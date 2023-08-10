https://crimea.ria.ru/20230810/delo-o-gosizmene-fsb-zaderzhala-posobnika-vsu-1130645034.html

Дело о госизмене: ФСБ задержала пособника ВСУ

Дело о госизмене: ФСБ задержала пособника ВСУ - РИА Новости Крым, 10.08.2023

Дело о госизмене: ФСБ задержала пособника ВСУ

Житель Самарской области задержан по подозрению в госизмене. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ. РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T10:41

2023-08-10T10:41

2023-08-10T10:57

самарская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

россия

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госизмена

общество

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Житель Самарской области задержан по подозрению в госизмене. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.По предварительным данным, мужчина вел съемки российской военной техники, расположенной в Самарской области, и передавал данные об эшелонах с ней на Украину. Силовики обнаружили в одном из мессенджеров его переписку с представителем спецслужбы сопредельного государства. Возбуждено уголовное дело статье "государственная измена".Несколькими днями ранее еще один пособник ВСУ был задержан сотрудниками УФСБ по Республике Крым и Севастополю совместно с пограничным управлением республиканской ФСБ. Предварительно установлено, что 35-летний мужчина в 2016 году добровольно вступил в функционирующее на территории Украины вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*.Он проверял людей и автомобили на пунктах пропуска и охранял различные объекты незаконного вооруженного формирования. У подозреваемого была возможность выйти из его состава. Но он этого не сделал. В результате против него возбудили уголовное дело по статье "участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.*террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:В ЛНР задержан пособник украинской разведкиЖителей Воронежской области задержали за госизменуФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике

https://crimea.ria.ru/20230809/fsb-zaderzhala-v-krymu-diversanta-gotovivshegosya-vzorvat-gazoprovod-1130620229.html

самарская область

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, происшествия, госизмена, общество, новости, безопасность