движения, действие некоторых лекарств ухудшает реакцию и внимание водителя, что ставит под угрозу безопасность всех участников движения. При этом, в российском законодательстве нет перечня препаратов, за прием которых водителя могут привлечь к ответственности.
"В этом году глава столичной Госавтоинспекции Александр Быков предложил Минздраву создать реестр медицинских препаратов, при употреблении которых за руль садиться противопоказано. МВД поддержало эту идею. Однако Минздрав пока не высказался по вопросу обращения", – цитирует
эксперта "Прайм".
Определить способность управления транспортом водитель должен самостоятельно, в том числе, внимательно ознакомившись с инструкцией к лекарству.
"Если доказать вождение в болезненном или утомленном состоянии практически невозможно, то выявить употребление лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, достаточно просто. Наркотические и психотропные вещества могут оставаться в крови до нескольких дней или недель", – предупредила Рыжкова.
Как правило, значительное воздействие на концентрацию человека и способность управлять транспортными средствами оказывают снотворные, транквилизирующие, седативные, антипсихотические, наркотические и психотропные средства.