https://crimea.ria.ru/20241202/krymchanina-osudili-za-peredachu-sbu-dannykh-o-rossiyskom-aviakomplekse-1142305976.html

Крымчанина осудили за передачу СБУ данных о российском авиакомплексе

Крымчанина осудили за передачу СБУ данных о российском авиакомплексе - РИА Новости Крым, 02.12.2024

Крымчанина осудили за передачу СБУ данных о российском авиакомплексе

В Краснодаре осужден житель Ялты, в январе 2024 года передавший спецслужбам Украины сведения о российском радиолокационном комплексе дозора и наведения. Об этом РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T14:15

2024-12-02T14:15

2024-12-02T14:15

правосудие

закон и право

государственная измена

госизмена

крым

краснодарский край

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d9dbf6a270941a0921b3cfc3309e17a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. В Краснодаре осужден житель Ялты, в январе 2024 года передавший спецслужбам Украины сведения о российском радиолокационном комплексе дозора и наведения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.Отмечается, что подсудимый является противником проведения специальной военной операции на Украине. Рассмотрев материалы дела, суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена)."Судебная коллегия признала подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать назначенное наказание осужденному надлежит в колонии строгого режима", - говорится в сообщении спецслужбы.Слушания по делу проходили в закрытом режиме, приговор суда в законную силу не вступил.8 ноября в Крыму был задержан житель Ленинского района, который передал в ГУР Украины видео Феодосийской нефтебазы и морского порта для нанесения по ним ударов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму арестована украинская шпионкаНадоумил друг детства: задержанный за госизмену крымчанин признал винуЖитель Феодосии передавал Украине данные для нанесения ракетных ударов

крым

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правосудие, закон и право, государственная измена, госизмена, крым, краснодарский край, новости