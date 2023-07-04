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Сотрудники ФСБ: наводчик ВСУ задержан в Луганской Народной Республике - РИА Новости Крым, 04.07.2023
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Сотрудники ФСБ: наводчик ВСУ задержан в Луганской Народной Республике
Сотрудники ФСБ: наводчик ВСУ задержан в Луганской Народной Республике - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Сотрудники ФСБ: наводчик ВСУ задержан в Луганской Народной Республике
Сотрудники управления ФСБ задержали украинского наводчика в Луганской Народной Республике. Об этом со ссылкой на сообщение ведомства расказывает РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T09:34
2023-07-04T09:39
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ задержали украинского наводчика в Луганской Народной Республике. Об этом со ссылкой на сообщение ведомства расказывает РИА Новости.Установлено, что с октября 2022 года задержанный гражданин Украины проживал на территории ЛНР, собирал и передавал данные о местах дислокации и передвижении подразделений ВС РФ и подразделений Народной милиции ЛНР.Мужчина "по заданию человека, действовавшего в интересах украинских военных, передавал данные с целью оказания содействия вооруженным формированиям Украины (ВФУ) в военных действиях против подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, задействованных в проведении специальной военной операции", говорится в сообщении.Фигурант задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье шпионаж. Ведется следствие.Ранее в городе Стаханов Луганской Народной Республики сотрудники УФСБ задержали пособника украинской разведки. Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Статья предполагает до 20 лет колонии.В Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании двоих жителей Крыма по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, они передавали данные об обстановке на полуострове и выражали готовность совершить теракт.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержаны 5 человек за попытку вывезти из России радиоактивный цезий-137Задержание пособников СБУ в Ялте - Аксенов оценил работу ФСБФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведку
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор
Сотрудники ФСБ: наводчик ВСУ задержан в Луганской Народной Республике

В ЛНР задержан наводчик, который с 2022 года передавал данные украинским военным

09:34 04.07.2023 (обновлено: 09:39 04.07.2023)
 
© Скриншот видео ФСБ РоссииСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ
© Скриншот видео ФСБ России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ задержали украинского наводчика в Луганской Народной Республике. Об этом со ссылкой на сообщение ведомства расказывает РИА Новости.
"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность жителя ЛНР, гражданина Украины", - отметили в ведомстве.
Установлено, что с октября 2022 года задержанный гражданин Украины проживал на территории ЛНР, собирал и передавал данные о местах дислокации и передвижении подразделений ВС РФ и подразделений Народной милиции ЛНР.
Мужчина "по заданию человека, действовавшего в интересах украинских военных, передавал данные с целью оказания содействия вооруженным формированиям Украины (ВФУ) в военных действиях против подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, задействованных в проведении специальной военной операции", говорится в сообщении.
Фигурант задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье шпионаж. Ведется следствие.
Ранее в городе Стаханов Луганской Народной Республики сотрудники УФСБ задержали пособника украинской разведки. Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Статья предполагает до 20 лет колонии.
В Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании двоих жителей Крыма по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, они передавали данные об обстановке на полуострове и выражали готовность совершить теракт.
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НовостиФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Антитеррор
 
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