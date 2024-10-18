https://crimea.ria.ru/20241018/v-krymu-arestovana-ukrainskaya-shpionka-1141177330.html

В Крыму арестована украинская шпионка

В Крыму арестована украинская шпионка - РИА Новости Крым, 18.10.2024

В Крыму арестована украинская шпионка

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму работавшую на украинскую разведку шпионку, которая собирала сведения о расположении российских войск в Херсонской области. Об... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T10:00

2024-10-18T10:00

2024-10-18T10:15

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

крым

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму работавшую на украинскую разведку шпионку, которая собирала сведения о расположении российских войск в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержана гражданка Украины, 2001 года рождения, которая передавала в службу безопасности Украины сведения о Вооруженных силах Российской Федерации", - говорится в сообщении.Следственным отделом УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России ("Шпионаж"). Женщину заключили под стражу. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.Ранее в Крыму вынесли приговор гражданину Украины, который собирал информацию для вражеских спецслужб. В Феодосии задержан местный житель за передачу Украине данных о военных и кораблях Черноморского флота, а также за спонсирование ВСУ. Задержанный признался, что на его решение передавать Украине данные о военных и кораблях Черноморского флота повлияла украинская пропаганда. Также ранее в Севастополе задержали двух гражданок Российской Федерации, которые передавали украинской разведке сведения о размещении военных объектов. А Запорожский областной суд приговорил к 12 годам колонии 36-летнего гражданина Украины, который передавал украинским спецслужбам информацию о расположении Нацгвардии РФ в регионе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передавал данные о кораблях ЧФ: агент СБУ получил 15 лет за шпионажНадоумил друг детства: задержанный за госизмену крымчанин признал вину Житель Феодосии передавал Украине данные для нанесения ракетных ударов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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