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Можно ли вешать на автомобили портреты ветеранов — ответ МВД - РИА Новости Крым, 20.04.2023
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Можно ли вешать на автомобили портреты ветеранов — ответ МВД
Можно ли вешать на автомобили портреты ветеранов — ответ МВД - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Можно ли вешать на автомобили портреты ветеранов — ответ МВД
Желающие поучаствовать в акции "Бессмертный полк" в этом году могут разместить фото ветеранов на автомобилях, в дни празднования годовщины Великой Победы МВД не РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T08:53
2023-04-20T08:53
россия
бессмертный полк
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
общество
78-я годовщина великой победы
новости
транспорт
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости Крым. Желающие поучаствовать в акции "Бессмертный полк" в этом году могут разместить фото ветеранов на автомобилях, в дни празднования годовщины Великой Победы МВД не будет считать это нарушением, заявила представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк. По ее словам, разместить на автомобиле можно портреты участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, фото наград ветеранов и их истории, которые все желающие смогут прочесть на припаркованных авто. При этом изображения не должны ограничивать обзор водителя. Их рекомендовано крепить на заднем и боковых задних пассажирских стеклах, лучше с внутренней стороны, чтобы фотографии сохранились в достойном виде. К акции могут присоединиться организации, использующие автомобили в профессиональной деятельности.Накануне сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева сообщила, что в этом году участники акции "Бессмертный полк" не будут шествовать с портретами ветеранов Великой Отечественной войны по улицам городов страны, акция пройдет в "максимально различных форматах". Решение продиктовано соображениями безопасности.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что решения о проведении военных парадов в регионах будут принимать губернаторы "исходя из интересов обеспечения безопасности граждан". Позже глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что парада Победы и шествия "Бессмертного полка" в Крыму в этом году не будет. Читайте также на РИА Новости Крым:Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в КрымуАксенов пояснил отмену парада Победы и "Бессмертного полка" в КрымуРешение о проведении парада в Севастополе еще не принято – Развожаев
https://crimea.ria.ru/20230418/aktsiya-bessmertnyy-polk-proydet-v-razlichnykh-formatakh-bez-shestviya-1128238844.html
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россия, бессмертный полк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, 78-я годовщина великой победы, новости, транспорт, великая отечественная война
Можно ли вешать на автомобили портреты ветеранов — ответ МВД

МВД: штрафовать за портреты ветеранов на машинах во время "Бессмертного полка" не будут

08:53 20.04.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости Крым. Желающие поучаствовать в акции "Бессмертный полк" в этом году могут разместить фото ветеранов на автомобилях, в дни празднования годовщины Великой Победы МВД не будет считать это нарушением, заявила представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

"МВД России информирует, что размещение фотографий и другой информации о героях семей участников акции на автотранспорте не будет являться правонарушением и не предусматривает привлечения к административной ответственности", - сообщила Волк.

По ее словам, разместить на автомобиле можно портреты участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, фото наград ветеранов и их истории, которые все желающие смогут прочесть на припаркованных авто. При этом изображения не должны ограничивать обзор водителя. Их рекомендовано крепить на заднем и боковых задних пассажирских стеклах, лучше с внутренней стороны, чтобы фотографии сохранились в достойном виде. К акции могут присоединиться организации, использующие автомобили в профессиональной деятельности.
Портрет ветерана войны в руках участника акции Бессмертный полк в Чите - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
18 апреля, 14:20
Акция "Бессмертный полк" пройдет в "различных форматах" без шествия
Накануне сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева сообщила, что в этом году участники акции "Бессмертный полк" не будут шествовать с портретами ветеранов Великой Отечественной войны по улицам городов страны, акция пройдет в "максимально различных форматах". Решение продиктовано соображениями безопасности.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что решения о проведении военных парадов в регионах будут принимать губернаторы "исходя из интересов обеспечения безопасности граждан".
Позже глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что парада Победы и шествия "Бессмертного полка" в Крыму в этом году не будет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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РоссияБессмертный полкМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Общество78-я годовщина Великой ПобедыНовостиТранспортВеликая Отечественная война
 
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