https://crimea.ria.ru/20241011/ukrainskiy-shpion-iz-melitopolya-poluchil-12-let-kolonii-1141014317.html

Украинский шпион из Мелитополя получил 12 лет колонии

Украинский шпион из Мелитополя получил 12 лет колонии - РИА Новости Крым, 11.10.2024

Украинский шпион из Мелитополя получил 12 лет колонии

Запорожский областной суд приговорил к 12 годам колонии 36-летнего гражданина Украины, который передавал украинским спецслужбам информацию о расположении... РИА Новости Крым, 11.10.2024

2024-10-11T12:38

2024-10-11T12:38

2024-10-11T13:08

прокуратура республики крым

запорожская область

главное управление разведки украины (гур)

украина

шпионаж

приговор

правосудие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Запорожский областной суд приговорил к 12 годам колонии 36-летнего гражданина Украины, который передавал украинским спецслужбам информацию о расположении Нацгвардии РФ в регионе. Об этом сообщает прокуратура Крыма.Данные, переданные шпионом, могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации ВС РФ, не исключили в ведомстве.Мужчину задержали сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.По решению суда пособник киевского режима приговорен его к 12 годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.Ранее в пятницу сообщалось, что в Феодосии задержан местный житель за передачу Украине данных о военных и кораблях Черноморского флота, а также за спонсирование ВСУ. Задержанный признался, что на его решение передавать Украине данные о военных и кораблях Черноморского флота, повлияла украинская пропаганда. Также ранее в Севастополе задержали двух гражданок Российской Федерации, которые передавали украинской разведке сведения о размещении военных объектов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вынесли приговор участнику незаконного нацбатаНавели ракеты на Крымский мост – в Крыму задержаны два украинских агентаФСБ задержала 39 проукраинских радикалов за склонение детей к насилию

запорожская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, запорожская область, главное управление разведки украины (гур), украина, шпионаж, приговор, правосудие