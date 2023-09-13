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Помогал в "продовольственной блокаде": в Крыму задержан член нацбата
Помогал в "продовольственной блокаде": в Крыму задержан член нацбата - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Помогал в "продовольственной блокаде": в Крыму задержан член нацбата
54-летний участник украинского нацбатальона имени Номана Челебиджихана* задержан в Крыму. Как сообщает УФСБ России по РК и Севастополю, против него возбуждено... РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T16:12
2023-09-13T16:12
2023-09-13T16:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. 54-летний участник украинского нацбатальона имени Номана Челебиджихана* задержан в Крыму. Как сообщает УФСБ России по РК и Севастополю, против него возбуждено уголовное дело.Подозреваемый имел возможность добровольно выйти из состава незаконного формирования, однако продолжил преступную деятельность. Он задержан сотрудниками ФСБ и к этому времени решением суда заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.* террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Пограничники задержали в Крыму двух боевиков украинского нацбатаФСБ: бывший участник украинского нацбата получил срок в Крыму Участнику нацбата из Крыма ужесточили наказание
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, общество, закон и право, суды крыма, продовольственная безопасность крыма, введение продуктовой блокады крыма со стороны украины, новости крыма
Помогал в "продовольственной блокаде": в Крыму задержан член нацбата
ФСБ: в Крыму задержан участник нацбатальона имени Номана Челебиджихана*
16:12 13.09.2023 (обновлено: 16:22 13.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. 54-летний участник украинского нацбатальона имени Номана Челебиджихана* задержан в Крыму. Как сообщает УФСБ России по РК и Севастополю, против него возбуждено уголовное дело.
"Установлено, что крымчанин в 2017 году добровольно вступил в функционирующее на территории Украины вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана"*. Подозреваемый привлекался к вооруженной охране пункта постоянной дислокации батальона, принимал непосредственное участие в "продовольственной блокаде" Крыма, совместно с украинскими пограничниками осуществлял досмотр лиц и транспортных средств, пересекающих госграницу РФ", - сказано в сообщении.
Подозреваемый имел возможность добровольно выйти из состава незаконного формирования, однако продолжил преступную деятельность. Он задержан сотрудниками ФСБ и к этому времени решением суда заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.
* террористическая организация, запрещенная в РФ
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