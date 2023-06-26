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Задержание пособников СБУ в Ялте - Аксенов оценил работу ФСБ
Задержание пособников СБУ в Ялте - Аксенов оценил работу ФСБ - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Задержание пособников СБУ в Ялте - Аксенов оценил работу ФСБ
Ни один из пособников киевского режима не уйдет от наказания. Об этом заявил в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя задержание в Ялте двоих... РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-26T13:15
2023-06-26T13:15
2023-06-26T13:15
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Ни один из пособников киевского режима не уйдет от наказания. Об этом заявил в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя задержание в Ялте двоих местных жителей, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.Он также поблагодарил Федеральную службу безопасности за эффективную работу.Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании двоих жителей Крыма по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, они передавали данные об обстановке на полуострове и выражали готовность совершить теракт.В мае Аксенов заявлял, что в Крыму предпринимаются более чем достаточные меры по предотвращению диверсионных атак на критически важные объекты региона. Глава РК также добавил, что крымчане очень плотно работают с властями и правоохранителями и информируют их о вызывающих подозрения вещах и людях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе украинец получил срок за финансирование нацбатальонаВ Крыму задержали боевика из "Крымско-татарского батальона"- ФСБЗадержанный за госизмену житель Севастополя планировал теракт
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сергей аксенов, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, общество, украина
Задержание пособников СБУ в Ялте - Аксенов оценил работу ФСБ
Аксенов прокомментировал задержание пособников СБУ в Ялте