https://crimea.ria.ru/20230810/delo-o-gosizmene-fsb-zaderzhala-posobnika-vsu-1130645034.html
Дело о госизмене: ФСБ задержала пособника ВСУ
Дело о госизмене: ФСБ задержала пособника ВСУ - РИА Новости Крым, 10.08.2023
Дело о госизмене: ФСБ задержала пособника ВСУ
Житель Самарской области задержан по подозрению в госизмене. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ. РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T10:41
2023-08-10T10:41
2023-08-10T10:57
самарская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
россия
происшествия
госизмена
общество
новости
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125904177_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_84780b3555e03656b5d87499fc8e0022.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Житель Самарской области задержан по подозрению в госизмене. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.По предварительным данным, мужчина вел съемки российской военной техники, расположенной в Самарской области, и передавал данные об эшелонах с ней на Украину. Силовики обнаружили в одном из мессенджеров его переписку с представителем спецслужбы сопредельного государства. Возбуждено уголовное дело статье "государственная измена".Несколькими днями ранее еще один пособник ВСУ был задержан сотрудниками УФСБ по Республике Крым и Севастополю совместно с пограничным управлением республиканской ФСБ. Предварительно установлено, что 35-летний мужчина в 2016 году добровольно вступил в функционирующее на территории Украины вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*.Он проверял людей и автомобили на пунктах пропуска и охранял различные объекты незаконного вооруженного формирования. У подозреваемого была возможность выйти из его состава. Но он этого не сделал. В результате против него возбудили уголовное дело по статье "участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.*террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:В ЛНР задержан пособник украинской разведкиЖителей Воронежской области задержали за госизменуФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике
https://crimea.ria.ru/20230809/fsb-zaderzhala-v-krymu-diversanta-gotovivshegosya-vzorvat-gazoprovod-1130620229.html
самарская область
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125904177_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_31c3c2a22fcbef8836eb391a8566232f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, происшествия, госизмена, общество, новости, безопасность
Дело о госизмене: ФСБ задержала пособника ВСУ
В Самарской области ФСБ задержала россиянина за шпионаж в пользу Украины
10:41 10.08.2023 (обновлено: 10:57 10.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Житель Самарской области задержан по подозрению в госизмене. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Самарской области, причастного к государственной измене, направленная против безопасности России", - говорится в заявлении.
По предварительным данным, мужчина вел съемки российской военной техники, расположенной в Самарской области, и передавал данные об эшелонах с ней на Украину. Силовики обнаружили в одном из мессенджеров его переписку с представителем спецслужбы сопредельного государства. Возбуждено уголовное дело статье "государственная измена".
Несколькими днями ранее еще один пособник ВСУ был задержан
сотрудниками УФСБ по Республике Крым и Севастополю совместно с пограничным управлением республиканской ФСБ. Предварительно установлено, что 35-летний мужчина в 2016 году добровольно вступил в функционирующее на территории Украины вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*.
Он проверял людей и автомобили на пунктах пропуска и охранял различные объекты незаконного вооруженного формирования. У подозреваемого была возможность выйти из его состава. Но он этого не сделал. В результате против него возбудили уголовное дело по статье "участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
*террористическая организация, запрещенная в РФ
Читайте также на РИА Новости Крым: