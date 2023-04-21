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Задержанный за госизмену житель Севастополя планировал теракт
Задержанный за госизмену житель Севастополя планировал теракт - РИА Новости Крым, 21.04.2023
Задержанный за госизмену житель Севастополя планировал теракт
Обвиняемый в госизмене житель Севастополя планировал совершить теракт. Новые факты выявили следователи крымского Управления ФСБ России. РИА Новости Крым, 21.04.2023
2023-04-21T11:45
2023-04-21T11:45
2023-04-21T11:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Обвиняемый в госизмене житель Севастополя планировал совершить теракт. Новые факты выявили следователи крымского Управления ФСБ России.Как сообщили в ведомстве, речь идет о 47-летнем мужчине, задержанном в декабре 2022 года.В отношении севастопольца возбуждено уголовное дело по статье "приготовление к совершению террористического акта". Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала в Севастополе двух "наводчиков" украинских спецслужбКрымчанину вынесли приговор за шпионажФСБ задержала пособников спецслужб Украины в ряде регионов РФ
https://crimea.ria.ru/20230215/fsb-presekla-v-krymu-kanal-postavok-za-rubezh-voennykh-razrabotok--1126993353.html
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ФСБ: задержанный за госизмену житель Севастополя планировал устроить теракт
ФСБ: задержанный за госизмену житель Севастополя планировал устроить теракт. Видео УФСБ России по Крыму и Севастополю
2023-04-21T11:45
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, новости крыма, севастополь, теракт, безопасность республики крым и севастополя, закон и право, общество
Задержанный за госизмену житель Севастополя планировал теракт
ФСБ: задержанный за госизмену житель Севастополя планировал устроить теракт