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Житель Херсонщины получил 14 лет колонии за сотрудничество с ВСУ
Житель Херсонщины получил 14 лет колонии за сотрудничество с ВСУ - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Житель Херсонщины получил 14 лет колонии за сотрудничество с ВСУ
Херсонский областной суд приговорил 36-летнего местного жителя к 14 годам лишения свободы за сотрудничество с вооруженными силами Украины, а также незаконное... РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T09:39
2024-12-11T09:39
2024-12-11T09:39
херсонская область
новости
генеральная прокуратура россии
приговор
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Херсонский областной суд приговорил 36-летнего местного жителя к 14 годам лишения свободы за сотрудничество с вооруженными силами Украины, а также незаконное изготовление и хранение взрывчатки. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.По данным ведомства, фигурант в 2022 году, находясь в Одессе, установил контакт с представителем сил специальных операций ВСУ.Пройдя обучение минно-взрывному делу и обращению с различными видами оружия, в марте 2023 года он приехал в Херсонскую область и получил российское гражданство. Злоумышленник систематически собирал и передавал куратору оперативную информацию о текущей общественно-политической обстановке в регионе.Кроме того, по заданию представителя ВСУ мужчина изымал из тайников взрывчатые вещества и детонаторы. Он планировал изготовить бомбы и совершить диверсии в Херсонской области.Преступную деятельность злоумышленника пресекли сотрудники правоохранительных органов.Верховный суд Крыма ранее приговорил жителя республики к 13 годам колонии по обвинению в госизмене.Кроме того, житель Феодосии приговорили к 15 годам колонии строгого режима за то, что он отправлял украинской стороне данные о местах расположения военных кораблей, а также фотографии одной из воинских частей, дислоцированных в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин передавал спецслужбам Киева данные о ФСБ – дело передано в судКрымчанина осудили за передачу СБУ данных о российском авиакомплексе14 лет за госизмену дали жительнице Мелитополя
херсонская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область, новости, генеральная прокуратура россии, приговор, украина
Житель Херсонщины получил 14 лет колонии за сотрудничество с ВСУ
Суд приговорил жителя Херсонской области к 14 годам колонии за сотрудничество с ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Херсонский областной суд приговорил 36-летнего местного жителя к 14 годам лишения свободы за сотрудничество с вооруженными силами Украины, а также незаконное изготовление и хранение взрывчатки. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.
По данным ведомства, фигурант в 2022 году, находясь в Одессе, установил контакт с представителем сил специальных операций ВСУ.
Пройдя обучение минно-взрывному делу и обращению с различными видами оружия, в марте 2023 года он приехал в Херсонскую область и получил российское гражданство. Злоумышленник систематически собирал и передавал куратору оперативную информацию о текущей общественно-политической обстановке в регионе.
Кроме того, по заданию представителя ВСУ мужчина изымал из тайников взрывчатые вещества и детонаторы. Он планировал изготовить бомбы и совершить диверсии в Херсонской области.
Преступную деятельность злоумышленника пресекли сотрудники правоохранительных органов.
"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил обвиняемого к 14 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Верховный суд Крыма ранее приговорил
жителя республики к 13 годам колонии по обвинению в госизмене.
Кроме того, житель Феодосии приговорили к 15 годам колонии строгого режима
за то, что он отправлял украинской стороне данные о местах расположения военных кораблей, а также фотографии одной из воинских частей, дислоцированных в Крыму.
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