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Житель Херсонщины получил 14 лет колонии за сотрудничество с ВСУ

Житель Херсонщины получил 14 лет колонии за сотрудничество с ВСУ - РИА Новости Крым, 11.12.2024

Житель Херсонщины получил 14 лет колонии за сотрудничество с ВСУ

Херсонский областной суд приговорил 36-летнего местного жителя к 14 годам лишения свободы за сотрудничество с вооруженными силами Украины, а также незаконное... РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T09:39

2024-12-11T09:39

2024-12-11T09:39

херсонская область

новости

генеральная прокуратура россии

приговор

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Херсонский областной суд приговорил 36-летнего местного жителя к 14 годам лишения свободы за сотрудничество с вооруженными силами Украины, а также незаконное изготовление и хранение взрывчатки. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.По данным ведомства, фигурант в 2022 году, находясь в Одессе, установил контакт с представителем сил специальных операций ВСУ.Пройдя обучение минно-взрывному делу и обращению с различными видами оружия, в марте 2023 года он приехал в Херсонскую область и получил российское гражданство. Злоумышленник систематически собирал и передавал куратору оперативную информацию о текущей общественно-политической обстановке в регионе.Кроме того, по заданию представителя ВСУ мужчина изымал из тайников взрывчатые вещества и детонаторы. Он планировал изготовить бомбы и совершить диверсии в Херсонской области.Преступную деятельность злоумышленника пресекли сотрудники правоохранительных органов.Верховный суд Крыма ранее приговорил жителя республики к 13 годам колонии по обвинению в госизмене.Кроме того, житель Феодосии приговорили к 15 годам колонии строгого режима за то, что он отправлял украинской стороне данные о местах расположения военных кораблей, а также фотографии одной из воинских частей, дислоцированных в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин передавал спецслужбам Киева данные о ФСБ – дело передано в судКрымчанина осудили за передачу СБУ данных о российском авиакомплексе14 лет за госизмену дали жительнице Мелитополя

херсонская область

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости, генеральная прокуратура россии, приговор, украина