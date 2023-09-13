https://crimea.ria.ru/20230913/pomogal-v-prodovolstvennoy-blokade-v-krymu-zaderzhan-chlen-natsbata-1131384061.html

Помогал в "продовольственной блокаде": в Крыму задержан член нацбата

Помогал в "продовольственной блокаде": в Крыму задержан член нацбата - РИА Новости Крым, 13.09.2023

Помогал в "продовольственной блокаде": в Крыму задержан член нацбата

54-летний участник украинского нацбатальона имени Номана Челебиджихана* задержан в Крыму. Как сообщает УФСБ России по РК и Севастополю, против него возбуждено... РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T16:12

2023-09-13T16:12

2023-09-13T16:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. 54-летний участник украинского нацбатальона имени Номана Челебиджихана* задержан в Крыму. Как сообщает УФСБ России по РК и Севастополю, против него возбуждено уголовное дело.Подозреваемый имел возможность добровольно выйти из состава незаконного формирования, однако продолжил преступную деятельность. Он задержан сотрудниками ФСБ и к этому времени решением суда заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.* террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Пограничники задержали в Крыму двух боевиков украинского нацбатаФСБ: бывший участник украинского нацбата получил срок в Крыму Участнику нацбата из Крыма ужесточили наказание

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, общество, закон и право, суды крыма, продовольственная безопасность крыма, введение продуктовой блокады крыма со стороны украины, новости крыма