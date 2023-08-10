Рейтинг@Mail.ru
Дело о госизмене: ФСБ задержала пособника ВСУ - РИА Новости Крым, 10.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230810/delo-o-gosizmene-fsb-zaderzhala-posobnika-vsu-1130645034.html
Дело о госизмене: ФСБ задержала пособника ВСУ
Дело о госизмене: ФСБ задержала пособника ВСУ - РИА Новости Крым, 10.08.2023
Дело о госизмене: ФСБ задержала пособника ВСУ
Житель Самарской области задержан по подозрению в госизмене. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ. РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T10:41
2023-08-10T10:57
самарская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
россия
происшествия
госизмена
общество
новости
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125904177_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_84780b3555e03656b5d87499fc8e0022.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Житель Самарской области задержан по подозрению в госизмене. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.По предварительным данным, мужчина вел съемки российской военной техники, расположенной в Самарской области, и передавал данные об эшелонах с ней на Украину. Силовики обнаружили в одном из мессенджеров его переписку с представителем спецслужбы сопредельного государства. Возбуждено уголовное дело статье "государственная измена".Несколькими днями ранее еще один пособник ВСУ был задержан сотрудниками УФСБ по Республике Крым и Севастополю совместно с пограничным управлением республиканской ФСБ. Предварительно установлено, что 35-летний мужчина в 2016 году добровольно вступил в функционирующее на территории Украины вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*.Он проверял людей и автомобили на пунктах пропуска и охранял различные объекты незаконного вооруженного формирования. У подозреваемого была возможность выйти из его состава. Но он этого не сделал. В результате против него возбудили уголовное дело по статье "участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.*террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:В ЛНР задержан пособник украинской разведкиЖителей Воронежской области задержали за госизменуФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике
https://crimea.ria.ru/20230809/fsb-zaderzhala-v-krymu-diversanta-gotovivshegosya-vzorvat-gazoprovod-1130620229.html
самарская область
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125904177_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_31c3c2a22fcbef8836eb391a8566232f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
самарская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, происшествия, госизмена, общество, новости, безопасность
Дело о госизмене: ФСБ задержала пособника ВСУ

В Самарской области ФСБ задержала россиянина за шпионаж в пользу Украины

10:41 10.08.2023 (обновлено: 10:57 10.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Житель Самарской области задержан по подозрению в госизмене. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Самарской области, причастного к государственной измене, направленная против безопасности России", - говорится в заявлении.
По предварительным данным, мужчина вел съемки российской военной техники, расположенной в Самарской области, и передавал данные об эшелонах с ней на Украину. Силовики обнаружили в одном из мессенджеров его переписку с представителем спецслужбы сопредельного государства. Возбуждено уголовное дело статье "государственная измена".
Несколькими днями ранее еще один пособник ВСУ был задержан сотрудниками УФСБ по Республике Крым и Севастополю совместно с пограничным управлением республиканской ФСБ. Предварительно установлено, что 35-летний мужчина в 2016 году добровольно вступил в функционирующее на территории Украины вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*.
Он проверял людей и автомобили на пунктах пропуска и охранял различные объекты незаконного вооруженного формирования. У подозреваемого была возможность выйти из его состава. Но он этого не сделал. В результате против него возбудили уголовное дело по статье "участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
*террористическая организация, запрещенная в РФ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Вчера, 09:50
ФСБ задержала в Крыму диверсанта, подорвавшего газопровод в Ялте
Читайте также на РИА Новости Крым:
В ЛНР задержан пособник украинской разведки
Жителей Воронежской области задержали за госизмену
ФСБ задержала украинского шпиона в Нальчике
 
Самарская областьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)РоссияПроисшествияГосизменаОбществоНовостиБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:49В Херсонской области выдали более 55 тысяч полисов ОМС
12:39В Судаке мужчина хранил порох и выращивал коноплю: дело ушло в суд
12:17Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда
12:04Погибли пять человек: ВСУ обстреляли предприятие на Запорожье из HIMARS
11:53После ЧП в Сергиевом Посаде 12 человек числятся пропавшими без вести
11:46У жителя Крыма нашли три килограмма конопли
11:38ВСУ ударили по Белгородской области: погиб мирный житель
11:25В Крыму человек сорвался со скалы и получил множественные травмы
11:16ВСУ усилили обстрел Алешек: что происходит на Херсонщине
11:08Женщину унесло в море, а ее семья застряла на скале: операция МЧС в Крыму
10:56Из Крыма в Рязань прибыл юбилейный пассажир "Таврии"
10:41Дело о госизмене: ФСБ задержала пособника ВСУ
10:24Сильный град обрушился на Кубань: повреждены дома и соцобъекты
10:12В Ялте из штормящего моря спасли туристов на лодках
10:05Обстановка на Керченской переправе: погода и работа паромов
09:49В разных районах Крыма будет громко – в чем причина
09:32Крымский мост: очередь к пунктам досмотра растет
09:17В Алуште наказали аниматоров аквапарка за экстремизм
08:39В Ровненской области уничтожена нефтебаза
08:17В Крым едут учиться сервису - эксперт
Лента новостейМолния