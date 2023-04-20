https://crimea.ria.ru/20230420/mozhno-li-veshat-na-avtomobili-portrety-veteranov--otvet-mvd-1128272256.html

Можно ли вешать на автомобили портреты ветеранов — ответ МВД

Можно ли вешать на автомобили портреты ветеранов — ответ МВД - РИА Новости Крым, 20.04.2023

Можно ли вешать на автомобили портреты ветеранов — ответ МВД

Желающие поучаствовать в акции "Бессмертный полк" в этом году могут разместить фото ветеранов на автомобилях, в дни празднования годовщины Великой Победы МВД не РИА Новости Крым, 20.04.2023

2023-04-20T08:53

2023-04-20T08:53

2023-04-20T08:53

россия

бессмертный полк

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

общество

78-я годовщина великой победы

новости

транспорт

великая отечественная война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости Крым. Желающие поучаствовать в акции "Бессмертный полк" в этом году могут разместить фото ветеранов на автомобилях, в дни празднования годовщины Великой Победы МВД не будет считать это нарушением, заявила представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк. По ее словам, разместить на автомобиле можно портреты участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, фото наград ветеранов и их истории, которые все желающие смогут прочесть на припаркованных авто. При этом изображения не должны ограничивать обзор водителя. Их рекомендовано крепить на заднем и боковых задних пассажирских стеклах, лучше с внутренней стороны, чтобы фотографии сохранились в достойном виде. К акции могут присоединиться организации, использующие автомобили в профессиональной деятельности.Накануне сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева сообщила, что в этом году участники акции "Бессмертный полк" не будут шествовать с портретами ветеранов Великой Отечественной войны по улицам городов страны, акция пройдет в "максимально различных форматах". Решение продиктовано соображениями безопасности.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что решения о проведении военных парадов в регионах будут принимать губернаторы "исходя из интересов обеспечения безопасности граждан". Позже глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что парада Победы и шествия "Бессмертного полка" в Крыму в этом году не будет. Читайте также на РИА Новости Крым:Весна освобождения: хроника разгрома фашистов в КрымуАксенов пояснил отмену парада Победы и "Бессмертного полка" в КрымуРешение о проведении парада в Севастополе еще не принято – Развожаев

https://crimea.ria.ru/20230418/aktsiya-bessmertnyy-polk-proydet-v-razlichnykh-formatakh-bez-shestviya-1128238844.html

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россия, бессмертный полк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, 78-я годовщина великой победы, новости, транспорт, великая отечественная война