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В Крыму арестована украинская шпионка - РИА Новости Крым, 18.10.2024
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В Крыму арестована украинская шпионка
В Крыму арестована украинская шпионка - РИА Новости Крым, 18.10.2024
В Крыму арестована украинская шпионка
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму работавшую на украинскую разведку шпионку, которая собирала сведения о расположении российских войск в Херсонской области. Об... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T10:00
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
крым
херсонская область
шпионаж
новости крыма
сбу (служба безопасности украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму работавшую на украинскую разведку шпионку, которая собирала сведения о расположении российских войск в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержана гражданка Украины, 2001 года рождения, которая передавала в службу безопасности Украины сведения о Вооруженных силах Российской Федерации", - говорится в сообщении.Следственным отделом УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России ("Шпионаж"). Женщину заключили под стражу. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.Ранее в Крыму вынесли приговор гражданину Украины, который собирал информацию для вражеских спецслужб. В Феодосии задержан местный житель за передачу Украине данных о военных и кораблях Черноморского флота, а также за спонсирование ВСУ. Задержанный признался, что на его решение передавать Украине данные о военных и кораблях Черноморского флота повлияла украинская пропаганда. Также ранее в Севастополе задержали двух гражданок Российской Федерации, которые передавали украинской разведке сведения о размещении военных объектов. А Запорожский областной суд приговорил к 12 годам колонии 36-летнего гражданина Украины, который передавал украинским спецслужбам информацию о расположении Нацгвардии РФ в регионе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передавал данные о кораблях ЧФ: агент СБУ получил 15 лет за шпионажНадоумил друг детства: задержанный за госизмену крымчанин признал вину Житель Феодосии передавал Украине данные для нанесения ракетных ударов
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крым, херсонская область, шпионаж, новости крыма, сбу (служба безопасности украины), украина
В Крыму арестована украинская шпионка

В Крыму взяли под стражу шпионившую за российскими военными гражданку Украины - ФСБ

10:00 18.10.2024 (обновлено: 10:15 18.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму работавшую на украинскую разведку шпионку, которая собирала сведения о расположении российских войск в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержана гражданка Украины, 2001 года рождения, которая передавала в службу безопасности Украины сведения о Вооруженных силах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, жительница Херсонской области сама установила контакт с представителями СБУ и по заданию куратора собрала и передала сведения о местонахождении пунктов размещения личного состава ВС РФ на территории Херсонской области.

Следственным отделом УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России ("Шпионаж"). Женщину заключили под стражу. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее в Крыму вынесли приговор гражданину Украины, который собирал информацию для вражеских спецслужб. В Феодосии задержан местный житель за передачу Украине данных о военных и кораблях Черноморского флота, а также за спонсирование ВСУ. Задержанный признался, что на его решение передавать Украине данные о военных и кораблях Черноморского флота повлияла украинская пропаганда.
Также ранее в Севастополе задержали двух гражданок Российской Федерации, которые передавали украинской разведке сведения о размещении военных объектов. А Запорожский областной суд приговорил к 12 годам колонии 36-летнего гражданина Украины, который передавал украинским спецслужбам информацию о расположении Нацгвардии РФ в регионе.
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