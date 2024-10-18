В Крыму арестована украинская шпионка
В Крыму взяли под стражу шпионившую за российскими военными гражданку Украины - ФСБ
10:00 18.10.2024 (обновлено: 10:15 18.10.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму работавшую на украинскую разведку шпионку, которая собирала сведения о расположении российских войск в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержана гражданка Украины, 2001 года рождения, которая передавала в службу безопасности Украины сведения о Вооруженных силах Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, жительница Херсонской области сама установила контакт с представителями СБУ и по заданию куратора собрала и передала сведения о местонахождении пунктов размещения личного состава ВС РФ на территории Херсонской области.
Следственным отделом УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России ("Шпионаж"). Женщину заключили под стражу. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее в Крыму вынесли приговор гражданину Украины, который собирал информацию для вражеских спецслужб. В Феодосии задержан местный житель за передачу Украине данных о военных и кораблях Черноморского флота, а также за спонсирование ВСУ. Задержанный признался, что на его решение передавать Украине данные о военных и кораблях Черноморского флота повлияла украинская пропаганда.
Также ранее в Севастополе задержали двух гражданок Российской Федерации, которые передавали украинской разведке сведения о размещении военных объектов. А Запорожский областной суд приговорил к 12 годам колонии 36-летнего гражданина Украины, который передавал украинским спецслужбам информацию о расположении Нацгвардии РФ в регионе.
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