https://crimea.ria.ru/20230421/zaderzhannyy-za-gosizmenu-zhitel-sevastopolya-planiroval-terakt-1128297560.html

Задержанный за госизмену житель Севастополя планировал теракт

Задержанный за госизмену житель Севастополя планировал теракт - РИА Новости Крым, 21.04.2023

Задержанный за госизмену житель Севастополя планировал теракт

Обвиняемый в госизмене житель Севастополя планировал совершить теракт. Новые факты выявили следователи крымского Управления ФСБ России. РИА Новости Крым, 21.04.2023

2023-04-21T11:45

2023-04-21T11:45

2023-04-21T11:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Обвиняемый в госизмене житель Севастополя планировал совершить теракт. Новые факты выявили следователи крымского Управления ФСБ России.Как сообщили в ведомстве, речь идет о 47-летнем мужчине, задержанном в декабре 2022 года.В отношении севастопольца возбуждено уголовное дело по статье "приготовление к совершению террористического акта". Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала в Севастополе двух "наводчиков" украинских спецслужбКрымчанину вынесли приговор за шпионажФСБ задержала пособников спецслужб Украины в ряде регионов РФ

https://crimea.ria.ru/20230215/fsb-presekla-v-krymu-kanal-postavok-za-rubezh-voennykh-razrabotok--1126993353.html

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ФСБ: задержанный за госизмену житель Севастополя планировал устроить теракт ФСБ: задержанный за госизмену житель Севастополя планировал устроить теракт. Видео УФСБ России по Крыму и Севастополю 2023-04-21T11:45 true PT0M58S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, новости крыма, севастополь, теракт, безопасность республики крым и севастополя, закон и право, общество