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ФСБ задержала россиянина по подозрению в работе на Украину
ФСБ задержала россиянина по подозрению в работе на Украину - РИА Новости Крым, 04.08.2023
ФСБ задержала россиянина по подозрению в работе на Украину
Гражданина России задержали сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю совместно с пограничным управлением республиканской ФСБ. 35-летнего мужчину... РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T13:40
2023-08-04T13:40
2023-08-04T14:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Гражданина России задержали сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю совместно с пограничным управлением республиканской ФСБ. 35-летнего мужчину подозревают в работе на незаконное вооруженное формирование Украины. Такую информацию предоставили спецслужбы.Работая на НВФ, мужчина занимался проверкой людей и автомобилей на пунктах пропуска, а также охранял различные объекты незаконного вооруженного формированияПри этом у него была возможность добровольно выйти из его состава. Но он не стал обращаться в правоохранительные органы и продолжил участвовать в деятельности украинского батальона.В результате, подозреваемый был задержан российскими спецслужбами. Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело по статье "участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом". В случае признания вины, россиянину грозит до 15 лет лишения свободы.*террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники ФСБ: наводчик ВСУ задержан в Луганской Народной РеспубликеВ ЛНР задержан пособник украинской разведкиШпионил в пользу Украины: житель ДНР попал под уголовное дело
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, крым, новости, новости крыма
ФСБ задержала россиянина по подозрению в работе на Украину
Россиянина подозревают в сотрудничестве с незаконным вооруженным формированием Украины
13:40 04.08.2023 (обновлено: 14:44 04.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Гражданина России задержали сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю совместно с пограничным управлением республиканской ФСБ. 35-летнего мужчину подозревают в работе на незаконное вооруженное формирование Украины. Такую информацию предоставили спецслужбы.
"Установлено, что в 2016 году подозреваемый добровольно вступил в функционирующее на территории Украины вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*", - говорится в сообщении.
Работая на НВФ, мужчина занимался проверкой людей и автомобилей на пунктах пропуска, а также охранял различные объекты незаконного вооруженного формирования
При этом у него была возможность добровольно выйти из его состава. Но он не стал обращаться в правоохранительные органы и продолжил участвовать в деятельности украинского батальона.
В результате, подозреваемый был задержан российскими спецслужбами. Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело по статье "участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом". В случае признания вины, россиянину грозит до 15 лет лишения свободы.
*террористическая организация, запрещенная в РФ
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