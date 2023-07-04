https://crimea.ria.ru/20230704/sotrudniki-fsb-navodchik-vsu-zaderzhan-v-luganskoy-narodnoy-respublike-1129793070.html
Сотрудники ФСБ: наводчик ВСУ задержан в Луганской Народной Республике
Сотрудники ФСБ: наводчик ВСУ задержан в Луганской Народной Республике - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Сотрудники ФСБ: наводчик ВСУ задержан в Луганской Народной Республике
Сотрудники управления ФСБ задержали украинского наводчика в Луганской Народной Республике. Об этом со ссылкой на сообщение ведомства расказывает РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T09:34
2023-07-04T09:34
2023-07-04T09:39
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
антитеррор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/10/1119262143_25:0:999:548_1920x0_80_0_0_233f7a6b6fc46f0a224a0331dc87958d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ задержали украинского наводчика в Луганской Народной Республике. Об этом со ссылкой на сообщение ведомства расказывает РИА Новости.Установлено, что с октября 2022 года задержанный гражданин Украины проживал на территории ЛНР, собирал и передавал данные о местах дислокации и передвижении подразделений ВС РФ и подразделений Народной милиции ЛНР.Мужчина "по заданию человека, действовавшего в интересах украинских военных, передавал данные с целью оказания содействия вооруженным формированиям Украины (ВФУ) в военных действиях против подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, задействованных в проведении специальной военной операции", говорится в сообщении.Фигурант задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье шпионаж. Ведется следствие.Ранее в городе Стаханов Луганской Народной Республики сотрудники УФСБ задержали пособника украинской разведки. Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Статья предполагает до 20 лет колонии.В Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании двоих жителей Крыма по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, они передавали данные об обстановке на полуострове и выражали готовность совершить теракт.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержаны 5 человек за попытку вывезти из России радиоактивный цезий-137Задержание пособников СБУ в Ялте - Аксенов оценил работу ФСБФСБ задержала экс-сотрудников ОПК России за работу на украинскую разведку
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/10/1119262143_147:0:878:548_1920x0_80_0_0_749822a2ecc1f961e8fb9a8d08c64a2c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор
Сотрудники ФСБ: наводчик ВСУ задержан в Луганской Народной Республике
В ЛНР задержан наводчик, который с 2022 года передавал данные украинским военным
09:34 04.07.2023 (обновлено: 09:39 04.07.2023)