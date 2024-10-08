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В Крыму вынесли приговор участнику незаконного нацбата - РИА Новости Крым, 08.10.2024
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В Крыму вынесли приговор участнику незаконного нацбата
В Крыму вынесли приговор участнику незаконного нацбата - РИА Новости Крым, 08.10.2024
В Крыму вынесли приговор участнику незаконного нацбата
В Крыму участника незаконного "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"* приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T14:38
2024-10-08T14:38
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
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правосудие
закон и право
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. В Крыму участника незаконного "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"* приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщает Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Как установило следствие, мужчина 1967 г.р., находясь на Украине, в январе 2016 года вступил в действующее на ее территории вооруженное формирование, деятельность которого направлена против интересов России.Мужчину задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Возбуждено и расследовано уголовное дело по статье "участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации". Отбывать наказание Д. будет в колонии строгого режима, после чего его ждет еще год ограничения свободы.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.*запрещенная в России террористическая организацияГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Херсонщины получил срок за участие в блокаде КрымаНа земле, на воде и в воздухе: как охраняют границы КрымаПомогал в "продовольственной блокаде": в Крыму задержан член нацбата
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60
уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крым, украина, правосудие, закон и право, приговор, новости крыма
В Крыму вынесли приговор участнику незаконного нацбата

В Крыму участника незаконного нацбата приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима

14:38 08.10.2024
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗаключение под стражу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. В Крыму участника незаконного "Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана"* приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщает Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Как установило следствие, мужчина 1967 г.р., находясь на Украине, в январе 2016 года вступил в действующее на ее территории вооруженное формирование, деятельность которого направлена против интересов России.
"Имея огнестрельное оружие, Д. обеспечивал поверку лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией, а также охрану объектов незаконного вооруженного формирования. При этом до настоящего времени он не заявил о своем добровольном прекращении участия в указанном формировании", - говорится в сообщении ведомства.
Мужчину задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Возбуждено и расследовано уголовное дело по статье "участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации".
Отбывать наказание Д. будет в колонии строгого режима, после чего его ждет еще год ограничения свободы.
Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.
*запрещенная в России террористическая организация
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