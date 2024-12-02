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Крымчанина осудили за передачу СБУ данных о российском авиакомплексе - РИА Новости Крым, 02.12.2024
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Крымчанина осудили за передачу СБУ данных о российском авиакомплексе
Крымчанина осудили за передачу СБУ данных о российском авиакомплексе - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Крымчанина осудили за передачу СБУ данных о российском авиакомплексе
В Краснодаре осужден житель Ялты, в январе 2024 года передавший спецслужбам Украины сведения о российском радиолокационном комплексе дозора и наведения. Об этом РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T14:15
2024-12-02T14:15
правосудие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. В Краснодаре осужден житель Ялты, в январе 2024 года передавший спецслужбам Украины сведения о российском радиолокационном комплексе дозора и наведения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.Отмечается, что подсудимый является противником проведения специальной военной операции на Украине. Рассмотрев материалы дела, суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена)."Судебная коллегия признала подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать назначенное наказание осужденному надлежит в колонии строгого режима", - говорится в сообщении спецслужбы.Слушания по делу проходили в закрытом режиме, приговор суда в законную силу не вступил.8 ноября в Крыму был задержан житель Ленинского района, который передал в ГУР Украины видео Феодосийской нефтебазы и морского порта для нанесения по ним ударов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму арестована украинская шпионкаНадоумил друг детства: задержанный за госизмену крымчанин признал винуЖитель Феодосии передавал Украине данные для нанесения ракетных ударов
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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правосудие, закон и право, государственная измена, госизмена, крым, краснодарский край, новости
Крымчанина осудили за передачу СБУ данных о российском авиакомплексе

Житель Крыма осужден за передачу в СБУ данных о радиолокационном авиакомплексе

14:15 02.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. В Краснодаре осужден житель Ялты, в январе 2024 года передавший спецслужбам Украины сведения о российском радиолокационном комплексе дозора и наведения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
"В январе 2024 года, находясь в непосредственной близости от международного аэропорта в г. Сочи, он наблюдал вылет авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения. Понимая, что подобные сведения могут составлять интерес для спецслужб Украины, он передал сведения о месте и времени вылета комплекса с целью его огневого поражения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подсудимый является противником проведения специальной военной операции на Украине. Рассмотрев материалы дела, суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена).
"Судебная коллегия признала подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать назначенное наказание осужденному надлежит в колонии строгого режима", - говорится в сообщении спецслужбы.
Слушания по делу проходили в закрытом режиме, приговор суда в законную силу не вступил.
8 ноября в Крыму был задержан житель Ленинского района, который передал в ГУР Украины видео Феодосийской нефтебазы и морского порта для нанесения по ним ударов.
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