https://crimea.ria.ru/20241008/v-krymu-vynesli-prigovor-uchastniku-nezakonnogo-natsbata-1140927950.html

В Крыму вынесли приговор участнику незаконного нацбата

В Крыму вынесли приговор участнику незаконного нацбата - РИА Новости Крым, 08.10.2024

В Крыму вынесли приговор участнику незаконного нацбата

В Крыму участника незаконного "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"* приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T14:38

2024-10-08T14:38

2024-10-08T14:38

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. В Крыму участника незаконного "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"* приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщает Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Как установило следствие, мужчина 1967 г.р., находясь на Украине, в январе 2016 года вступил в действующее на ее территории вооруженное формирование, деятельность которого направлена против интересов России.Мужчину задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Возбуждено и расследовано уголовное дело по статье "участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации". Отбывать наказание Д. будет в колонии строгого режима, после чего его ждет еще год ограничения свободы.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.*запрещенная в России террористическая организацияГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Херсонщины получил срок за участие в блокаде КрымаНа земле, на воде и в воздухе: как охраняют границы КрымаПомогал в "продовольственной блокаде": в Крыму задержан член нацбата

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крым, украина, правосудие, закон и право, приговор, новости крыма