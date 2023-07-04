https://crimea.ria.ru/20230704/sotrudniki-fsb-navodchik-vsu-zaderzhan-v-luganskoy-narodnoy-respublike-1129793070.html

Сотрудники ФСБ: наводчик ВСУ задержан в Луганской Народной Республике

Сотрудники ФСБ: наводчик ВСУ задержан в Луганской Народной Республике - РИА Новости Крым, 04.07.2023

Сотрудники ФСБ: наводчик ВСУ задержан в Луганской Народной Республике

Сотрудники управления ФСБ задержали украинского наводчика в Луганской Народной Республике. Об этом со ссылкой на сообщение ведомства расказывает РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T09:34

2023-07-04T09:34

2023-07-04T09:39

новости

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

антитеррор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/10/1119262143_25:0:999:548_1920x0_80_0_0_233f7a6b6fc46f0a224a0331dc87958d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ задержали украинского наводчика в Луганской Народной Республике. Об этом со ссылкой на сообщение ведомства расказывает РИА Новости.Установлено, что с октября 2022 года задержанный гражданин Украины проживал на территории ЛНР, собирал и передавал данные о местах дислокации и передвижении подразделений ВС РФ и подразделений Народной милиции ЛНР.Мужчина "по заданию человека, действовавшего в интересах украинских военных, передавал данные с целью оказания содействия вооруженным формированиям Украины (ВФУ) в военных действиях против подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, задействованных в проведении специальной военной операции", говорится в сообщении.Фигурант задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье шпионаж. Ведется следствие.Ранее в городе Стаханов Луганской Народной Республики сотрудники УФСБ задержали пособника украинской разведки. Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Статья предполагает до 20 лет колонии.В Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании двоих жителей Крыма по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, они передавали данные об обстановке на полуострове и выражали готовность совершить теракт.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержаны 5 человек за попытку вывезти из России радиоактивный цезий-137Задержание пособников СБУ в Ялте - Аксенов оценил работу ФСБФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведку

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор