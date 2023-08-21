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Участнику нацбата из Крыма ужесточили наказание - РИА Новости Крым, 21.08.2023
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Участнику нацбата из Крыма ужесточили наказание
Участнику нацбата из Крыма ужесточили наказание - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Участнику нацбата из Крыма ужесточили наказание
Верховный суд Крыма ужесточил наказание участнику незаконного вооруженного формирования, целей деятельности которого являлись, в частности, блокада полуострова... РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T16:25
2023-08-21T16:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма ужесточил наказание участнику незаконного вооруженного формирования, целей деятельности которого являлись, в частности, блокада полуострова и нарушение целостности России. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Согласно материалам дела, 61-летий россиянин, живущий в Крыму, зимой 2016 года по мотивам политической вражды к России добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. По версии следствия, в состав нацбата входили около 150 человек, на вооружении находились различные виды оружия. Подсудимый был участником этого формирования до весны 2020 года. После задержания было возбуждено и расследовано уголовное дело, в суде первой инстанции свою вину мужчина признал и заявил, что периодически помогал нацбату продуктами питания, в чем раскаивается.Приговором Кировского районного суда Крыма подсудимый был признан виновным в совершении преступления и приговорен к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на год. Однако затем последовала апелляция и приговор ужесточили.Приговор вступил в законную силу.*террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Один из начальников железной дороги Одессы задержан за диверсию в ХерсонеДело о госизмене: ФСБ задержала пособника ВСУФСБ задержала в Крыму диверсанта, подорвавшего газопровод в Ялте
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суды крыма, верховный суд крыма, закон и право, новости крыма, крым, общество, приговор
Участнику нацбата из Крыма ужесточили наказание

Участнику нацбата из Крыма ужесточили наказание и продлили срок до пяти лет

16:25 21.08.2023 (обновлено: 16:53 21.08.2023)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма ужесточил наказание участнику незаконного вооруженного формирования, целей деятельности которого являлись, в частности, блокада полуострова и нарушение целостности России. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Согласно материалам дела, 61-летий россиянин, живущий в Крыму, зимой 2016 года по мотивам политической вражды к России добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. По версии следствия, в состав нацбата входили около 150 человек, на вооружении находились различные виды оружия. Подсудимый был участником этого формирования до весны 2020 года. После задержания было возбуждено и расследовано уголовное дело, в суде первой инстанции свою вину мужчина признал и заявил, что периодически помогал нацбату продуктами питания, в чем раскаивается.
Приговором Кировского районного суда Крыма подсудимый был признан виновным в совершении преступления и приговорен к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на год. Однако затем последовала апелляция и приговор ужесточили.
"Верховный суд Крыма, изучив материалы дела, выслушав доводы апелляционных жалоб и мнение прокурора, определил изменить приговор Кировского районного суда Республики Крым. Назначенное судом первой инстанции наказание было усилено до пяти лет лишения свободы, с отбыванием первого года наказания в тюрьме и оставшегося срока в исправительной колонии общего режима", - проинформировали в суде.
Приговор вступил в законную силу.
*террористическая организация, запрещенная в РФ
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