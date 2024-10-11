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Украинский шпион из Мелитополя получил 12 лет колонии - РИА Новости Крым, 11.10.2024
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Украинский шпион из Мелитополя получил 12 лет колонии
Украинский шпион из Мелитополя получил 12 лет колонии - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Украинский шпион из Мелитополя получил 12 лет колонии
Запорожский областной суд приговорил к 12 годам колонии 36-летнего гражданина Украины, который передавал украинским спецслужбам информацию о расположении... РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T12:38
2024-10-11T13:08
прокуратура республики крым
запорожская область
главное управление разведки украины (гур)
украина
шпионаж
приговор
правосудие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Запорожский областной суд приговорил к 12 годам колонии 36-летнего гражданина Украины, который передавал украинским спецслужбам информацию о расположении Нацгвардии РФ в регионе. Об этом сообщает прокуратура Крыма.Данные, переданные шпионом, могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации ВС РФ, не исключили в ведомстве.Мужчину задержали сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.По решению суда пособник киевского режима приговорен его к 12 годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.Ранее в пятницу сообщалось, что в Феодосии задержан местный житель за передачу Украине данных о военных и кораблях Черноморского флота, а также за спонсирование ВСУ. Задержанный признался, что на его решение передавать Украине данные о военных и кораблях Черноморского флота, повлияла украинская пропаганда. Также ранее в Севастополе задержали двух гражданок Российской Федерации, которые передавали украинской разведке сведения о размещении военных объектов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вынесли приговор участнику незаконного нацбатаНавели ракеты на Крымский мост – в Крыму задержаны два украинских агентаФСБ задержала 39 проукраинских радикалов за склонение детей к насилию
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РИА Новости Крым
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прокуратура республики крым, запорожская область, главное управление разведки украины (гур), украина, шпионаж, приговор, правосудие
Украинский шпион из Мелитополя получил 12 лет колонии

Шпионившего за Нацгвардией РФ украинца приговорили к 12 годам колонии

12:38 11.10.2024 (обновлено: 13:08 11.10.2024)
 
© Прокуратура КрымаУкраинский шпион из Мелитополя получил 12 лет колонии
Украинский шпион из Мелитополя получил 12 лет колонии
© Прокуратура Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Запорожский областной суд приговорил к 12 годам колонии 36-летнего гражданина Украины, который передавал украинским спецслужбам информацию о расположении Нацгвардии РФ в регионе. Об этом сообщает прокуратура Крыма.

"Установлено, что с февраля по март 2022 года мужчина, проживающий в городе Мелитополе, собирал и передавал сотруднику Главного управления разведки министерства обороны Украины посредством интернет-мессенджера сведения о местах нахождения личного состава подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в Запорожской области", - говорится в Telegram-сообщении ведомства.

Данные, переданные шпионом, могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации ВС РФ, не исключили в ведомстве.
Мужчину задержали сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
По решению суда пособник киевского режима приговорен его к 12 годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
Ранее в пятницу сообщалось, что в Феодосии задержан местный житель за передачу Украине данных о военных и кораблях Черноморского флота, а также за спонсирование ВСУ. Задержанный признался, что на его решение передавать Украине данные о военных и кораблях Черноморского флота, повлияла украинская пропаганда. Также ранее в Севастополе задержали двух гражданок Российской Федерации, которые передавали украинской разведке сведения о размещении военных объектов.
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Прокуратура Республики КрымЗапорожская областьГлавное управление разведки Украины (ГУР)УкраинаШпионажПриговорПравосудие
 
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