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ФСБ задержала в Севастополе двух "наводчиков" украинских спецслужб - РИА Новости Крым, 27.02.2023
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ФСБ задержала в Севастополе двух "наводчиков" украинских спецслужб
ФСБ задержала в Севастополе двух "наводчиков" украинских спецслужб - РИА Новости Крым, 27.02.2023
ФСБ задержала в Севастополе двух "наводчиков" украинских спецслужб
Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Севастополя, которые передавали украинским спецслужбам данные об объектах Минобороны России. Об этом сообщает центр... РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T10:49
2023-02-27T12:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Севастополя, которые передавали украинским спецслужбам данные об объектах Минобороны России. Об этом сообщает центр общественных связей силового ведомства.По данным ФСБ, два жителя Севастополя 1979 и 1995 годов рождения инициативно установили связь со спецслужбами Украины с целью передачи за денежное вознаграждение данных о расположении объектов Министерства обороны России. Как отметили в ведомстве, утечка этих данных за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.Один из злоумышленников собирал для Службы безопасности Украины данные о местонахождении военных объектов и пересылал их по электронной почте. Второй подозреваемый подтвердил свои намерения о тайном сотрудничестве со службой внешней разведки Украины в телефонном разговоре, однако передать данные не успел. В отношении первого возбуждено уголовное дело о государственной измене, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Другой обвиняется в установлении сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством, ему грозит до 8 лет тюрьмы. Суд заключил обоих мужчин под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала пятерых пособников террористовТеракт на Крымском мосту: СК подтвердил причастность спецслужб УкраиныХотел перейти на сторону врага: в Крыму осужден житель Санкт-Петербурга
https://crimea.ria.ru/20230215/fsb-presekla-v-krymu-kanal-postavok-za-rubezh-voennykh-razrabotok--1126993353.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание жителей Севастополя, сотрудничавших с украинскими спецслужбами
Федеральная служба безопасности вычислила двух жителей Севастополя, которые сами предложили спецслужбам Украины покупать у них данные об объектах Минобороны России, говорится в сообщении ЦОС ФСБ. "Пресечена противоправная деятельность двух граждан России, которые подозреваются в сотрудничестве с иностранным спецслужбами в качестве "наводчиков"", — рассказали в ведомстве.
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), севастополь, крым, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, видео
ФСБ задержала в Севастополе двух "наводчиков" украинских спецслужб

ФСБ задержала двух жителей Севастополя за сотрудничество со спецслужбами Украины

10:49 27.02.2023 (обновлено: 12:45 27.02.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Севастополя, которые передавали украинским спецслужбам данные об объектах Минобороны России. Об этом сообщает центр общественных связей силового ведомства.
"ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, которые подозреваются в сотрудничестве с иностранным спецслужбами в качестве "наводчиков", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, два жителя Севастополя 1979 и 1995 годов рождения инициативно установили связь со спецслужбами Украины с целью передачи за денежное вознаграждение данных о расположении объектов Министерства обороны России. Как отметили в ведомстве, утечка этих данных за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.
Один из злоумышленников собирал для Службы безопасности Украины данные о местонахождении военных объектов и пересылал их по электронной почте.
Второй подозреваемый подтвердил свои намерения о тайном сотрудничестве со службой внешней разведки Украины в телефонном разговоре, однако передать данные не успел.
В отношении первого возбуждено уголовное дело о государственной измене, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Другой обвиняется в установлении сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством, ему грозит до 8 лет тюрьмы. Суд заключил обоих мужчин под стражу.
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