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ФСБ задержала россиянина по подозрению в работе на Украину

ФСБ задержала россиянина по подозрению в работе на Украину - РИА Новости Крым, 04.08.2023

ФСБ задержала россиянина по подозрению в работе на Украину

Гражданина России задержали сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю совместно с пограничным управлением республиканской ФСБ. 35-летнего мужчину... РИА Новости Крым, 04.08.2023

2023-08-04T13:40

2023-08-04T13:40

2023-08-04T14:44

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Гражданина России задержали сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю совместно с пограничным управлением республиканской ФСБ. 35-летнего мужчину подозревают в работе на незаконное вооруженное формирование Украины. Такую информацию предоставили спецслужбы.Работая на НВФ, мужчина занимался проверкой людей и автомобилей на пунктах пропуска, а также охранял различные объекты незаконного вооруженного формированияПри этом у него была возможность добровольно выйти из его состава. Но он не стал обращаться в правоохранительные органы и продолжил участвовать в деятельности украинского батальона.В результате, подозреваемый был задержан российскими спецслужбами. Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело по статье "участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом". В случае признания вины, россиянину грозит до 15 лет лишения свободы.*террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники ФСБ: наводчик ВСУ задержан в Луганской Народной РеспубликеВ ЛНР задержан пособник украинской разведкиШпионил в пользу Украины: житель ДНР попал под уголовное дело

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, крым, новости, новости крыма